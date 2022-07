Wie Masken Sie krank machen, anstatt Sie zu schützen und der Fögen-Effekt

childrenshealthdefense.org: Unter Verwendung von Daten der Centers for Disease Control and Prevention wurden keine signifikanten Unterschiede in der Zunahme der COVID-19-Fälle zwischen Staaten mit oder ohne Maskenpflicht in Zeiten mit geringer oder hoher Übertragung festgestellt.

Auf der Grundlage von Daten der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) wurden keine signifikanten Unterschiede in der Zunahme der COVID-19-Fälle zwischen Staaten mit und ohne Maskenpflicht in Zeiten mit geringer oder hoher Übertragung festgestellt.

Die weit verbreitete Verwendung von Masken hat die COVID-19-Übertragung in Europa nicht verringert, und es wurde eine mäßig positive Korrelation zwischen der Verwendung von Masken und Todesfällen in Westeuropa festgestellt.

Eine aktualisierte CDC-Studie über Maskenpflicht an Schulen, bei der fast sechsmal mehr Daten verwendet wurden, ergab keinen signifikanten Zusammenhang zwischen Maskenpflicht an US-Schulen und COVID-19-Fallraten.

In Kansas wiesen Bezirke mit einer Maskenpflicht signifikant höhere COVID-19-Todesfallraten auf als Bezirke ohne Maskenpflicht.

Eine Möglichkeit, wie Masken Schaden anrichten können, ist der „Fögen-Effekt“ – die Vorstellung, dass das tiefe Wiedereinatmen von Tröpfchen und Viren, die an Gesichtsmasken hängen bleiben, eine COVID-19-Infektion wahrscheinlicher oder schwerer machen könnte.

Während der COVID-19-Pandemie waren in 80 % der US-Bundesstaaten Masken vorgeschrieben, um die Ausbreitung von SARS-CoV-2 einzudämmen, aber die zunehmende Zahl von Forschungsergebnissen zeigt, dass die Vorschrift und die Verwendung von Masken die Ausbreitung des Virus nicht verringern.

Die Vorschriften, die die Verwendung von Masken vorschreiben, führten zwar zu einer besseren Einhaltung der Vorschriften, aber nicht zu einem geringeren Anstieg der Übertragungsraten, unabhängig davon, ob die Verbreitung von SARS-CoV-2 in den Gemeinden gering oder hoch war.

Noch bevor COVID-19 zur Pandemie erklärt wurde, wurden Maskenvorschriften eingeführt, ohne dass ihre Wirksamkeit jemals ordnungsgemäß bewertet wurde, was sie jedoch nicht davon abhielt, Gemeinschaften zu spalten und als eine Form der Tugendhaftigkeit und als sichtbare Erinnerung an die Einhaltung der „neuen Normalität“ eingesetzt zu werden.

Nun, da die Forschung zeigt, dass Masken nicht nur nicht schützen, sondern sogar krank machen können, muss die Begründung für ihre weit verbreitete vorgeschriebene Verwendung in Frage gestellt werden.

Maskenpflicht hat die COVID-19-Fälle nicht verringert

Anhand von CDC-Daten berechneten Forscher der University of Louisville die Gesamtzunahme der COVID-19-Fälle und die Verwendung von Masken in den USA. Es wurden keine signifikanten Unterschiede in der Zunahme der Fälle zwischen Staaten mit und ohne Maskenpflicht in Zeiten geringer oder hoher Übertragung festgestellt.

„Die Studie kommt zu dem Schluss, dass Maskenpflicht und -verwendung nicht mit einer langsameren Ausbreitung von COVID-19 auf Bundesstaatsebene während der COVID-19-Wachstumsschübe verbunden sind.

Sie stellten zwar fest, dass ihre Ergebnisse „die Hypothese nicht stützen, dass die SARS-CoV-2-Übertragungsraten bei verstärktem Gebrauch von Masken in der Öffentlichkeit abnehmen“, aber sie merkten auch an, dass „Masken als Sammlungssymbole während einer Pandemie den sozialen Zusammenhalt fördern können“.

Ähnlich düstere Ergebnisse der Maskenpflicht wurden in Europa nachgewiesen. Eine in der Zeitschrift Cureus veröffentlichte Studie analysierte Daten aus 35 europäischen Ländern, einschließlich Morbidität, Mortalität und Maskennutzung, über einen Zeitraum von sechs Monaten.

Die Forscher stellten fest:

„In fast allen Ländern der Welt wurden Maskenvorschriften eingeführt, und in den meisten Ländern, in denen Masken nicht obligatorisch waren, wurde ihre Verwendung in öffentlichen Räumen empfohlen …

„Diese Anordnungen und Empfehlungen erfolgten trotz der Tatsache, dass die meisten randomisierten kontrollierten Studien, die vor und während der COVID-19-Pandemie durchgeführt wurden, zu dem Schluss kamen, dass die Rolle von Masken bei der Verhinderung der Übertragung von Atemwegsviren gering, null oder nicht schlüssig war.

