Wie die COVID-19-Impfpflicht die Sichtweisen auf dem Campus verzerrt

Die COVID-19-Impfpflicht ist an Hunderten von Universitäten seit über einem Jahr in Kraft. Das akademische Jahr 2022-2023 ist das zweite Jahr in Folge, in dem viele Universitäten ein bestimmtes Ausmaß von COVID-19-Impfung von Studenten, Lehrkräften und Mitarbeitern verlangen.

Da der jüngste Leitfaden der Centers for Disease Control zur COVID-19-Prävention aufgrund der bekannten Verbreitung von Durchbruchsinfektionen „nicht mehr nach dem Impfstatus einer Person unterscheidet“, lohnt es sich zu fragen, warum Hochschulen und Universitäten in diesem Jahr mit COVID-19-Impfvorschriften fortfahren und welche Auswirkungen solche Maßnahmen haben werden.

Viele Universitätsverwaltungen haben sich intensiv darum bemüht, das Risiko einer COVID-19-Verbreitung auf dem Campus zu minimieren. Die frühzeitige Ankündigung von Impf- und Auffrischungsimpfungen durch die Ivy League und andere hochrangige Schulen im Frühjahr 2020 hat wahrscheinlich einen Standard im Hochschulbereich gesetzt, dem viele andere Hochschulleitungen nacheiferten, oft ohne oder mit nur geringer formeller Beteiligung der Lehrkräfte an der Festlegung von Impfmaßnahmen (obwohl in vielen Fällen, ob nun konsultiert oder nicht, Studierende und Lehrkräfte lautstark Impfvorschriften forderten).

Die Häufigkeit von Impfvorschriften an Universitäten spiegelt auch die lokale Politik und Kultur wider. Je „blauer“ die Gegend in Bezug auf ihre Affinität zu den Demokraten ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Universität im letzten Winter eine Auffrischungsimpfung verlangte, zusätzlich zu einer „Vollimpfung“ im Sommer zuvor.

Einige Faktoren verkomplizieren dieses Bild. Einige Schulen mit stark gewerkschaftlich organisierten Lehrkräften und Mitarbeitern (oft in tief „blauen“ Gegenden) zögerten manchmal, Impfungen vorzuschreiben, weil sie über die Einzelheiten der Umsetzung Tarifverhandlungen führen mussten. Auch viele private (und sogar einige staatliche) Schulen in republikanisch geprägten Bundesstaaten haben die Impfvorschriften angenommen, obwohl in einigen Fällen Gouverneure und staatliche Gesetzgeber die Schulen an der Umsetzung ihrer Vorschriften gehindert haben.

Kürzlich zogen sich Schulen wie Princeton und die University of Chicago von ihren Auffrischungsimpfungen zurück, behielten aber die Vorschrift bei, dass Lehrkräfte, Studenten und Mitarbeiter „vollständig geimpft“ sein müssen. Dennoch scheinen Dutzende, wenn nicht Hunderte von Universitäten an der Vorschrift festzuhalten, mindestens eine Auffrischungsimpfung vorzuschreiben, und einige, wie z. B. Wake Forest, haben angedeutet, dass sie beabsichtigen, auch die kürzlich genehmigte bivalente Auffrischungsimpfung vorzuschreiben.

Da Impfvorschriften in der Regel die vorherrschende politische Stimmung im geografischen und akademischen Umfeld einer Hochschule widerspiegeln, führen diese Vorschriften (wenn sie durchgesetzt werden) unweigerlich zu einem unverhältnismäßigen Ausschluss von Professoren, Mitarbeitern und Studenten, die diese Ansichten möglicherweise nicht teilen. Aus politischer Sicht ist inzwischen klar, dass Demokraten im Allgemeinen viel eher geimpft – und geboostet – werden als Republikaner. Abgesehen von der Politik sind Studenten und Lehrkräfte, die sich eher gegen die Impfungen wehren, möglicherweise misstrauischer gegenüber großen Unternehmen und der Regierung. Dies gilt sowohl für Veganer als auch für Libertäre.

