Wie Impfstoffe dafür sorgen, dass SARS-CoV-2 immer virulenter und gefährlicher wird

Alle MS-Medien-Augen sind NICHT mehr auf Israel gerichtet.

Der Impfweltmeister ist aus den Schlagzeilen verschwunden.

Warum?

Darum:

In Israel ist die Anzahl derjenigen, die positiv auf SARS-Cov-2 getestet werden, explodiert, und das, so könnte man schreiben, obwohl in Israel rund 63% der Bevölkerung vollständig geimpft sind. Indes, es sieht mehr danach aus, dass die Fälle explodieren, WEIL die Mehrzahl der Israelis mindestens doppelt gegen SARS-CoV-2 geimpft ist. Die Impfung scheint nicht nur ihre Anfälligkeit für eine Infektion zu erhöhen, sie scheint auch virulentere Varianten von SARS-CoV-2 zu schaffen.

Im März 2017 haben Andrew Read und David Kennedy in den Proceedings of the Royal Society B einen