„Bei der Analyse der Daten zeigte die Studie auch, dass die weit verbreitete Verwendung von Masken die COVID-19-Übertragung nicht reduzierte. Schlimmer noch: Es wurde eine mäßig positive Korrelation zwischen der Verwendung von Masken und Todesfällen in Westeuropa festgestellt, was „darauf hindeutet, dass die allgemeine Verwendung von Masken schädliche unbeabsichtigte Folgen gehabt haben könnte“.

Maskenpflicht in Schulen hat die COVID-19-Fälle nicht reduziert

Im Rahmen der von der Regierung geförderten Propagandakampagne wurde im Oktober 2021 eine viel zitierte CDC-Studie veröffentlicht, in der berichtet wurde, dass in Bezirken ohne Schulmaskenpflicht die COVID-19-Fallrate bei Kindern nach Schulbeginn stärker anstieg als in Bezirken mit Schulmaskenpflicht.

Die Studie wurde verwendet, um die Einführung von Schulmasken zu unterstützen, aber ein Forscherteam hat die Studie überarbeitet und dabei eine größere Stichprobe und einen längeren Untersuchungszeitraum berücksichtigt.

Die aktualisierte Studie, die im Mai veröffentlicht wurde, verwendete fast sechsmal mehr Daten als die ursprüngliche Studie und fand keinen signifikanten Zusammenhang zwischen Maskenpflicht an US-Schulen und COVID-19-Fallraten.

Die Forscher erklärten:

„Wir konnten keinen Zusammenhang zwischen der Maskierung an Schulen und den pädiatrischen Fällen herstellen, indem wir dieselben Methoden, aber eine größere, landesweit diversifizierte Population über einen längeren Zeitraum verwendeten.

„Unsere Studie zeigt, dass Beobachtungsstudien zu Interventionen mit kleinen bis mäßigen Effektstärken anfällig für Verzerrungen sind, die durch Auswahl und ausgelassene Variablen verursacht werden. Randomisierte Studien können zuverlässigere Informationen für die öffentliche Gesundheitspolitik liefern“.

Auf Twitter wies der Chirurg und Politikwissenschaftler Dr. Marty Makary darauf hin, dass die ursprüngliche CDC-Studie offenbar nur ausgewählte Daten enthielt und die Behörde sich weigerte, eine Aktualisierung mit umfangreicheren Daten zu veröffentlichen:

„Diese Studie zeigt, wie die CDC Daten herausgepickt hat, um ihr Schulmasken-Dogma zu unterstützen. In dem Artikel heißt es, dass das MMWR-Journal der CDC die Veröffentlichung dieser Neuanalyse abgelehnt hat. Höchstwahrscheinlich, weil sie die Salamitaktik der CDC beim Schneiden von Daten und die Verwendung von Wissenschaft als politische Propaganda aufdeckte.“

Es sei darauf hingewiesen, dass eine frühere CDC-Studie ergab, dass Maskenvorschriften für Schüler kaum Auswirkungen auf die COVID-19-Inzidenz in Schulen in Georgia hatten, während eine verbesserte Belüftung, z. B. das Öffnen eines Fensters, die Fälle stärker reduzierte als Maskenvorschriften für Personal und Lehrer.

Der Fogen-Effekt: Maskenpflicht erhöht COVID-19-Todesfälle

Der deutsche Arzt Dr. Zacharias Fögen führte eine äußerst wichtige Studie durch, um herauszufinden, ob die vorgeschriebene Verwendung von Masken die COVID-19-Todesfallrate in Kansas vom 1. August 2020 bis zum 15. Oktober 2020 beeinflusst.

Er wählte den Bundesstaat Kansas aus, weil er zwar eine Maskenpflicht erließ, die Bezirke aber die Möglichkeit hatten, sich entweder für oder gegen die Maskenpflicht zu entscheiden.

Seine Analyse ergab, dass Bezirke mit einer Maskenpflicht signifikant höhere Todesfallraten aufwiesen als Bezirke ohne eine Maskenpflicht.

„Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Verwendung von Masken eine noch unbekannte Gefahr für die Benutzer darstellen könnte, anstatt sie zu schützen, was die Maskenpflicht zu einer fragwürdigen epidemiologischen Intervention macht“, schloss er.

Diese Bedrohung könnte der so genannte „Fögen-Effekt“ sein, der besagt, dass das tiefe Wiedereinatmen von Tröpfchen und Viren, die an Gesichtsmasken hängenbleiben, eine COVID-19-Infektion wahrscheinlicher oder schwerer machen könnte.

