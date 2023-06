Wie überschüssiges Eisen Ihr Risiko für Alzheimer erhöht

Dieser Bestandteil ist auch in Töpfen und Pfannen, Getreide und Brot, Trinkwasser und Nahrungsergänzungsmitteln enthalten. Meiden Sie ihn, um Alzheimer vorzubeugen und um sicherzustellen, dass er sich nicht in Ihrem Gehirn ablagert.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Ihr Körper kann Eisen nur begrenzt ausscheiden, so dass es sich in Ihren Geweben und Organen ablagern kann. Dies ist problematisch, da Eisen ein starkes Oxidationsmittel ist, das das Gewebe, einschließlich des Gehirns, schädigen kann

Die Anhäufung von Eisen im Gehirn führt zu einer Rostbildung und scheint eine wichtige Rolle bei der Entwicklung und dem Fortschreiten der Alzheimer-Krankheit zu spielen

Forscher haben außerdem festgestellt, dass erhöhte Eisenwerte im Liquor stark mit dem Vorhandensein des Alzheimer-Risiko-Allels APOE-e4 korreliert sind und dass sich bei Patienten mit höheren Eisenwerten der Zustand früher und schneller verschlechtert als bei Patienten mit niedrigen Eisenwerten

Eine Eisenüberladung lässt sich leicht durch die Messung des Serumferritins feststellen. Ein gesunder, idealer Wert liegt zwischen 40 und 60 ng/ml

Erwachsene Männer und nicht-menstruierende Frauen mit hohen Eisenwerten sollten zwei- bis dreimal pro Jahr Blut spenden, um ihre Werte zu normalisieren und ein „Einrosten“ des Gehirns zu vermeiden

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel ist ein Nachdruck. Er wurde ursprünglich am 24. Mai 2018 veröffentlicht.

Eisen in der Nahrung ist zwar für eine optimale Gesundheit unerlässlich- da es ein wesentlicher Bestandteil von Proteinen und Enzymen ist und unter anderem eine wichtige Rolle bei der Energieerzeugung und der Regulierung von Zellwachstum und -differenzierung spielt – kann ein zu hoher Eisengehalt im Körper schwerwiegende Folgen haben. Eine der wichtigsten Aufgaben von Eisen besteht darin, dem Hämoglobin (dem Protein in den roten Blutkörperchen) einen Mechanismus zur Verfügung zu stellen, durch den es Sauerstoff binden und in das Gewebe transportieren kann.

Ohne eine angemessene Sauerstoffversorgung können Ihre Zellen nicht richtig funktionieren und sterben schließlich ab. Häufige Symptome von Eisenmangel sind Müdigkeit, verminderte Immunität oder Eisenmangelanämie, die unbehandelt schwerwiegend sein kann.

Der Körper kann Eisen jedoch nur in sehr begrenztem Maße ausscheiden, so dass es sich in den Geweben und Organen ablagern kann. Dies ist problematisch, da Eisen ein starkes Oxidationsmittel ist, das Gewebe, einschließlich des Gefäßsystems und des Gehirns, schädigen kann, wodurch sich das Risiko für Herzerkrankungen und Demenz erhöht.

Überschüssiges Eisen „verrostet“ das Gehirn

Sie wissen wahrscheinlich, dass die Alzheimer-Krankheit mit der Bildung von Amyloid-Beta-Plaques im Gehirn einhergeht. Jüngsten Forschungsergebnissen zufolge aus den Niederlanden spielt auch die Ablagerung von Eisen, das im Gehirn rostet, eine wichtige Rolle und ist bei den meisten Alzheimer-Patienten zu finden. Wie die Autoren bemerken:

„Bei den pathologischen Merkmalen der [Alzheimer-Krankheit] sammelt sich Eisen in und um die Amyloid-beta-Plaques und neurofibrillären Knäuel an, meist als Ferrihydrit in Ferritin, Hämosiderin und Magnetit. Es wird angenommen, dass die Ko-Lokalisierung von Eisen mit Amyloid-beta eine wichtige Quelle der Toxizität darstellt. In der Tat hat sich in vitro gezeigt, dass Amyloid-beta Eisen in Eisen(II) umwandelt, das als Katalysator für die Fenton-Reaktion wirken kann, um toxische freie Radikale zu erzeugen, die wiederum zu oxidativem Stress führen.“

Die Beseitigung des Eisenüberschusses könnte daher eine wirksame Behandlungsoption sein. Ein Hauptaugenmerk der konventionellen Behandlung lag bisher auf der Beseitigung von Amyloid-Proteinen, doch obwohl dieser Ansatz logisch erscheint, waren solche Versuche nur begrenzt erfolgreich. Jetzt schlagen Forscher vor, dass die Beseitigung von überschüssigem Eisen ein wirksamerer Weg sein könnte, um Schäden zu verringern und den Krankheitsprozess zu verlangsamen oder zu verhindern.

Frühere Forschungen belegen Zusammenhang mit rostigem Gehirn

Es ist nicht das erste Mal, dass Wissenschaftler einen Zusammenhang zwischen Eisenüberschuss und der Alzheimer-Krankheit (AD) feststellen. Im Jahr 2012 deutete eine Tierstudie einen Zusammenhang zwischen einem abnormalen Eisenstoffwechsel und der Anhäufung von Amyloid-Beta festgestellt. Wurde der Eisenspiegel im Blut mit einem Eisenchelator gesenkt, gingen die Werte von Beta-Amyloid und phosphoryliertem Tau-Protein – die die Fähigkeit der Neuronen, elektrische Signale zu leiten, stören – wieder auf den Normalwert zurück.

