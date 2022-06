Wichtig: OMG die Daten von Pfizer für Kinder unter 5 Jahren

Von Alex Berenson: Er ist ein ehemaliger Reporter der New York Times und Autor von 13 Romanen, drei Sachbüchern und den Broschüren Unreported Truths. Sein neuestes Buch, PANDEMIA, über das Coronavirus und unsere Reaktion darauf, wurde am 30. November veröffentlicht.

Die Zahl von 80 Prozent Wirksamkeit, die Sie gesehen haben, ist ein schlechter Witz, sie ist im Grunde eine Fälschung.

Die Food and Drug Administration und Pfizer haben Folgendes getan: Sie haben nur die Fälle nach der DRITTEN mRNA-Dosis gezählt.

Aber von den 375 Sars-Cov-2-Infektionen in der Studie traten 365 vor der dritten Dosis auf. Nur 10 traten nach der dritten Dosis auf.

Ja, Sie lesen das richtig. Die Wirksamkeitsangabe basiert auf 3 PROZENT ALLER INFEKTIONEN IN DER STUDIE. (Deshalb sind die Konfidenzintervalle auch so groß.)

Zählt man die anderen 97 Prozent der Infektionen hinzu, so lag die Wirksamkeit des Impfstoffs während der gesamten Studie bei etwa 20 Prozent – weit, weit unter dem Wert, den die FDA im Jahr 2020 für genehmigungsfähig hält. Die Konfidenzintervalle gingen bei Kindern unter zwei Jahren unter Null, was bedeutet, dass die Möglichkeit, dass der Impfstoff das Infektionsrisiko erhöht, nicht ausgeschlossen werden kann. Und Fälle von schwerem Covid – darunter ein Zweijähriger, der ins Krankenhaus eingeliefert wurde – traten vor allem in der mRNA-Gruppe auf.

Und ich spreche noch nicht einmal von den Nebenwirkungen; mehrere Kinder hatten nach den Impfungen Fieber von über 40 Grad.

DAS KANN UNMÖGLICH GENEHMIGUNGSFÄHIG SEIN.

Was denkt sich die FDA dabei?