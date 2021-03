Wie die US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel (FDA) über eine von Gates und Rockefeller unterstützte Organisation (CSPI) versucht alternative Gesundheitswebseiten zu zensieren

Im Sommer 2020 startete das Center for Science in the Public Interest (CSPI) eine Social-Media-Kampagne, um Mercola.com ein Ende zu setzen. Es gibt jetzt zu, dass es die FDA unter Druck gesetzt hat, mir einen Warnbrief auszustellen, damit ich aufhöre, über Ernährungsprodukte zu schreiben, die Ihr Risiko für Atemwegsinfektionen wie COVID-19 senken können.

CSPI ist eine Verbraucherschutzgruppe, die von Milliardären und deren Firmenverbindungen zu Monsanto, der Gates Foundation, der Rockefeller Foundation, dem Rockefeller Family Fund und Bloomberg Philanthropies finanziert wird

CSPI wettert gegen veröffentlichte wissenschaftliche Erkenntnisse, die zeigen, dass bestimmte Nährstoffe die Immunfunktion stärken und das Risiko einer schweren Infektion senken können, und rät vom Tragen von Masken ab, für deren universelle Verwendung es keine veröffentlichten wissenschaftlichen Belege gibt

CSPI hat eine Geschichte der Förderung von Industrie-Wissenschaft und Propaganda, die künstliche Süßstoffe, Transfette, GMOs, gefälschtes Fleisch und den Mythos der Fettarmut unterstützt. Sie haben auch aktiv die Transparenz bei den Kennzeichnungsbemühungen untergraben

Wir haben den Warnbrief vollständig adressiert und die FDA darauf hingewiesen, dass sie die Sprache, die sie nicht mag, nicht zensieren kann

Im Sommer 2020 startete das Center for Science in the Public Interest (CSPI) – eine Verbraucherschutzgruppe, die mit Bill Gates‘ agrarchemischer PR-Gruppe, der Cornell Alliance for Science, zusammenarbeitet und von Milliardären mit Verbindungen zu Monsanto, der Gates Foundation, der Rockefeller Foundation, dem Rockefeller Family Fund und Bloomberg Philanthropies finanziert wird – eine Social-Media-Kampagne, um Mercola.com ein Ende zu setzen.

Am 21. Juli 2020 gab CSPI eine Pressemitteilung heraus, in der sie mich beschuldigten, fälschlicherweise zu behaupten, „dass mindestens 22 Vitamine, Nahrungsergänzungsmittel und andere Produkte, die auf seiner Website zum Verkauf stehen, eine COVID-19-Infektion verhindern, behandeln oder heilen können.“ Dies trotz der Tatsache, dass ihr Appendix of Illegal Claims eindeutig zeigt, dass es auf keinem der Produktlinks COVID-19-bezogene Behauptungen gibt.

Die Gruppe sagte auch in einer Senatsanhörung zum Thema COVID-19-Betrug aus und forderte die U.S. Food and Drug Administration und die Federal Trade Commission auf, regulatorisch gegen mich vorzugehen.

In einer E-Mail vom 12. August 2020 stellte CSPI-Präsident Dr. Peter Lurie – ein ehemaliger FDA-Beauftragter – die falsche Behauptung auf, dass ich „von der COVID-19-Pandemie profitiere“ durch „Anti-Impf-Angstmacherei“ und die Berichterstattung über wissenschaftlich fundierte Ernährung, die nachweislich Ihr Krankheitsrisiko beeinflusst.

Ehemaliger FDA-Beamter zieht Strippen, um natürliche Gesundheit ins Visier zu nehmen

Wenn man bedenkt, dass Lurie ein ehemaliger FDA-Beamter ist, ist es entmutigend, aber nicht überraschend, dass die FDA uns jetzt eine Warnung wegen „Nicht zugelassener und falsch gekennzeichneter Produkte im Zusammenhang mit COVID-19“ ausgestellt hat. Lurie hat öffentlich die Lorbeeren für die Aktion der FDA geerntet, und damit die Möglichkeit geschaffen, dass CSPI unter der neuen Regierung die Fäden zieht, durch Beziehungen, die sie im August noch nicht hatten, als sie zum ersten Mal ihren Angriff auf meine Redefreiheit starteten.

Laut der FDA sind Vitamin C-, Vitamin D3- und Quercetin-Produkte „nicht zugelassene neue Medikamente, die unter Verletzung von Abschnitt 505(a) des Federal Food, Drug, and Cosmetic Act verkauft werden.“ Die Agentur listet auch Mercola.com auf ihrer Seite „Fraudulent COVID-19 Products“.

