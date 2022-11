In Russland ist man sich sicher, dass Großbritannien sowohl an der Sprengung der Nord Streams, als auch an dem Angriff auf Sewastopol beteiligt war. Hier zeige ich, wie in Russland darüber berichtet wird.

Über die russischen Vorwürfe, Großbritannien sei sowohl an der Sprengung der Nord-Stream-Pipelines, als auch an dem Drohnenangriff auf die russische Schwarzmeerflotte beteiligt gewesen, habe ich bereits berichtet, die Artikel finden Sie hier und hier. Jetzt will ich aufzeigen, wie im russischen Fernsehen über diese Ereignisse und die mutmaßliche britische Beteiligung daran berichtet wird und habe einen russischen Fernsehbericht über das Thema übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Europa weiß, wer Nord Stream gesprengt hat, schweigt aber

Eines der wichtigsten Ergebnisse der Woche: Russland beteiligt sich wieder am Getreideabkommen. Es wurde ausgesetzt, nachdem Kiew den humanitären Korridor für Schiffe genutzt hatte, um die Bucht von Sewastopol mit Drohnen anzugreifen. Der Angriff scheiterte, aber es stellte sich heraus, dass er mit direkter Beteiligung Großbritanniens vorbereitet worden war, dessen Rolle bei dem Angriff auf Nord Streams übrigens auch langsam ans Licht kommt.

In den Videos der UNO, in denen in der Regel Vertreter der ärmsten afrikanischen Länder zu sehen sind, sprechen ukrainische Bauern darüber, wie schwierig es geworden ist, ihre Ernte auszusäen und zu verkaufen.

Das Getreideabkommen wurde zu genau diesem Zweck geschlossen