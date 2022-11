„Die vorherige Regierung hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, für die es keine wissenschaftlichen Beweise gab“, sagte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.

Italienische Ärzte und Krankenschwestern, die von der Arbeit suspendiert wurden, weil sie den experimentellen Impfstoff Covid nicht erhalten haben, werden bald wieder eingestellt, sagte der neue Gesundheitsminister Orazio Schillaci am Freitag. Die jüngsten Wahlen in Italien, bei denen Giorgia Meloni das Amt der Ministerpräsidentin übernommen hat, wirken sich positiv auf die öffentliche Politik aus.

„Eine Maßnahme, die die Wiedereingliederung des Gesundheitspersonals, das wegen Nichteinhaltung der Impfpflicht suspendiert wurde, in den Dienst vor Ablauf der Suspendierung ermöglicht, ist in Vorbereitung“, so Schillaci in einer Erklärung auf der Website des Ministeriums.

Die Ankündigung des Gesundheitsministers erfolgt neun Tage, nachdem Meloni dem Parlament mitgeteilt hatte, dass es bei künftigen Pandemien keine grünen Pässe, keine obligatorischen Abriegelungen und keine von der Regierung angeordneten Betriebsschließungen mehr geben werde:

Die Regierung des ehemaligen globalistischen Ministerpräsidenten Mario Draghi hat die umstrittenen Covid-Impfungen für Lehrer und Beschäftigte im Gesundheitswesen im Jahr 2021 zur Pflicht gemacht und im Januar dieses Jahres auf alle über 50-Jährigen ausgeweitet.

Eine Verweigerung führte zu einer unbezahlten Suspendierung von der Arbeit für Angestellte des öffentlichen Dienstes, während die über 50-Jährigen mit einer Geldstrafe von 100 € (99,5 US-Dollar) belegt wurden.

Auf einer Pressekonferenz nach der Verabschiedung der Maßnahmen durch das Kabinett warf Meloni ihren Vorgängern Draghi und Giuseppe Conte vor, einen „ideologischen“ Ansatz für Covid zu verfolgen, und sagte, sie werde die Dinge anders angehen. „Die vorherige Regierung hat verschiedene Maßnahmen ergriffen, für die es keine wissenschaftlichen Beweise gab“, sagte Meloni.