Interessanterweise – und leider – verringerte sich dadurch die Bildung reaktiver Sauerstoffspezies jedoch nicht. Auch der Eisengehalt im Gehirn selbst wurde dadurch nicht verringert. So die Autoren:

„Diese Ergebnisse zeigen, dass Deferipron [ein Eisenchelatbildner] einen bedeutenden Schutz gegen die durch Hypercholesterinämie hervorgerufene AD-Pathologie bietet, aber der/die Mechanismus(e) könnte(n) eher in der Senkung des Plasmaeisen- und Cholesterinspiegels als in der Chelatbildung von Eisen im Gehirn bestehen. Wir schlagen vor, dass eine zusätzliche antioxidative Therapie zu Deferipron notwendig sein könnte, um einen vollständigen Schutz gegen die AD-ähnliche Pathologie zu erreichen, die durch eine cholesterinreiche Ernährung hervorgerufen wird.“

Im Jahr 2013 fanden UCLA-Forscher heraus, dass Alzheimer-Patienten dazu neigen, Eisen im Hippocampus anzusammeln, und dass das Eisen für die in diesem Bereich festgestellten Schäden verantwortlich ist. Die Ergebnisse wurden im Journal of Alzheimer’s Disease veröffentlicht. Den Forschern zufolge beginnen die Schäden, die schließlich zu den klinischen Anzeichen von Alzheimer führen, mit der Zerstörung des Myelins – der Fettschicht um die Nervenfasern des Gehirns – durch Eisen.

Dadurch wird die Kommunikation zwischen den Neuronen gestört und die Bildung von Beta-Amyloid-Plaques gefördert, die wiederum noch mehr Myelin zerstören. Wie die UCLA erklärt:

„Myelin wird von Zellen namens Oligodendrozyten produziert. Diese Zellen weisen zusammen mit dem Myelin den höchsten Eisengehalt aller Zellen im Gehirn auf … und Indizien sprechen seit langem für die Möglichkeit, dass der Eisengehalt im Gehirn ein Risikofaktor für altersbedingte Krankheiten wie Alzheimer sein könnte. Obwohl Eisen für die Zellfunktion unerlässlich ist, kann ein Zuviel davon oxidative Schäden begünstigen, wofür das Gehirn besonders anfällig ist.“

Eine Studie aus dem Jahr 2015 zeigte, dass sich bei Patienten mit höheren Eisenspiegeln der Zustand früher und schneller verschlechterte als bei Patienten mit niedrigen Eisenwerten. Dabei zeigte sich, dass erhöhte Eisenwerte im Liquor stark mit dem Vorhandensein des Alzheimer-Risiko-Allels APOE-e4 korreliert sind. Die Autoren erklären: „Diese Ergebnisse zeigen, dass erhöhtes Eisen im Gehirn das Fortschreiten der Alzheimer-Krankheit nachteilig beeinflusst, und stellen die Erhöhung des Eisengehalts im Gehirn als einen möglichen Mechanismus für APOE-e4 vor, den wichtigsten genetischen Risikofaktor für Alzheimer.“

Forschung die im vergangenen Jahr in der Fachzeitschrift JAMA Neurology veröffentlicht wurden, identifizierten ebenfalls die Eisenbelastung des Gehirns als pathogenen Mechanismus“ bei Alzheimer und brachten ebenfalls einen hohen Eisengehalt mit dem Vorhandensein der genetischen Hochrisikomutation APOE-e4 in Verbindung. Die Autoren schreiben: „Das ε4-Allel von APOE birgt das größte genetische Risiko für die Alzheimer-Krankheit, und neuere Daten weisen auf die Eisenbelastung des Gehirns als pathogenen Mechanismus hin, da die ε4-Übertragung den Ferritinspiegel im Liquor erhöht.

Wie kommt es zu überschüssigem Eisen?

Während Eisenmangel oder Anämie häufig untersucht werden, sind viele Ärzte immer noch falsch über die Gefahren der Eisenüberladung informiert, die eigentlich ein weitaus häufigeres Problem darstellt. Tatsächlich sind die meisten Männer und Frauen nach der Menopause dem Risiko einer Eisenüberladung ausgesetzt, da der Blutverlust der wichtigste Weg ist, um überschüssiges Eisen abzubauen. Folgende Faktoren können ebenfalls einen hohen Eisengehalt verursachen oder verschlimmern:

Kochen in Töpfen oder Pfannen aus Eisen. Das Kochen von säurehaltigen Speisen in solchen Töpfen oder Pfannen führt zu einer noch höheren Eisenaufnahme.

Verzehr von verarbeiteten Lebensmitteln wie Getreide und Weißbrot, die mit Eisen angereichert sind. Bei dem in diesen Produkten verwendeten Eisen handelt es sich um anorganisches Eisen, das mehr mit Rost zu tun hat als mit dem bioverfügbaren Eisen, das in Fleisch enthalten ist.

Trinken von Brunnenwasser mit hohem Eisengehalt. Hier ist es wichtig, dass Sie eine Art Eisenabscheider und/oder einen Umkehrosmose-Wasserfilter haben.

Einnahme von mehreren Vitaminen und Mineralien, da beide häufig Eisen enthalten.

Es gibt auch eine Erbkrankheit, die Hämochromatose, die dazu führt, dass sich in Ihrem Körper übermäßige und gefährlich schädliche Mengen an Eisen ansammeln. Etwa 1 von 3,5 oder schätzungsweise 100 Millionen Menschen in den USA haben das einfache Gen für Hämochromatose. Etwa 1 Million Menschen haben die doppelte Genvariante, die als der Genotyp gilt, der am ehesten zu Komplikationen bei Lebererkrankungen führt.

Eisentests und Aufrechterhaltung eines idealen Eisenwertes

Der Serum-Ferritin-Test misst Ihr gespeichertes Eisen. Ich empfehle den meisten Erwachsenen dringend, jährlich einen Serum-Ferritin-Test zu machen, um sicherzustellen, dass Sie weder zu viel noch zu wenig Eisen haben. Denken Sie daran, dass (wie bei vielen anderen Labortests) die „normalen“ Bereiche für Serumferritin weit vom Ideal entfernt sind. In einigen Labors liegt ein Wert von 200 bis 300 Nanogramm pro Milliliter (ng/ml) im Normalbereich für Frauen bzw. Männer, was für eine optimale Gesundheit viel zu hoch ist.

Ein idealer Wert für erwachsene Männer und nicht menstruierende Frauen liegt zwischen 40 und 60 ng/ml. Sie sollten nicht unter 20 ng/ml oder über 80 ng/ml liegen. Die Aufrechterhaltung eines gesunden Eisenspiegels ist auch während der Schwangerschaft sehr wichtig. Ein Wert von 60 oder 70 ng/ml wird mit einer höheren Wahrscheinlichkeit schlechter Schwangerschaftsergebnisse in Verbindung gebracht. Ein Eisenmangel während der Schwangerschaft ist jedoch ebenso problematisch. Der in klinischen Studien am häufigsten verwendete Schwellenwert für Eisenmangel liegt bei 12 bis 15 ng/ml.

