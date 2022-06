Wie Papst Franziskus seinen Rücktritt und den zukünftigen „schwarzen“ Papst plant

infowars.com: Auf die Tatsache, dass Papst Franziskus eher zurücktreten wird, als das Ende seiner Amtszeit abzuwarten, habe ich schon zu Beginn seines Pontifikats hingewiesen. Jetzt hat Bergoglio die Gerüchte über die Zukunft seines Pontifikats weiter angeheizt, indem er ankündigte, im August die mittelitalienische Stadt L’Aquila zu besuchen, um dort an einem Fest teilzunehmen, das von Papst Coelestin V. initiiert wurde, einem der wenigen Pontifexe, die zurücktraten, bevor Papst Benedikt XVI. 2013 zurücktrat. Ich hatte es in meinem 2015 veröffentlichten Buch Papst Franziskus: Der letzte Papst..: Geld, Freimaurer und Okkultismus im Niedergang der katholischen Kirche, beschrieben.

In den letzten Tagen waren die italienischen und katholischen Medien voll von unbestätigten Spekulationen, dass der 85-jährige Franziskus planen könnte, in die Fußstapfen von Benedikt zu treten, aber es ist nicht das erste Mal, ich wies vor 4 Jahren in dem Artikel darauf hin. Die italienischen Medien verkünden, dass der Rücktritt des Papstes unmittelbar bevorsteht:

Angesichts seiner zunehmenden Mobilitätsprobleme, die Papst Franziskus im letzten Monat dazu gezwungen haben, einen Rollstuhl zu benutzen, und der Ankündigung eines Konsistoriums zur Ernennung von 21 neuen Kardinälen, das für den 27. August 2022 angesetzt ist, darunter 16 progressiv eingestellte Kardinäle unter 80 Jahren, die in einem künftigen Konklave zur Wahl des Nachfolgers von Franziskus, der natürlich seiner kommunistischen/satanischen Ideologie folgt, stimmberechtigt sein werden.

Der Hauptgrund, warum er nicht früher zurückgetreten ist, war, dass der weitaus konservativere Papst Ratzinger noch am Leben ist, aber nach der Machtübernahme im August wird das kein Problem mehr sein, und das Konklave wird bereit sein, den ersten schwarzen Papst der jüngeren Geschichte zu wählen.

Drei frühe Päpste stammten aus der römisch-afrikanischen Provinz. Das waren Papst Viktor I. (regierte von ca. 189 bis 199), Papst Miltiades (regierte von 311 bis 314) und Papst Gelasius I. (492 bis 496); alle drei waren Nordafrikaner, aber dieses Mal wird der nächste Papst aus dem Herzen Afrikas kommen, wie meine vertrauenswürdigen Quellen im Vatikan berichten.