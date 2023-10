Wie Gaza einen 20 Jahre alten israelischen Plan zunichte gemacht hat

Von Ramzy Baroud

Israel hatte den perfekten Plan für den Gazastreifen – eigentlich für alle Palästinenser – als es 2005 beschloss, seine Streitkräfte um den besetzten Gazastreifen herum zu verlagern.

Trotz damaliger Erklärungen israelischer Beamter, dass der „Rückzugsplan“ darauf abzielte, Israels rechtliche und andere Verantwortlichkeiten von seiner Rolle als Besatzer zu trennen, sah die tatsächliche Geschichte anders aus.

Dov Weisglass, ein hochrangiger Berater des verstorbenen israelischen Premierministers Ariel Sharon, vermittelte die wahren Gründe für die Rückverlagerung. Weisglass wusste genau, was er sagte, schließlich war er einer der Architekten des Plans. Aber wie viel von dem israelischen Plan, wie er von Weisglass beschrieben wurde, wurde tatsächlich umgesetzt? Und hat der gegenwärtige Krieg im Gazastreifen etwas an den vor fast zwei Jahrzehnten verkündeten Ergebnissen geändert?

„Die Bedeutung des Rückzugsplans ist das Einfrieren des Friedensprozesses“, sagte Weisglass 2004 gegenüber Haaretz.

Dieser Teil ist in der Tat vollständig erreicht worden. Nicht nur, dass der so genannte Friedensprozess eingefroren wurde, Israel hat seitdem auch zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass es nichts gibt, worüber es sich zu verhandeln lohnt.

Das exponentielle Wachstum der illegalen jüdischen Siedlungen, die Tötung von Palästinensern, die Schändung heiliger Stätten und die Annexionspläne machen es unrealistisch, auch nur anzudeuten, dass eine Zweistaatenlösung praktisch noch möglich ist. Aber warum wollte Israel einen „Prozess“ einfrieren, der von vornherein aussichtslos war?

Nicht der Friedensprozess war für Israel von Bedeutung, sondern die Tatsache, dass die palästinensische politische Agenda relevant blieb, solange solche politischen Gespräche geführt wurden. Diese Logik, die von den Palästinensern seit langem vertreten wird, wurde von Weisglass selbst unterstützt, als er sagte:

„Wenn man diesen Prozess einfriert, verhindert man die Gründung eines palästinensischen Staates und eine Diskussion über die Flüchtlinge, die Grenzen und Jerusalem.“

„Effektiv“, fügte er hinzu:

„Dieses ganze Paket namens palästinensischer Staat mit allem, was es mit sich bringt, ist auf unbestimmte Zeit von unserer Tagesordnung gestrichen worden. Und das alles mit Vollmacht und Erlaubnis. Alles mit dem Segen des (amerikanischen) Präsidenten und der Ratifizierung durch beide Häuser des Kongresses“.

Dies erklärt vieles von dem, was seit den Enthüllungen und Vorhersagen der hohen israelischen Beamten geschehen ist.

Erstens sind alle israelischen Regierungen, unabhängig von ihrer ideologischen oder politischen Ausrichtung, dem Plan treu geblieben und haben sich nie auf echte politische Gespräche über die Zukunft eines palästinensischen Staates, die Rechte der Palästinenser oder gar einen gerechten Frieden eingelassen.

Dies zeigt, dass die Absichten Israels innerhalb des politischen Establishments des Landes nicht zur Debatte standen. Für Tel Aviv bedeutete dies das Ende der Friedensbemühungen und den Beginn einer neuen Phase, nämlich der Verfestigung der Besatzung.

Zweitens hat jede US-Regierung seitdem entweder in die gesamte israelische Agenda investiert oder den „Friedensprozess“, den die Amerikaner selbst erfunden und aufrechterhalten hatten, abgelehnt. Auch dies geschah nicht zufällig. Israel hatte viel Lobbyarbeit und Diplomatie investiert, um die Amerikaner davon abzuhalten, ihre eigene Agenda weiter zu verfolgen.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat nicht nur bekommen, was er wollte, sondern es ist ihm sogar gelungen, die Trump-Administration 2017 davon zu überzeugen, Israels eigener Agenda in Bezug auf Jerusalem, die Flüchtlinge, die Siedlungen und sogar die Annexion zu folgen. Die Biden-Administration hat diese neue, düstere politische Realität, die von Präsident Donald Trump geschaffen wurde, nicht verändert, auch wenn einige ihrer Äußerungen das Gegenteil zu suggerieren scheinen.