Ein weiterer wertvoller Test ist der Test des Serumleberenzyms Gamma-Glutamyltranspeptidase (GGT). Dieses Enzym wird in der Regel zur Beurteilung von Leberschäden verwendet, ist aber auch ein Screening-Marker für überschüssiges freies Eisen und ein guter Indikator für das Risiko eines plötzlichen Herztods.

Bei Frauen liegt ein gesunder GGT-Wert bei etwa 9 Einheiten pro Liter (U/L), während die oberen Grenzen des „Normalen“ im Allgemeinen bei 40 bis 45 U/L liegen. Laut Gerry Koenig, dem ehemaligen Vorsitzenden des Iron Disorders Institute und der Hemochromatosis Foundation, haben Frauen mit einem GGT-Wert von über 30 U/L ein höheres Risiko für Krebs und Autoimmunerkrankungen. Bei Männern ist ein Wert von 16 U/L ideal, während der normale Laborbereich bis zu 65 bis 70 U/L betragen kann.

Nicht zuletzt zeigt ein prozentualer Transferrinsättigungstest auch ein erhöhtes Ferritin an. Idealerweise sollte dieser Wert zwischen 30 und 40 % liegen. Bei einem Wert von über 40 % liegt eine Eisenüberladung vor, die wahrscheinlich Ihre Mitochondrien schädigt und unbedingt behandelt werden muss.

Dos und Don’ts zur Senkung Ihres Eisenspiegels

Wenn Ihr Eisenspiegel zu hoch ist, besteht die einfachste und wirksamste Lösung darin, Blut zu spenden. Wenn Sie ein erwachsener Mann sind, sollten Sie zwei- bis dreimal im Jahr Blut spenden, sobald sich Ihre Werte wieder normalisiert haben. Wenn Sie nicht in der Lage sind, Blut zu spenden, bitten Sie Ihren Arzt um ein Rezept für eine therapeutische Phlebotomie.

Vermeiden Sie auch die Kombination von Lebensmitteln mit hohem Vitamin-C-Gehalt mit Lebensmitteln mit hohem Eisengehalt, da das Vitamin C die Eisenaufnahme erhöht. Auch Alkohol erhöht die Aufnahme von Eisen aus der Nahrung und sollte daher vermieden werden. Andererseits bindet Kalzium an Eisen und schränkt so die Aufnahme ein, so dass es hilfreich sein kann, eisenhaltige Lebensmittel mit kalziumhaltigen Lebensmitteln zu kombinieren, wenn Sie zu hohen Werten neigen.

Die Forscher untersuchen zwar Strategien zur Eisenchelatierung, aber ich empfehle dies nicht. Die Verwendung von Phytat oder Phytinsäure (auch bekannt als IP6), um die Eisenaufnahme zu verhindern und Eisen aus dem Körper zu chelatieren, kann leicht zu einem Mangel an anderen Mineralien führen, wie z. B. Zinkmangel. Eine weitaus sicherere Alternative ist Curcumin. Es wirkt tatsächlich wie ein starker Eisenchelator und kann eine nützliche Ergänzung sein, wenn Ihr Eisenwert erhöht ist.

Da ich an Beta-Thalassämie leide, die das Serumferritin erhöht, musste ich auf therapeutische Aderlässe achten, um mein Ferritin in einem gesunden Bereich zu halten. Seit fast zwei Jahren habe ich jedoch keine Aderlässe mehr, sondern verlasse mich lediglich auf ein optimiertes Entgiftungsprogramm, und mein Ferritin liegt normalerweise zwischen 35 und 40 ng/ml.

Ich hoffe, ein Buch über dieses Programm zu schreiben, aber es wird nicht vor 2020 oder möglicherweise 2021 erscheinen, da ich mit einigen der besten Experten der Welt zusammenarbeite und das Ziel darin besteht, das beste Programm zu entwickeln, das jemals entwickelt wurde.

Strategien zur Alzheimer-Prävention

Laut Dr. David Perlmutter, Neurologe und Autor von „Grain Brain“ und „Brain Maker“, erhöht alles, was die Insulinresistenz fördert, letztlich auch das Risiko für Alzheimer. Dem möchte ich hinzufügen, dass jede Strategie, die Ihre Mitochondrienfunktion verbessert, Ihr Risiko senkt. Im Jahr 2014 veröffentlichte Bredesen eine Arbeit, die die Bedeutung von Lebensstilentscheidungen für die Prävention und Behandlung von Alzheimer aufzeigt.

Durch den Einsatz von 36 gesunden Lebensstilparametern gelang es ihm, Alzheimer bei 9 von 10 Patienten rückgängig zu machen. Dazu gehörten Bewegung, eine ketogene Ernährung, die Optimierung von Vitamin D und anderen Hormonen, mehr Schlaf, Meditation, Entgiftung und der Verzicht auf Gluten und verarbeitete Lebensmittel. Sie können Bredesens Fallstudie im Volltext online herunterladen, in der das gesamte Programm beschrieben ist. Im Folgenden sind einige der Lebensstilstrategien aufgeführt, die ich für besonders hilfreich und wichtig halte:

Essen Sie echte Lebensmittel, am besten aus biologischem Anbau – Vermeiden Sie verarbeitete Lebensmittel aller Art, da sie eine Reihe von Inhaltsstoffen enthalten, die für Ihr Gehirn schädlich sind, z. B. raffinierten Zucker, verarbeiteten Fruchtzucker, Getreide (insbesondere Gluten), pflanzliche Öle, gentechnisch veränderte Zutaten und Pestizide. Idealerweise sollten Sie den zugesetzten Zucker auf ein Minimum beschränken und die Gesamtmenge an Fruktose unter 25 Gramm pro Tag halten, oder sogar unter 15 Gramm pro Tag, wenn Sie bereits eine Insulin-/Leptinresistenz oder damit verbundene Störungen haben. Wenn Sie sich für Bio-Produkte entscheiden, können Sie synthetische Pestizide und Herbizide vermeiden. Die meisten Menschen profitieren auch von einer glutenfreien Ernährung, da Gluten den Darm durchlässiger macht, so dass Proteine in den Blutkreislauf gelangen können, wo sie das Immunsystem sensibilisieren und Entzündungen und Autoimmunität fördern, die beide eine Rolle bei der Entstehung von Alzheimer spielen.