Lurie scheint anzudeuten, dass er auch möchte, dass die Bundesbehörden meine StopCOVIDCold-Seite entfernen, auf der Sie einen kostenlosen wissenschaftlichen Bericht herunterladen können, der die Vorteile der Aufrechterhaltung eines angemessenen Vitamin-D-Spiegels zum Schutz vor Virusinfektionen beschreibt. Er fordert auch „die Generalstaatsanwälte der Bundesstaaten auf, zu untersuchen, wie sie die Verbraucher weiter vor Mercolas illegalem Marketing schützen können.

„Die Amerikaner sind zu Recht besorgt, sich mit dem Coronavirus zu infizieren und an COVID-19 zu erkranken. Der Irrglaube, dass Nahrungsergänzungsmittel COVID-19 verhindern oder behandeln könnten, könnte dazu führen, dass Verbraucher keine Schutzmaßnahmen ergreifen, wie z. B. das Tragen einer Maske, und sich und andere einem Risiko aussetzen, oder im Krankheitsfall keine tatsächliche medizinische Behandlung in Anspruch nehmen“, schreibt Lurie.

Es ist ironisch, dass Lurie veröffentlichte wissenschaftliche Erkenntnisse, die zeigen, dass bestimmte Nährstoffe die Immunfunktion stärken und das Risiko einer schweren Infektion senken können – sei es durch SARS-CoV-2, die saisonale Grippe oder irgendetwas anderes -, einfach abtut und das Tragen von Masken, für deren universelle Verwendung es keine veröffentlichten wissenschaftlichen Belege gibt, als eine der wichtigsten Präventionsstrategien gegen COVID-19 anpreist.

Traurigerweise sind wir heute an diesem Punkt angelangt. „Vertraut der Wissenschaft“, sagen sie, während sie gleichzeitig wissenschaftlich nicht belegte Behauptungen propagieren und versuchen, jeden auszurotten, der einfach nur über die Erkenntnisse berichtet, die tatsächlich in der medizinischen Literatur veröffentlicht sind und die sich negativ auf die Pharmaindustrie auswirken könnten.

CSPI und FDA können keine Rede zensieren

Die CSPI versucht, meine Bemühungen zu zensieren, Menschen darüber aufzuklären, wie sie einen Vitamin-D-Mangel vermeiden können, der sie zweifelsohne einem weitaus höheren Risiko von Komplikationen und Tod durch Atemwegsinfektionen aussetzt. Nun, ich werde nicht zulassen, dass Menschen an COVID-19 und anderen Atemwegsinfektionen aufgrund von Vitamin-D-Mangel sterben.

Im Oktober 2020 habe ich zusammen mit William Grant, Ph.D. und Dr. Carol Wagner, die beide im GrassrootsHealth-Vitamin-D-Expertengremium sind, eine Arbeit verfasst, die den klaren Zusammenhang zwischen Vitamin-D-Mangel und schweren Fällen von COVID-19 aufzeigt. Diese Arbeit wurde in der von Experten begutachteten medizinischen Fachzeitschrift Nutrients veröffentlicht.

Damit habe ich mein medizinisches und wissenschaftliches Verdienst nachgewiesen und werde weiterhin meine professionelle Meinung, basierend auf der verfügbaren Wissenschaft, äußern und meine Redefreiheit verteidigen, wie es die US-Verfassung vorsieht.

Der Warnbrief der FDA hebt Aussagen in Artikeln auf meiner Website hervor, die vollständig referenziert und durch veröffentlichte Wissenschaft unterstützt sind. Ich verpflichte mich, wahrheitsgemäße Informationen kostenlos für jeden bereitzustellen, der sie haben möchte, und ich bin dafür, eine strenge wissenschaftliche Debatte zu führen, wenn es nötig ist. CSPI hat sich die Lorbeeren dafür geholt, die FDA unter Druck gesetzt zu haben, diesen Warnbrief herauszugeben, um die freie Rede zu unterdrücken. Der Warnbrief der FDA ist einfach ein weiterer Versuch von CSPI, mich mit falschen Anschuldigungen zu beschmieren.

Wenn Wissenschaftler und Forscher diese Studien veröffentlichen, wie kann es dann ein Verbrechen sein, über ihre Ergebnisse zu berichten? Letzten Endes laufen die Angriffe der CSPI auf diese Website auf einen Versuch hinaus, die Wissenschaft selbst zu unterdrücken.