Drittens deutete Weisglass, wenn auch unbewusst, an, dass Israel die Palästinenser und ihren Kampf nicht als Fragmente, sondern als ein einheitliches Ganzes betrachtet. Durch die Blockade eines Aspekts dieses Kampfes, nämlich des politischen Prozesses, sollen alle anderen wie Dominosteine auseinander fallen.

Die Spaltung der Palästinenser und die Fähigkeit von Mahmoud Abbas, seine Palästinensische Autonomiebehörde über all die Jahre aufrechtzuerhalten, obwohl sie nichts Substanzielles erreicht hat, haben es Israel ermöglicht, seinen ursprünglichen Plan ungehindert voranzutreiben.

Frustriert durch das Beharren vieler Länder, einschließlich der USA, dass Israel sich auf einen politischen Prozess einlassen müsse, beschloss Israel stattdessen, sich aus dem Gazastreifen zurückzuziehen. „Der Rückzug ist eigentlich Formaldehyd“, sagte Weisglass. „Er liefert die Menge an Formaldehyd, die notwendig ist, damit es keinen politischen Prozess mit den Palästinensern geben wird.“

Der israelische Plan war jedoch kein voller Erfolg. Die Palästinenser führten weiterhin eine massive Widerstandskampagne, die alle Aspekte der Gesellschaft im Gazastreifen, im Westjordanland und in Jerusalem einschloss. Und wie immer, wenn Palästinenser bereit zu sein schienen, ihre israelischen Kerkermeister herauszufordern, reagierte Israel mit einem massiven Einsatz von Gewalt.

Von den häufigen Razzien in Dschenin, Nablus und Jericho bis hin zu den massiven und tödlichen Kriegen im Gazastreifen hat Israel alles in seiner Macht Stehende getan, um die Palästinenser nicht nur zu vernichten, sondern ihnen auch die Botschaft zu übermitteln, dass keinerlei Widerstand geduldet wird und dass keine Form des Widerstands jemals ausreichen wird, um Palästina wieder auf die politische Agenda Israels oder seiner Verbündeten zu setzen.

In den offiziellen israelischen Institutionen und in der Gesellschaft herrscht ein Gefühl des „Wir haben gewonnen, ihr habt verloren“. Die israelischen Wahlkämpfe schienen völlig desinteressiert daran, die Siedlungen, einen palästinensischen Staat, den Status von Jerusalem usw. auch nur zu diskutieren. Die Palästinenser waren jedoch weiterhin nützlich. Die Palästinensische Autonomiebehörde diente als Verteidigungslinie für die immer größer werdenden Siedlungen. Und jeder palästinensische Angriff auf israelische Ziele wurde als weiterer Beweis dafür herangezogen, dass Israel keinen Friedenspartner hat, was die friedensfeindliche Haltung jeder israelischen Regierung festigte.

Die Diskussion in den Medien nach dem Hamas-Angriff auf den Süden Israels am 7. Oktober konzentrierte sich auf den Angriff selbst, auf die Hamas als Gruppe und später, wenn auch selektiv, auf das von Israel verursachte Blutbad im Gazastreifen. Aber dieses Datum war nicht der Beginn des Krieges; es ist eine schreckliche Episode eines Krieges, der bereits begonnen hat und durch eine sehr gewalttätige israelische militärische Besatzung und Apartheid aufrechterhalten wird.

Ebenso wichtig ist, dass es ungeachtet der israelischen Propaganda und der verzerrten Berichterstattung in den westlichen Medien keinen Zweifel daran gibt, dass Israel gescheitert ist. Dieses Scheitern wurde durch Scharons Wunschdenken im Jahr 2005 eingeleitet und durch die Illusionen und die Arroganz jeder israelischen Regierung seither aufrechterhalten.

Die Wahrheit ist, dass Netanjahu nur ein Rädchen in einer gewaltigen israelischen politischen Maschinerie ist, die darauf abzielt, die palästinensische Sache für immer zu verdrängen.

Selbst diejenigen, die darauf bestehen, Israel um jeden Preis zu unterstützen, können jetzt nicht mehr ernsthaft so tun, als ob Palästina nicht wieder als wichtigstes Thema des Nahen Ostens auf der Tagesordnung stünde. Ohne ein freies Palästina kann es niemals echten Frieden, Sicherheit oder Stabilität geben.