– Vermeiden Sie verarbeitete Lebensmittel aller Art, da sie eine Reihe von Inhaltsstoffen enthalten, die für Ihr Gehirn schädlich sind, z. B. raffinierten Zucker, verarbeiteten Fruchtzucker, Getreide (insbesondere Gluten), pflanzliche Öle, gentechnisch veränderte Zutaten und Pestizide. Idealerweise sollten Sie den zugesetzten Zucker auf ein Minimum beschränken und die Gesamtmenge an Fruktose unter 25 Gramm pro Tag halten, oder sogar unter 15 Gramm pro Tag, wenn Sie bereits eine Insulin-/Leptinresistenz oder damit verbundene Störungen haben. Wenn Sie sich für Bio-Produkte entscheiden, können Sie synthetische Pestizide und Herbizide vermeiden. Die meisten Menschen profitieren auch von einer glutenfreien Ernährung, da Gluten den Darm durchlässiger macht, so dass Proteine in den Blutkreislauf gelangen können, wo sie das Immunsystem sensibilisieren und Entzündungen und Autoimmunität fördern, die beide eine Rolle bei der Entstehung von Alzheimer spielen. Ersetzen Sie raffinierte Kohlenhydrate durch gesunde Fette – Die Ernährung ist das A und O. Das Schöne an meinem optimierten Ernährungsplan ist, dass er zur Vorbeugung und Behandlung praktisch aller chronischen degenerativen Krankheiten, einschließlich Alzheimer, beiträgt. Es ist wichtig zu erkennen, dass Ihr Gehirn eigentlich keine Kohlenhydrate und keinen Zucker braucht; gesunde Fette wie gesättigte tierische Fette und Omega-3-Fettsäuren auf tierischer Basis sind für eine optimale Gehirnfunktion viel wichtiger.

– Die Ernährung ist das A und O. Das Schöne an meinem optimierten Ernährungsplan ist, dass er zur Vorbeugung und Behandlung praktisch aller chronischen degenerativen Krankheiten, einschließlich Alzheimer, beiträgt. Es ist wichtig zu erkennen, dass Ihr Gehirn eigentlich keine Kohlenhydrate und keinen Zucker braucht; gesunde Fette wie gesättigte tierische Fette und Omega-3-Fettsäuren auf tierischer Basis sind für eine optimale Gehirnfunktion viel wichtiger. Eine zyklische ketogene Diät hat den doppelten Vorteil, dass sie sowohl Ihre Insulinempfindlichkeit verbessert als auch Ihr Alzheimer-Risiko senkt. Wie Perlmutter feststellte, können Lebensstilstrategien wie eine ketogene Diät sogar das mit einer genetischen Veranlagung verbundene Risiko ausgleichen. Wenn Ihr Körper Fett als primären Brennstoff verbrennt, entstehen Ketone, die nicht nur sehr effizient verbrennen und ein hervorragender Brennstoff für Ihr Gehirn sind, sondern auch weniger reaktive Sauerstoffspezies und weniger Schäden durch freie Radikale erzeugen. Ein Keton namens Beta-Hydroxybutyrat ist auch ein wichtiger epigenetischer Faktor, der vorteilhafte Veränderungen in der DNA-Expression anregt und dadurch Entzündungen reduziert und die Entgiftung und die Produktion von Antioxidantien steigert. In meinem Buch „Fat for Fuel“ erkläre ich, wie man diese Art von Ernährung umsetzt und welche gesundheitlichen Vorteile sie mit sich bringt. Darin erkläre ich auch, warum es so wichtig ist, sich abwechselnd zu ernähren und nicht ständig in der Ketose zu verharren. Achten Sie genau darauf, welche Fette Sie zu sich nehmen – vermeiden Sie alle Transfette oder hydrierten Fette, die so verändert wurden, dass sie länger im Supermarktregal stehen. Dazu gehören Margarine, Pflanzenöle und verschiedene butterähnliche Aufstriche. Zu den gesunden Fetten, die Sie in Ihre Ernährung aufnehmen sollten, gehören Avocados, Butter, Eigelb aus biologischer Weidehaltung, Kokosnüsse und Kokosnussöl, grasgefüttertes Fleisch und rohe Nüsse wie Pekannüsse und Macadamia. MCT-Öl ist ebenfalls eine hervorragende Quelle für Ketonkörper.

hat den doppelten Vorteil, dass sie sowohl Ihre Insulinempfindlichkeit verbessert als auch Ihr Alzheimer-Risiko senkt. Wie Perlmutter feststellte, können Lebensstilstrategien wie eine ketogene Diät sogar das mit einer genetischen Veranlagung verbundene Risiko ausgleichen. Wenn Ihr Körper Fett als primären Brennstoff verbrennt, entstehen Ketone, die nicht nur sehr effizient verbrennen und ein hervorragender Brennstoff für Ihr Gehirn sind, sondern auch weniger reaktive Sauerstoffspezies und weniger Schäden durch freie Radikale erzeugen. Ein Keton namens Beta-Hydroxybutyrat ist auch ein wichtiger epigenetischer Faktor, der vorteilhafte Veränderungen in der DNA-Expression anregt und dadurch Entzündungen reduziert und die Entgiftung und die Produktion von Antioxidantien steigert. In meinem Buch „Fat for Fuel“ erkläre ich, wie man diese Art von Ernährung umsetzt und welche gesundheitlichen Vorteile sie mit sich bringt. Darin erkläre ich auch, warum es so wichtig ist, sich abwechselnd zu ernähren und nicht ständig in der Ketose zu verharren. Achten Sie genau darauf, welche Fette Sie zu sich nehmen – vermeiden Sie alle Transfette oder hydrierten Fette, die so verändert wurden, dass sie länger im Supermarktregal stehen. Dazu gehören Margarine, Pflanzenöle und verschiedene butterähnliche Aufstriche. Zu den gesunden Fetten, die Sie in Ihre Ernährung aufnehmen sollten, gehören Avocados, Butter, Eigelb aus biologischer Weidehaltung, Kokosnüsse und Kokosnussöl, grasgefüttertes Fleisch und rohe Nüsse wie Pekannüsse und Macadamia. MCT-Öl ist ebenfalls eine hervorragende Quelle für Ketonkörper. Halten Sie Ihren Nüchterninsulinspiegel unter 3 – Eine Senkung des Insulinspiegels hilft auch, den Leptinspiegel zu senken, der ein weiterer Faktor für Alzheimer ist. Wenn Ihr Insulinspiegel hoch ist, nehmen Sie wahrscheinlich zu viel Zucker zu sich und müssen ihn reduzieren.