„Die Grundlagen dieses Effekts lassen sich leicht demonstrieren, wenn man eine Gesichtsmaske und eine Brille gleichzeitig trägt, indem man den oberen Rand der Maske über den unteren Rand der Brille zieht. Beim Ausatmen erscheinen Tröpfchen auf der Maske, beim Einatmen verschwinden sie.“

„Beim „Fögen-Effekt“ breiten sich die Viren (aufgrund ihrer geringeren Größe) tiefer in die Atemwege aus. Sie umgehen die Bronchien und werden tief in die Lungenbläschen eingeatmet, wo sie eine Lungenentzündung statt der für eine Virusinfektion typischen Bronchitis verursachen können.

Außerdem umgehen diese Virionen die mehrschichtige Plattenepithelwand, die sie in vitro nicht durchdringen können und die sie höchstwahrscheinlich auch in vivo nicht durchdringen können. Daher ist der einzig wahrscheinliche Weg für die Virionen, in die Blutgefäße zu gelangen, der über die Alveolen“.

Das Tragen von Masken könnte mit Long COVID in Verbindung stehen

Fögen erklärte, dass das Tragen von Masken dazu führen könnte, dass sich die Gesamtviruslast erhöht, da die Virionen nicht aus den Atemwegen ausgeatmet und aus dem Körper entfernt werden, sondern in der Maske aufgefangen und zurückgeführt werden.

Dies könnte auch dazu führen, dass die Anzahl der Viren, die durch die Maske gelangen, höher ist als die Anzahl der Viren, die ohne Maske ausgeschieden würden.

Die Tatsache, dass „hyperkondensierte Tröpfchen und reine Virionen in der Maske beim Ausatmen nach außen geblasen werden könnten, was zu einer Aerosolübertragung anstelle einer Tröpfchenübertragung führt“, ist ein weiteres Problem, das die Übertragung verschlimmern könnte, anstatt sie zu verbessern.

Fögen erklärte:

„Die Verwendung „besserer“ Masken (z. B. FFP2, FFP3) mit einer höheren Tröpfchenfilterkapazität dürfte einen noch stärkeren „Fögen-Effekt“ bewirken, da die Zahl der potenziell wieder eingeatmeten Virionen in dem Maße zunimmt, wie die Ausscheidung nach außen verringert wird.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die mit COVID-19 verbundenen Langzeitwirkungen und das Multisystem-Entzündungssyndrom bei Kindern eine direkte Ursache für den „Foegen-Effekt“ sein könnten.

„Das Virus dringt in die Lungenbläschen und das Blut ein, ohne auf die oberen Atemwege und Bronchien beschränkt zu sein, und kann Schäden verursachen, indem es in den meisten Organen eine (Auto-)Immunreaktion auslöst.“

Eindeutige Risiken bei längerem Gebrauch von Masken

Zwei Expertenberichte sprachen sich 2021 gegen die Verwendung von Masken für Kinder aus. Der erste, ein psychologischer Bericht, stellte fest, dass Masken wahrscheinlich psychologische Schäden bei Kindern verursachen und die Entwicklung beeinträchtigen.

„Das Ausmaß des psychologischen Schadens für junge Menschen ist nicht bekannt“, heißt es in dem Bericht, „aufgrund des einzigartigen Charakters des ’sozialen Experiments‘, das derzeit in den Schulen und in der Gesellschaft insgesamt stattfindet.

Der zweite Bericht konzentrierte sich auf Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden und wies auf mögliche dauerhafte körperliche Schäden an der Lunge hin, die durch Fibrose infolge des Einatmens von faserigen Nanopartikeln verursacht werden.

„Es besteht die reale und erhebliche Gefahr einer Infektion der Atemwege, einer Verschlechterung der Mundgesundheit und einer Verletzung der Lunge, wie z. B. eines Pneumothorax, aufgrund von Feuchtigkeitsansammlungen sowie einer Exposition gegenüber potenziell schädlichen Mengen eines erstickenden Gases (Kohlendioxid [CO2]), das schwere Gesundheitsschäden verursachen kann“, erklärten die Autoren.

Normalerweise verflüchtigt sich das CO2 in die Umgebungsluft, bevor man einen weiteren Atemzug macht. In der freien Luft liegt der Kohlendioxidgehalt normalerweise bei etwa 400 Teilen pro Million (ppm) oder 0,04 Volumenprozent.

Das deutsche Umweltbundesamt hat für geschlossene Räume einen CO2-Grenzwert von 2.000 ppm, also 0,2 Volumenprozent, festgelegt. Wenn Sie eine Gesichtsmaske tragen, kann das CO2 nicht wie üblich entweichen und wird stattdessen in der Maske eingeschlossen.