Wie CSPI gut weiß, habe ich dank der US-Verfassung und des ersten Verfassungszusatzes jedes Recht, mich öffentlich zu Fragen der Gesundheit zu äußern, so dass dies nichts anderes als ein weiterer Versuch ist, mich zu „löschen“, während es seine eigene Doppelzüngigkeit verbirgt. Für das Protokoll, wir haben den Warnbrief vollständig angesprochen; die FDA kann nicht einfach freie Rede stoppen, die CSPI nicht mag.

Dies ist NICHT das erste Mal, dass CSPI die öffentliche Gesundheit gefährdet hat

CSPI ist weiterhin ein Vitamin-D-Leugner, obwohl überwältigende Beweise darauf hinweisen, dass Vitamin D das Risiko, eine schwere COVID-19 zu entwickeln, reduzieren kann. Das ist nicht überraschend, wenn es von einer Rockefeller-finanzierten Organisation kommt, die der amerikanischen Öffentlichkeit tödliche Transfette aufgedrängt hat, bis die Fakten unbestreitbar wurden, woraufhin sie die Geschichte der Organisation zu diesem Thema einfach umgeschrieben haben, um ihre frühere Haltung zu verbergen.

1986 beschrieb CSPI Transfette als „einen großen Segen für die Arterien der Amerikaner“. Zwei Jahre später, 1988, lobten sie immer noch Transfette, indem sie sagten, dass „es wenig gute Beweise dafür gibt, dass Transfette mehr Schaden anrichten als andere Fette“ und dass „ein Großteil der Angst vor Transfetten von ihrem Ruf als ‚unnatürlich‘ herrührt.“ In der realen Welt hat die sehr erfolgreiche Kampagne der CSPI gegen Transfette zu einer Epidemie von Herzkrankheiten geführt.

Die Rolle des CSPI bei der Förderung von Transfetten und sein Einfluss auf die Lebensmittelindustrie wurde in David Schleifers Artikel „The Perfect Solution: How Trans Fats Became the Healthy Replacement for Saturated Fats “ diskutiert, in dem er feststellt, dass:

„Wissenschaftler argumentieren routinemäßig, dass Konzerne die US-Lebensmittelproduktion kontrollieren, mit negativen Folgen für die Gesundheit … Der Übergang von gesättigten Fetten zu Transfetten zeigt jedoch, wie Aktivisten dazu beitragen können, Konzerne zu Veränderungen anzuspornen.“

Erst in den 1990er Jahren begann CSPI, seine Position zu synthetischen Transfetten zu revidieren, aber der Schaden war bereits angerichtet, und es gab seinen Fehler nie zu. Anstatt offen zuzugeben, dass es die Öffentlichkeit mit falschen Behauptungen in die Irre geführt hatte, löschte CSPI einfach Teile seiner früheren Unterstützung für Transfette aus dem Internet. Beachten Sie, dass ihre historische Zeitleiste zu Transfetten mit dem Jahr 1993 beginnt – dem Jahr, in dem CSPI erkannte, dass das Spiel vorbei war und sie die Beseitigung von Transfetten unterstützen mussten.

CSPI begann dann, Geld für Kampagnen zu sammeln, um die Herzkrankheiten verursachende Substanz zu stoppen, für die sie zuerst geworben hatten. Wie teuflisch ist das denn? Das Problem schaffen und dann Geld von anderen für die Lösung nehmen.

Diese Vernebelung wurde von Mary Enig, Ph.D., in einem Artikel aus dem Jahr 2003 festgestellt, in dem sie schrieb:

„Am 20. Oktober 1993 hatte CSPI die Chuzpe, eine Pressekonferenz in Washington, DC, einzuberufen und die großen Fast-Food-Ketten dafür anzuprangern, dass sie das taten, wozu CSPI sie gezwungen hatte, nämlich teilgehärtete Pflanzenöle in ihren Friteusen zu verwenden.