– Eine Senkung des Insulinspiegels hilft auch, den Leptinspiegel zu senken, der ein weiterer Faktor für Alzheimer ist. Wenn Ihr Insulinspiegel hoch ist, nehmen Sie wahrscheinlich zu viel Zucker zu sich und müssen ihn reduzieren. Optimieren Sie Ihren Omega-3-Spiegel – Eine hohe Zufuhr der Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA trägt dazu bei, die durch die Alzheimer-Krankheit verursachten Zellschäden zu verhindern und damit das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen und das Erkrankungsrisiko zu senken. Idealerweise sollten Sie einmal im Jahr einen Omega-3-Index-Test durchführen lassen, um sicherzustellen, dass Sie sich in einem gesunden Bereich befinden. Ihr Omega-3-Index sollte über 8 % und Ihr Omega-6-3-Verhältnis zwischen 0,5 und 3,0 liegen. Essen Sie reichlich nitrathaltige Lebensmittel – Rote Bete und andere nitrathaltige Lebensmittel wie Rucola sind sehr vorteilhaft für Ihr Gehirn und können ein starker Verbündeter im Kampf gegen Alzheimer sein. Ihr Körper wandelt pflanzliche Nitrate in Stickstoffmonoxid um das die Sauerstoffversorgung verbessert, sich positiv auf den Kreislauf und das Immunsystem auswirkt und als Signal- oder Botenmolekül in jeder Zelle des Körpers dient. Das Betanin in der Rübe hilft auch, die Oxidation zu verhindern, insbesondere die Oxidation, die durch die Bindung des Beta-Amyloids an Kupfer entsteht. Wie der Mitautor Darrell Cole Cerrato feststellt „Wir können nicht sagen, dass Betanin die Fehlfaltung [von Amyloid beta] vollständig verhindert, aber wir können sagen, dass es die Oxidation reduziert. Weniger Oxidation könnte die Fehlfaltung bis zu einem gewissen Grad verhindern, vielleicht sogar so weit, dass es die Aggregation von Beta-Amyloid-Peptiden verlangsamt …“ Frühere Forschungen haben auch gezeigt, dass roher Rübensaft die Neuroplastizität verbessert, und zwar in erster Linie durch eine Verbesserung der Durchblutung und der Sauerstoffversorgung des Gewebes. Stickstoffmonoxid ist ein Signalmolekül, das es den Gehirnzellen ermöglicht, besser miteinander zu kommunizieren. Wichtig ist, dass die Rüben die Sauerstoffversorgung des somatomotorischen Kortex, eines Hirnbereichs, der häufig in den frühen Stadien der Demenz betroffen ist, verbesserten.

– Eine hohe Zufuhr der Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA trägt dazu bei, die durch die Alzheimer-Krankheit verursachten Zellschäden zu verhindern und damit das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen und das Erkrankungsrisiko zu senken. Idealerweise sollten Sie einmal im Jahr einen Omega-3-Index-Test durchführen lassen, um sicherzustellen, dass Sie sich in einem gesunden Bereich befinden. Ihr Omega-3-Index sollte über 8 % und Ihr Omega-6-3-Verhältnis zwischen 0,5 und 3,0 liegen. Essen Sie reichlich nitrathaltige Lebensmittel – Rote Bete und andere nitrathaltige Lebensmittel wie Rucola sind sehr vorteilhaft für Ihr Gehirn und können ein starker Verbündeter im Kampf gegen Alzheimer sein. Ihr Körper wandelt pflanzliche Nitrate in Stickstoffmonoxid um das die Sauerstoffversorgung verbessert, sich positiv auf den Kreislauf und das Immunsystem auswirkt und als Signal- oder Botenmolekül in jeder Zelle des Körpers dient. Das Betanin in der Rübe hilft auch, die Oxidation zu verhindern, insbesondere die Oxidation, die durch die Bindung des Beta-Amyloids an Kupfer entsteht. Wie der Mitautor Darrell Cole Cerrato feststellt „Wir können nicht sagen, dass Betanin die Fehlfaltung [von Amyloid beta] vollständig verhindert, aber wir können sagen, dass es die Oxidation reduziert. Weniger Oxidation könnte die Fehlfaltung bis zu einem gewissen Grad verhindern, vielleicht sogar so weit, dass es die Aggregation von Beta-Amyloid-Peptiden verlangsamt …“ Frühere Forschungen haben auch gezeigt, dass roher Rübensaft die Neuroplastizität verbessert, und zwar in erster Linie durch eine Verbesserung der Durchblutung und der Sauerstoffversorgung des Gewebes. Stickstoffmonoxid ist ein Signalmolekül, das es den Gehirnzellen ermöglicht, besser miteinander zu kommunizieren. Wichtig ist, dass die Rüben die Sauerstoffversorgung des somatomotorischen Kortex, eines Hirnbereichs, der häufig in den frühen Stadien der Demenz betroffen ist, verbesserten. Optimieren Sie Ihre Darmflora – Vermeiden Sie dazu verarbeitete Lebensmittel, Antibiotika und antibakterielle Produkte, fluoridiertes und gechlortes Wasser und achten Sie auf den Verzehr von traditionell fermentierten und kultivierten Lebensmitteln, gegebenenfalls zusammen mit einem hochwertigen Probiotikum. Dr. Steven Gundry geht in seinem Buch „Das Pflanzenparadoxon“ sehr gut darauf ein.