In einer in der Fachzeitschrift JAMA Pediatrics veröffentlichten Studie untersuchten Forscher den CO2-Gehalt der eingeatmeten Luft bei Kindern, die zwei Arten von Masken trugen, sowie bei Kindern, die keine Maske trugen.

Es wurde zwar kein signifikanter Unterschied im CO2-Gehalt zwischen den beiden Maskentypen festgestellt, aber ein signifikanter Anstieg beim Tragen von Masken im Vergleich zum Nicht-Tragen von Masken.

Der CO2-Gehalt in der Atemluft unter chirurgischen und Filtermasken lag zwischen 13.120 ppm und 13.910 ppm, „was um den Faktor 6 über dem Wert liegt, der vom deutschen Umweltbundesamt bereits als inakzeptabel eingestuft wird“, so die Forscher.

Wichtig ist auch, dass dieser Wert bereits nach drei Minuten erreicht wurde, während Kinder in der Schule durchschnittlich 270 Minuten lang Masken tragen. Selbst bei dem Kind mit dem niedrigsten gemessenen CO2-Wert lag der Wert dreimal so hoch wie der CO2-Grenzwert für geschlossene Räume von 0,2 %.

Allerdings schienen jüngere Kinder die höchsten CO2-Werte zu haben; bei einem 7-Jährigen, der eine Gesichtsmaske trug, wurde ein Wert von 25.000 ppm gemessen.

Bakterielles Infektionsrisiko, Probleme beim sozialen Lernen

Die vollständigen Folgen des längeren Tragens von Masken sind erst in Ansätzen bekannt. Die Forscher der University of Louisville stellten jedoch fest, dass das Tragen einer Maske für mehr als vier Stunden pro Tag „die Alkalisierung des Gesichts fördert und unbeabsichtigt die Dehydrierung begünstigt, was wiederum den Abbau der Barriere und das Risiko bakterieller Infektionen erhöhen kann“.

Andere gemeldete unerwünschte Wirkungen sind:

Zunahme von Kopfschmerzen und Schweißausbrüchen.

Verbindung mit medizinischen Fehlern.

Verschlechterung der nonverbalen Kommunikation.

Wegfall von visuellen Hinweisen, was für Menschen mit Hörverlust nachteilig ist.

Verminderte kognitive Präzision.

Beeinträchtigung des sozialen Lernens bei Kindern.

Verzerrte verbale Sprache.

Nach einer Klage des Health Freedom Defense Fund (HFDF) von Leslie Manookian hat die US-Bezirksrichterin Kathryn Kimball Mizelle im April das CDC-Maskenmandat in Flugzeugen und öffentlichen Verkehrsmitteln endgültig aufgehoben.

Das US-Justizministerium (DoJ) hat jedoch gegen den Gerichtsbeschluss Berufung eingelegt und damit deutlich gemacht, dass es die Maskenpflicht nicht kampflos aufgeben wird.

Als Reaktion darauf gab HFDF die folgende Erklärung ab:

„Die Erklärung des Justizministeriums [dass es in Berufung gehen wird] ist gelinde gesagt verwirrend und klingt, als käme sie von gesundheitspolitischen Befürwortern und nicht von Regierungsanwälten. Die Entscheidung des US-Bezirksgerichts ist eine Frage des Gesetzes, nicht eine Präferenz der CDC oder eine Einschätzung der ‚aktuellen Gesundheitsbedingungen‘.

„Wenn es tatsächlich einen Notfall für die öffentliche Gesundheit gibt, mit klaren und unwiderlegbaren wissenschaftlichen Belegen für das Maskenmandat der CDC, rechtfertigt dies dann nicht dringende Maßnahmen? Warum sollten DoJ und CDC nicht sofort in Berufung gehen?

„HFDF bleibt keine andere Wahl, als zu dem Schluss zu kommen, dass das Maskenmandat in Wirklichkeit eine politische Angelegenheit ist und es überhaupt nicht um dringende Fragen der öffentlichen Gesundheit oder um die Anforderungen einer soliden Wissenschaft geht. Während DoJ und CDC mit der Gesundheit und den Freiheiten der Amerikaner Politik machen, vertraut HFDF darauf, dass die einzelnen Amerikaner ihre eigenen Gesundheitsentscheidungen treffen.

„HFDF ist zuversichtlich, dass die Amerikaner über ausreichend gesunden Menschenverstand und Bildung verfügen, um zu verstehen, dass es echte Fragen zur Wirksamkeit und zum Risiko von Masken gibt und dass die Politik der CDC keines von beidem widerspiegelt.“