An diesem Tag änderte CSPI, jahrelang ein eifriger Befürworter von teilweise hydrierten Ölen, selbst als deren schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit offensichtlich waren, seine Position nach einem Ansturm negativer medizinischer Berichte, die Transfettsäuren in diesen verarbeiteten Ölen mit koronaren Herzkrankheiten und Krebs in Verbindung brachten…

Dank der CSPI sind gesunde traditionelle Fette fast vollständig aus der Lebensmittelversorgung verschwunden und wurden durch hergestellte Transfette ersetzt, von denen bekannt ist, dass sie viele Krankheiten verursachen. Bis 1990 hatten die meisten Fast-Food-Ketten auf teilweise hydriertes Pflanzenöl umgestellt …

Wer profitiert davon? Soja, natürlich … [und] im CSPI-Newsletter vom Januar 1991 stellt Jacobson fest, dass ‚unsere Bemühungen letztendlich … von der American Soybean Association unterstützt wurden.'“

Noch ungeheuerlicher ist die fortgesetzte Empfehlung der CSPI, ungesättigte Fette wie Soja- und Rapsöl zu essen und Butter und andere gesunde gesättigte Fette zu meiden, mit der Begründung, dass „der Wechsel von Fetten das Sterberisiko nicht senkt“.

Dies ignoriert völlig die zwingenden Beweise, die zeigen, dass industrielle Pflanzenöle, insbesondere Omega-6-Linolsäure, erhebliche Gesundheitsrisiken bergen und zu chronischen Krankheiten beitragen. Und chronische Krankheiten wiederum wirken sich auf die Sterblichkeit aus.

CSPI schützt in erster Linie das Big Business

Diese Tendenz, sich der Wissenschaft und Propaganda der Industrie anzuschließen, ist zu einem Trend innerhalb von CSPI geworden. Erst 2013 stufte CSPI beispielsweise den künstlichen Süßstoff Splenda von der früheren Kategorie „sicher“ auf „vorsichtig“ herab.

Im Jahr 2016 stuften sie ihn erneut herab, von „Vorsicht“ auf „vermeiden“. Trotzdem wirbt CSPI weiterhin für Diätlimonaden als sicherere Alternative zu normalen Limonaden und sagt, dass sie „Diabetes, Gewichtszunahme oder Herzkrankheiten nicht in dem Maße fördern, wie es kalorienreiche Limonaden tun“.

Die Gruppe hat auch einen starken Pro-GVO-Standpunkt eingenommen und aktiv die GVO-Kennzeichnungsbewegung untergraben, was dazu führte, dass die USA das einzige Land der Welt sind, das keine klare GVO-Kennzeichnung hat. Im August 2001 drängte die Organisation die FDA sogar dazu, Vollstreckungsmaßnahmen gegen Lebensmittelunternehmen zu ergreifen, die Nicht-GVO-Kennzeichnungen verwenden, da solche Kennzeichnungen „die Verbraucher täuschen könnten“.

In ähnlicher Weise wendet sich die Gruppe gegen eine klare Kennzeichnung von ultraverarbeitetem, gefälschtem Fleisch. In einem Brief vom Mai 2018 an die FDA forderte CSPI die Behörde auf, „die Bemühungen der United States Cattlemen’s Association abzulehnen, die Verwendung der Begriffe ‚Fleisch‘ oder ‚Rindfleisch‘ für pflanzliche und kultivierte Proteine zu verbieten, die als Alternativen zu traditionellem Fleisch vermarktet werden.“ Alles in allem scheint es, dass die CSPI völlig gegen die Idee einer gut informierten Öffentlichkeit ist.

Die CSPI war auch ein Förderer des gründlich entlarvten Mythos der Fettarmut. Im Jahr 1995 startete sie eine „1% or Less“-Kampagne, die jeden über 2 Jahren dazu aufforderte, von Voll- und 2%-Milch auf Magermilch (auch bekannt als fettfreie oder fettarme Milch) umzusteigen, um die Aufnahme von gesättigten Fetten zu reduzieren.

Es war eine weitere erfolgreiche Kampagne, die zu einer Verdoppelung der Verkaufszahlen von Magermilch führte. Doch genau wie die Transfett-Kampagne war auch diese Kampagne nicht ratsam, da Untersuchungen zeigen, dass Vollmilchprodukte das Sterberisiko durch Diabetes und kardiovaskuläre Ursachen wie Schlaganfall tatsächlich senken.

CSPI hat wiederholt gegen sein Leitbild verstoßen

In Anbetracht der vermuteten und in einigen Fällen gut verifizierten Gesundheitsgefahren von Transfetten, künstlichen Süßstoffen, Soja, GVOs, fettarmer Ernährung und gefälschtem Fleisch ist die Absicht der CSPI, die öffentliche Gesundheit zu schützen und voranzubringen, gelinde gesagt fragwürdig.