– Vermeiden Sie dazu verarbeitete Lebensmittel, Antibiotika und antibakterielle Produkte, fluoridiertes und gechlortes Wasser und achten Sie auf den Verzehr von traditionell fermentierten und kultivierten Lebensmitteln, gegebenenfalls zusammen mit einem hochwertigen Probiotikum. Dr. Steven Gundry geht in seinem Buch „Das Pflanzenparadoxon“ sehr gut darauf ein. Intermittierendes Fasten – Intermittierendes Fasten ist ein wirksames Mittel, um Ihren Körper wieder an die Fettverbrennung zu gewöhnen und die Insulin-/Leptinresistenz zu beheben, die ein Hauptfaktor für die Alzheimer-Krankheit ist. Sobald Sie einen Monat lang täglich 20 Stunden intermittierend gefastet haben, stoffwechselmäßig flexibel sind und Fett als Hauptbrennstoff verbrennen können, können Sie zu dem weitaus wirkungsvolleren fünftägigen Wasserfasten übergehen.

– Intermittierendes Fasten ist ein wirksames Mittel, um Ihren Körper wieder an die Fettverbrennung zu gewöhnen und die Insulin-/Leptinresistenz zu beheben, die ein Hauptfaktor für die Alzheimer-Krankheit ist. Sobald Sie einen Monat lang täglich 20 Stunden intermittierend gefastet haben, stoffwechselmäßig flexibel sind und Fett als Hauptbrennstoff verbrennen können, können Sie zu dem weitaus wirkungsvolleren fünftägigen Wasserfasten übergehen. Bewegen Sie sich regelmäßig und konsequent über den Tag verteilt – Es gibt Hinweise darauf, dass Bewegung den Stoffwechsel des Amyloid-Vorläuferproteins verändern kann und so den Beginn und das Fortschreiten der Alzheimer-Krankheit verlangsamen kann. Bewegung erhöht auch den Spiegel des Proteins PGC-1 alpha. Die Forschung hat gezeigt, dass Menschen mit Alzheimer weniger PGC-1 alpha in ihrem Gehirn haben und dass Zellen, die mehr von diesem Protein enthalten, weniger von dem toxischen Amyloid-Protein produzieren, das mit Alzheimer in Verbindung gebracht wird.

– Es gibt Hinweise darauf, dass Bewegung den Stoffwechsel des Amyloid-Vorläuferproteins verändern kann und so den Beginn und das Fortschreiten der Alzheimer-Krankheit verlangsamen kann. Bewegung erhöht auch den Spiegel des Proteins PGC-1 alpha. Die Forschung hat gezeigt, dass Menschen mit Alzheimer weniger PGC-1 alpha in ihrem Gehirn haben und dass Zellen, die mehr von diesem Protein enthalten, weniger von dem toxischen Amyloid-Protein produzieren, das mit Alzheimer in Verbindung gebracht wird. Optimieren Sie Ihren Magnesiumspiegel – Vorläufige Forschungsergebnisse deuten stark auf einen Rückgang der Alzheimer-Symptome bei erhöhtem Magnesiumspiegel im Gehirn hin. Denken Sie daran, dass das einzige Magnesiumpräparat, das die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden scheint, Magnesiumthreonat ist.

– Vorläufige Forschungsergebnisse deuten stark auf einen Rückgang der Alzheimer-Symptome bei erhöhtem Magnesiumspiegel im Gehirn hin. Denken Sie daran, dass das einzige Magnesiumpräparat, das die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden scheint, Magnesiumthreonat ist. Optimieren Sie Ihren Vitamin-D-Spiegel, idealerweise durch vernünftige Sonneneinstrahlung – Eine ausreichende Vitamin-D-Versorgung ist für das ordnungsgemäße Funktionieren Ihres Immunsystems unerlässlich, um die mit Alzheimer verbundenen Entzündungen zu bekämpfen. Tatsächlich zeigen Untersuchungen, dass Menschen, die in nördlichen Breitengraden leben, eine höhere Sterblichkeitsrate bei Demenz und Alzheimer haben als Menschen, die in sonnigeren Gebieten leben, was darauf hindeutet, dass Vitamin D und/oder Sonneneinstrahlung wichtige Faktoren sind. Wenn Sie sich nicht ausreichend der Sonne aussetzen können, sollten Sie täglich Vitamin D3 einnehmen, um einen Blutspiegel von 60 bis 80 ng/ml zu erreichen und zu halten. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass die Sonneneinstrahlung aus Gründen wichtig ist, die nichts mit Vitamin D zu tun haben. Das Gehirn reagiert auf das Nahinfrarotlicht des Sonnenlichts in einem Prozess, der Photobiomodulation genannt wird. Forschungsergebnisse zeigen, dass die Stimulation des Gehirns mit Nahinfrarotlicht die kognitiven Fähigkeiten fördert und die Symptome der Alzheimer-Krankheit, einschließlich der fortgeschrittenen Stadien, verringert. Durch die Zufuhr von Nahinfrarotlicht zu den geschädigten Mitochondrien werden Gentranskriptionsfaktoren synthetisiert, die die Zellreparatur auslösen, und das Gehirn ist eines der Organe mit der höchsten Mitochondriendichte im Körper.