Unabhängig von ihrem genauen Standpunkt dürften sich die Ansichten derjenigen, die die COVID-19-Impfstoffe und Auffrischungsimpfungen ablehnen, insgesamt von denen des durchschnittlichen Studenten oder Fakultätsmitglieds unterscheiden. Einige dieser Personen können medizinische und religiöse Ausnahmeregelungen in Anspruch nehmen, um an ihren Universitäten immatrikuliert oder beschäftigt zu bleiben, aber es gibt im Allgemeinen keine Ausnahmen für persönliche, politische oder philosophische Überzeugungen. Ob beabsichtigt oder nicht, Universitäten, die Impfstoffe und Auffrischungsimpfungen vorschreiben, haben daher wahrscheinlich eine andere Mischung aus ideologischen und politischen Ansichten auf dem Campus geschaffen.

Die Impfvorschriften für Studenten, die vor COVID-19 an den Hochschulen üblich waren, wie z. B. die Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln (MMR), mögen den Pool der Studenten immer etwas verzerrt haben, aber die politischen und ideologischen Unterschiede bei der Inanspruchnahme von MMR und anderen Impfstoffen vor 2020 waren nicht so groß. Außerdem war es bis zum COVID-19 äußerst selten, dass Universitäten von ihren Lehrkräften und Mitarbeitern einen Nachweis über Impfungen verlangten.

Es ist daher eine Überlegung wert, inwieweit die COVID-19-Impfvorschriften eher republikanisch und liberal gesinnte Studenten und Lehrkräfte von bestimmten Schulen vertreiben, an denen sie vielleicht schon vor der Pandemie eine deutliche Minderheit waren.

Natürlich entscheiden sich Studenten oft für die Schule ihrer Wahl aufgrund anderer Faktoren wie Lehrplan, Ruf, familiäre Bindungen in der Region und Finanzen, einschließlich der Auswirkungen der staatlichen Studiengebühren; auch Lehrkräfte sind oft durch familiäre und kommunale Bindungen, Finanzen sowie die Langfristigkeit von Festanstellungen oder Tenure-Track-Stellen eingeschränkt. Für die Lehrkräfte, Mitarbeiter und Studenten, die mehr Möglichkeiten haben, könnte die Impfstoffpolitik jedoch eine Rolle bei der Wahl der Hochschule spielen.

Viele in der akademischen Welt werden sagen, dass eine Verzerrung der Sichtweisen infolge der COVID-19-Impfvorschriften akzeptabel und sogar willkommen ist, weil „Antivax“ kein legitimer politischer Standpunkt ist, oder zumindest keiner, der es wert ist, in einer Hochschule vertreten zu werden.

Die Nebeneffekte der Impfvorschriften scheinen jedoch unbestreitbar zu sein. Die Universitäten haben nicht nur Studenten und Lehrkräfte vertrieben, die den COVID-19-Impfstoffen und Auffrischungsimpfungen skeptischer gegenüberstehen; sie vertreiben auch Studenten und Lehrkräfte mit anderen Ansichten zu allen möglichen anderen Themen. (Um das klarzustellen: Ich behaupte nicht, dass Impfvorschriften eine unzulässige Meinungsdiskriminierung darstellen, wenn sie von öffentlichen Universitäten gemäß dem Ersten Verfassungszusatz erlassen werden. Dieses Argument würde eine doktrinäre Analyse erfordern, die den Rahmen dieses Beitrags sprengen würde).

In Anbetracht der Tatsache, dass ein zentrales, wenn auch oft unerfülltes Ziel von Universitäten darin besteht, Wissen zu testen und Studenten mit unterschiedlichen Standpunkten vertraut zu machen, könnten fortgesetzte COVID-19-Impf- und Auffrischungsvorschriften dazu führen, dass viele Hochschulen ideologisch noch uniformer werden als sie es vor der Pandemie waren.