Es scheint, dass sie mehr daran interessiert sind, profitable Industrien zu schützen, und die Bemühungen der CSPI, Unternehmen zu zerstören, die Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel mit natürlicher antiviraler Wirkung verkaufen , sind einfach ein weiterer Beweis dafür.

Tatsache ist, dass sie versuchen, Mercola.com ein Ende zu bereiten, weil wir eine so ernsthafte Bedrohung für ihre Agenda sind und sie so viele Wahrheitsverkünder wie möglich eliminieren wollen.

Wie Sie Ihr Vitamin D optimieren können

Obwohl die meisten Menschen wahrscheinlich von einer Vitamin D3-Ergänzung profitieren würden, ist es wichtig, dass Sie Ihren Vitamin D-Spiegel testen lassen, bevor Sie mit der Ergänzung beginnen. Der Grund dafür ist, dass Sie sich nicht auf pauschale Dosierungsempfehlungen verlassen können. Entscheidend ist Ihr Blutspiegel, nicht die Dosis, denn die Dosis, die Sie benötigen, hängt von mehreren individuellen Faktoren ab, unter anderem von Ihrem Ausgangsblutspiegel.

Daten aus den D*Action-Studien von GrassrootsHealth deuten darauf hin, dass der optimale Spiegel für Gesundheit und Krankheitsvorbeugung zwischen 60 ng/ml und 80 ng/ml liegt, während der Grenzwert für eine ausreichende Zufuhr bei etwa 40 ng/ml zu liegen scheint. In Europa liegen die von Ihnen angestrebten Werte bei 150 bis 200 nmol/L bzw. 100 nmol/L.

Ich habe einen umfassenden Vitamin-D-Bericht veröffentlicht, in dem ich detailliert auf die Wirkmechanismen von Vitamin D eingehe und wie man optimale Werte sicherstellt. Ich empfehle, diesen Bericht herunterzuladen und mit allen, die Sie kennen, zu teilen. Eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Schritte lautet wie folgt:

1: Messen Sie zunächst Ihren Vitamin-D-Spiegel – Eine der einfachsten und kostengünstigsten Möglichkeiten, Ihren Vitamin-D-Spiegel zu messen, ist die Teilnahme am personalisierten Ernährungsprojekt von GrassrootsHealth, zu dem ein Vitamin-D-Testkit gehört.

2: Sobald Sie wissen, wie hoch Ihr Blutspiegel ist, können Sie die Dosis abschätzen, die Sie benötigen, um Ihren Spiegel zu halten oder zu verbessern. Wenn Sie nicht genug Vitamin D von der Sonne bekommen können (Sie können die DMinder-App verwenden, um zu sehen, wie viel Vitamin D Ihr Körper abhängig von Ihrem Standort und anderen individuellen Faktoren herstellen kann), dann benötigen Sie ein orales Ergänzungsmittel.

Bestimmen Sie Ihre individuelle Vitamin-D-Dosierung – Dazu können Sie entweder die Tabelle unten verwenden oder den Vitamin-D*Rechner von GrassrootsHealth nutzen. Um ng/mL in das europäische Maß (nmol/L) umzurechnen, multiplizieren Sie einfach den ng/mL-Wert mit 2,5. Um zu berechnen, wie viel Vitamin D Sie zusätzlich zu Ihrer zusätzlichen Einnahme durch regelmäßige Sonneneinstrahlung erhalten, verwenden Sie die DMinder-App.

3: Erneuter Test in drei bis sechs Monaten – Schließlich müssen Sie Ihren Vitamin-D-Spiegel in drei bis sechs Monaten erneut messen, um zu beurteilen, wie Ihre Sonnenexposition und/oder die Dosis der Nahrungsergänzungsmittel für Sie wirken.

Nehmen Sie Ihr Vitamin D mit Magnesium und K2

Wie in „Magnesium und K2 optimieren Ihre Vitamin-D-Supplementierung“ beschrieben, wird dringend empfohlen, Magnesium und K2 gleichzeitig mit oralem Vitamin D einzunehmen. Daten von fast 3.000 Personen zeigen, dass Sie 244% mehr orales Vitamin D benötigen, wenn Sie nicht auch Magnesium und Vitamin K2 einnehmen.

In der Praxis bedeutet dies, dass Sie, wenn Sie alle drei Ergänzungsmittel in Kombination einnehmen, viel weniger orales Vitamin D benötigen, um einen gesunden Vitamin-D-Spiegel zu erreichen.