– Eine ausreichende Vitamin-D-Versorgung ist für das ordnungsgemäße Funktionieren Ihres Immunsystems unerlässlich, um die mit Alzheimer verbundenen Entzündungen zu bekämpfen. Tatsächlich zeigen Untersuchungen, dass Menschen, die in nördlichen Breitengraden leben, eine höhere Sterblichkeitsrate bei Demenz und Alzheimer haben als Menschen, die in sonnigeren Gebieten leben, was darauf hindeutet, dass Vitamin D und/oder Sonneneinstrahlung wichtige Faktoren sind. Wenn Sie sich nicht ausreichend der Sonne aussetzen können, sollten Sie täglich Vitamin D3 einnehmen, um einen Blutspiegel von 60 bis 80 ng/ml zu erreichen und zu halten. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass die Sonneneinstrahlung aus Gründen wichtig ist, die nichts mit Vitamin D zu tun haben. Das Gehirn reagiert auf das Nahinfrarotlicht des Sonnenlichts in einem Prozess, der Photobiomodulation genannt wird. Forschungsergebnisse zeigen, dass die Stimulation des Gehirns mit Nahinfrarotlicht die kognitiven Fähigkeiten fördert und die Symptome der Alzheimer-Krankheit, einschließlich der fortgeschrittenen Stadien, verringert. Durch die Zufuhr von Nahinfrarotlicht zu den geschädigten Mitochondrien werden Gentranskriptionsfaktoren synthetisiert, die die Zellreparatur auslösen, und das Gehirn ist eines der Organe mit der höchsten Mitochondriendichte im Körper. Vitamin B12 – Laut einer 2010 in der Zeitschrift Neurology veröffentlichten Studie veröffentlicht wurde, können Menschen, die Lebensmittel verzehren, die reich an B12 sind, ihr Risiko, im Alter an Alzheimer zu erkranken, verringern. Für jede Einheit mehr Holotranscobalamin – dem Marker für Vitamin B12 – sank das Risiko, an Alzheimer zu erkranken, um 2 %. Es wurde auch festgestellt, dass sehr hohe Dosen von B-Vitaminen den Gedächtnisverlust verringern, indem sie die Schrumpfung des Gehirns verhindern.

– Laut einer 2010 in der Zeitschrift Neurology veröffentlichten Studie veröffentlicht wurde, können Menschen, die Lebensmittel verzehren, die reich an B12 sind, ihr Risiko, im Alter an Alzheimer zu erkranken, verringern. Für jede Einheit mehr Holotranscobalamin – dem Marker für Vitamin B12 – sank das Risiko, an Alzheimer zu erkranken, um 2 %. Es wurde auch festgestellt, dass sehr hohe Dosen von B-Vitaminen den Gedächtnisverlust verringern, indem sie die Schrumpfung des Gehirns verhindern. Curcumin – Jüngste Forschungsergebnisse zeigen, dass die Einnahme von Curcumin das Gedächtnis und die Konzentration bei Senioren, die bereits unter leichten Gedächtnislücken leiden, verbessert und die mit Alzheimer verbundenen Amyloid- und Tau-Ablagerungen reduziert. Insgesamt verbesserte sich die Gedächtnisleistung der Curcumin-Gruppe im Laufe der anderthalbjährigen Behandlungszeit um 28 %. PET-Scans bestätigten außerdem, dass die Behandlungsgruppe im Vergleich zu den Kontrollpersonen deutlich weniger Amyloid- und Tau-Ablagerungen in den Bereichen des Gehirns aufwies, die das Gedächtnis steuern. Curcumin erhöht nachweislich auch die Konzentration des neurotrophen Faktors des Gehirns (BDNF) und ein verminderter BDNF-Spiegel wird mit der Alzheimer-Krankheit in Verbindung gebracht. Eine weitere Möglichkeit, wie Curcumin Ihrem Gehirn zugute kommen und Ihr Demenzrisiko senken kann, ist die Beeinflussung von Signalwegen, die zur Umkehrung von Insulinresistenz, Hyperlipidämie und anderen mit dem metabolischen Syndrom und Fettleibigkeit verbundenen Symptomen beitragen. Vermeiden und eliminieren Sie Quecksilber aus Ihrem Körper – Zahnfüllungen aus Amalgam sind eine der Hauptquellen für Schwermetalltoxizität, aber Sie sollten gesund sein, bevor Sie sie entfernen lassen. Sobald Sie sich an die in meinem optimierten Ernährungsplan beschriebene Ernährung gewöhnt haben, können Sie das Quecksilber-Entgiftungsprotokoll befolgen und dann einen biologischen Zahnarzt aufsuchen, um Ihre Amalgamfüllungen entfernen zu lassen.

– Jüngste Forschungsergebnisse zeigen, dass die Einnahme von Curcumin das Gedächtnis und die Konzentration bei Senioren, die bereits unter leichten Gedächtnislücken leiden, verbessert und die mit Alzheimer verbundenen Amyloid- und Tau-Ablagerungen reduziert. Insgesamt verbesserte sich die Gedächtnisleistung der Curcumin-Gruppe im Laufe der anderthalbjährigen Behandlungszeit um 28 %. PET-Scans bestätigten außerdem, dass die Behandlungsgruppe im Vergleich zu den Kontrollpersonen deutlich weniger Amyloid- und Tau-Ablagerungen in den Bereichen des Gehirns aufwies, die das Gedächtnis steuern. Curcumin erhöht nachweislich auch die Konzentration des neurotrophen Faktors des Gehirns (BDNF) und ein verminderter BDNF-Spiegel wird mit der Alzheimer-Krankheit in Verbindung gebracht. Eine weitere Möglichkeit, wie Curcumin Ihrem Gehirn zugute kommen und Ihr Demenzrisiko senken kann, ist die Beeinflussung von Signalwegen, die zur Umkehrung von Insulinresistenz, Hyperlipidämie und anderen mit dem metabolischen Syndrom und Fettleibigkeit verbundenen Symptomen beitragen. Vermeiden und eliminieren Sie Quecksilber aus Ihrem Körper – Zahnfüllungen aus Amalgam sind eine der Hauptquellen für Schwermetalltoxizität, aber Sie sollten gesund sein, bevor Sie sie entfernen lassen. Sobald Sie sich an die in meinem optimierten Ernährungsplan beschriebene Ernährung gewöhnt haben, können Sie das Quecksilber-Entgiftungsprotokoll befolgen und dann einen biologischen Zahnarzt aufsuchen, um Ihre Amalgamfüllungen entfernen zu lassen. Vermeiden und eliminieren Sie Aluminium aus Ihrem Körper – Zu den üblichen Aluminiumquellen gehören Antitranspirantien, antihaftbeschichtetes Kochgeschirr und Impfstoff-Adjuvantien. Es gibt Hinweise darauf, dass bestimmte Mineralwässer mit hohem Kieselsäuregehalt die Ausscheidung von Aluminium im Körper unterstützen können.

– Zu den üblichen Aluminiumquellen gehören Antitranspirantien, antihaftbeschichtetes Kochgeschirr und Impfstoff-Adjuvantien. Es gibt Hinweise darauf, dass bestimmte Mineralwässer mit hohem Kieselsäuregehalt die Ausscheidung von Aluminium im Körper unterstützen können. Vermeiden Sie Grippeimpfungen – Die meisten Grippeimpfstoffe enthalten sowohl Quecksilber als auch Aluminium.

– Die meisten Grippeimpfstoffe enthalten sowohl Quecksilber als auch Aluminium. Vermeiden Sie Statine und anticholinerge Medikamente – Medikamente, die Acetylcholin, einen Neurotransmitter des Nervensystems, blockieren, erhöhen nachweislich das Risiko einer Demenz. Zu diesen Medikamenten gehören bestimmte nächtliche Schmerzmittel, Antihistaminika, Schlafmittel, bestimmte Antidepressiva, Medikamente zur Kontrolle der Inkontinenz und bestimmte narkotische Schmerzmittel. Statin-Medikamente sind besonders problematisch, weil sie die Cholesterinsynthese unterdrücken, dem Gehirn Coenzym Q10, Vitamin K2 und Neurotransmitter-Vorstufen entziehen und eine angemessene Versorgung des Gehirns mit essenziellen Fettsäuren und fettlöslichen Antioxidantien verhindern, indem sie die Produktion des unverzichtbaren Träger-Biomoleküls Low-Density-Lipoprotein hemmen.

– Medikamente, die Acetylcholin, einen Neurotransmitter des Nervensystems, blockieren, erhöhen nachweislich das Risiko einer Demenz. Zu diesen Medikamenten gehören bestimmte nächtliche Schmerzmittel, Antihistaminika, Schlafmittel, bestimmte Antidepressiva, Medikamente zur Kontrolle der Inkontinenz und bestimmte narkotische Schmerzmittel. Statin-Medikamente sind besonders problematisch, weil sie die Cholesterinsynthese unterdrücken, dem Gehirn Coenzym Q10, Vitamin K2 und Neurotransmitter-Vorstufen entziehen und eine angemessene Versorgung des Gehirns mit essenziellen Fettsäuren und fettlöslichen Antioxidantien verhindern, indem sie die Produktion des unverzichtbaren Träger-Biomoleküls Low-Density-Lipoprotein hemmen. Begrenzen Sie Ihre Exposition gegenüber gefährlichen EMF (Handys, Wi-Fi-Router und Modems) – Die Strahlung von Handys und anderen drahtlosen Technologien löst eine übermäßige Produktion von Peroxynitriten einer äußerst schädlichen reaktiven Stickstoffspezies. Erhöhte Peroxynitritwerte aufgrund von Handys schädigen Ihre Mitochondrien und das Gehirn ist das Organ mit der höchsten Mitochondriendichte in unserem Körper. Die vermehrte Bildung von Peroxynitrit wird auch mit erhöhten systemischen Entzündungswerten in Verbindung gebracht, indem es Zytokinstürme und autonome hormonelle Störungen auslöst.

löst eine übermäßige Produktion von Peroxynitriten einer äußerst schädlichen reaktiven Stickstoffspezies. Erhöhte Peroxynitritwerte aufgrund von Handys schädigen Ihre Mitochondrien und das Gehirn ist das Organ mit der höchsten Mitochondriendichte in unserem Körper. Die vermehrte Bildung von Peroxynitrit wird auch mit erhöhten systemischen Entzündungswerten in Verbindung gebracht, indem es Zytokinstürme und autonome hormonelle Störungen auslöst. Optimieren Sie Ihren Schlaf – Schlaf ist für die Aufrechterhaltung der metabolischen Homöostase in Ihrem Gehirn notwendig. Ohne ausreichenden Schlaf setzt die Degeneration der Neuronen ein, und das Nachholen von Schlaf an den Wochenenden wird diesen Schaden nicht verhindern. Schlafmangel führt zur Unterbrechung bestimmter synaptischer Verbindungen, die die Fähigkeit des Gehirns zum Lernen, zur Gedächtnisbildung und zu anderen kognitiven Funktionen beeinträchtigen können. Schlechter Schlaf beschleunigt auch den Ausbruch der Alzheimer-Krankheit. Die meisten Erwachsenen brauchen jede Nacht sieben bis neun Stunden ununterbrochenen Schlaf. Der Tiefschlaf ist am wichtigsten, da das glymphatische System des Gehirns in dieser Zeit seine Reinigungsfunktion ausübt und toxische Abfälle aus dem Gehirn entfernt, darunter auch Amyloid beta.

– Schlaf ist für die Aufrechterhaltung der metabolischen Homöostase in Ihrem Gehirn notwendig. Ohne ausreichenden Schlaf setzt die Degeneration der Neuronen ein, und das Nachholen von Schlaf an den Wochenenden wird diesen Schaden nicht verhindern. Schlafmangel führt zur Unterbrechung bestimmter synaptischer Verbindungen, die die Fähigkeit des Gehirns zum Lernen, zur Gedächtnisbildung und zu anderen kognitiven Funktionen beeinträchtigen können. Schlechter Schlaf beschleunigt auch den Ausbruch der Alzheimer-Krankheit. Die meisten Erwachsenen brauchen jede Nacht sieben bis neun Stunden ununterbrochenen Schlaf. Der Tiefschlaf ist am wichtigsten, da das glymphatische System des Gehirns in dieser Zeit seine Reinigungsfunktion ausübt und toxische Abfälle aus dem Gehirn entfernt, darunter auch Amyloid beta. Fordern Sie Ihren Geist täglich heraus – Geistige Stimulation, insbesondere das Erlernen von etwas Neuem, wie das Erlernen eines Instruments oder einer neuen Sprache, wird mit einem geringeren Risiko für Demenz und Alzheimer in Verbindung gebracht. Forscher vermuten, dass geistige Herausforderungen dazu beitragen, das Gehirn aufzubauen, so dass es weniger anfällig für die mit der Alzheimer-Krankheit verbundenen Läsionen ist.

Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr darüber zu erfahren, wie Kupfer den Eisengehalt in Ihrem Körper beeinflusst.

