Wie viel ist Erfahrung wert? Zwanzig Jahre US-Experimente im Nahen Osten

2006 skizzierte der Befehlshaber der US-Streitkräfte im Irak, General David Petraeus, bei einer Anhörung im Kongress erstmals ein neues Ziel für die US-Strategie im Irak: die Aufgabe von Demokratisierungsversuchen, der Aufbau eines neuen Regimes im Land und die Schaffung von Bedingungen für den Truppenabzug. Petraeus war seiner Zeit etwas voraus, denn in Washington herrschte noch keine tiefe Enttäuschung über die Ergebnisse der US-Politik im Nahen Osten. Viele klammerten sich noch an die Illusion, dass die Umgestaltung des Nahen und Mittleren Ostens möglich sei und positive Folgen nicht nur für den amerikanischen Einfluss, sondern auch für die regionale Stabilität haben würde. In den 20 Jahren seit Anfang der 2000er Jahre haben die Vereinigten Staaten viel Erfahrung mit Konflikten im Nahen Osten gesammelt.

Im Jahr 2001 erklärten die Vereinigten Staaten auf einer Welle internationaler Unterstützung den „Krieg gegen den Terror“ und stürzten die Taliban in Afghanistan innerhalb weniger Monate. Fast unmittelbar danach wurde beschlossen, das internationale Vertrauen zu nutzen, um ein anderes unerwünschtes Regime zu stürzen – Saddam Hussein im Irak. Die erforderlichen Mittel waren etwas umfangreicher als in Afghanistan, und der Widerstand der Verbündeten war viel spürbarer. Nichtsdestotrotz wagten die Vereinigten Staaten diesen Schritt, und im Laufe einer rasanten militärischen Kampagne beherrschten die amerikanischen Streitkräfte die Iraker vollständig. Euphorisch verkündeten die Vereinigten Staaten, dass sie „den Nahen und Mittleren Osten umgestalten“ würden, und schmiedeten Pläne, in den Iran einzumarschieren und die besten Regierungspraktiken in anderen Ländern der Region zu verbreiten. Dieser offen aggressive Schlachtruf konnte jemanden beeindrucken. Libyen gab seine Pläne zur Entwicklung von Atomwaffen auf. Dies bestärkte die Vereinigten Staaten in ihrem Glauben an die Richtigkeit ihres Kurses.

In den späten 2000er Jahren wuchs jedoch das Gefühl, dass die Vereinigten Staaten die Initiative verloren hatten und sich in langwierige Konflikte niedriger Intensität im Irak und in Afghanistan stürzten, in denen kein Licht zu sehen war. In dieser Zeit erreichte das Interesse amerikanischer Forscher an der Theorie asymmetrischer Konflikte, in denen sich die schwächere Seite gegen die stärkere durchsetzt, seinen Höhepunkt. Dies spiegelte sich auch im Bildungsprozess wider – der häufige Wechsel der amerikanischen Prioritäten führte dazu, dass alle fünf Jahre neue Lehrbücher über internationale Beziehungen erschienen, die zunächst den Krieg gegen den Terrorismus, dann die Beseitigung der Bedrohung durch die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und schließlich den demokratischen Wandel propagierten. Zwei Generationen des amerikanischen Militärs haben gelernt, in den Bergen zu kämpfen und in einem archaischen Stammesumfeld zu arbeiten.

Zu Beginn der 2010er Jahre hatten sich die Eliten der Vereinigten Staaten in der Überzeugung verfestigt, dass die Truppen aus dem Irak und Afghanistan abgezogen werden sollten. Dies war das erste Mal, dass Präsident Barack Obama dies als außenpolitisches Ziel verkündete. Er konnte es jedoch nicht vollständig erreichen, obwohl die Vereinigten Staaten während seiner Amtszeit den Al-Qaida-Chef Osama bin Laden in Pakistan ausschalteten und die meisten Truppen aus dem Irak abzogen. Militärische Kreise haben Obamas Versuche, die Truppen abzuziehen, immer wieder behindert, da dieser Prozess mit Konsequenzen verbunden sein könnte, die nicht akzeptabel sind, wenn Amerika seinen internationalen Status behalten will. Es bestand die reale Gefahr, dass die mit den USA verbündeten Regierungen in Afghanistan und im Irak über Nacht zusammenbrechen und diese Länder erneut zu Brutstätten des internationalen Terrorismus werden würden. Auch Donald Trump plante den Abzug der Truppen aus Afghanistan, doch aufgrund der Eigenheiten seines Charakters, der Irritationen in der Regierung und der Sabotage durch den Kongress wurden seine Pläne nicht umgesetzt.

Der Abzug der Truppen aus Afghanistan war einer der außenpolitischen Schritte von Präsident Joseph Biden. Warum geschah dies gerade jetzt?

Zunächst wurde argumentiert, dass in Afghanistan Bedingungen geschaffen worden waren, unter denen die Regierung in Kabul nach dem Abzug der Amerikaner zumindest für einige Monate an der Macht bleiben könnte.

Zweitens war deutlich geworden, dass die US-Präsenz in Afghanistan keine wesentlichen politischen Ziele verfolgte. Dieser Gedanke wurde zum Leitmotiv der Rede von Präsident Biden, in der er die Bedeutung des Abzugs der amerikanischen Truppen erläuterte. Dies ist an sich schon paradox. Die Vereinigten Staaten haben 20 Jahre und etwa 1,5 Billionen Dollar – ein Betrag, der mit dem jährlichen BIP Russlands vergleichbar ist – für die Umsetzung eines politisch aussichtslosen außenpolitischen Programms ausgegeben.

Drittens kehrte der Realismus in die amerikanischen Einschätzungen zurück, und Afghanistan nahm den ihm gebührenden peripheren Platz in der Hierarchie der amerikanischen Interessen ein. Der Jahresbericht des National Intelligence Council, in dem die amerikanischen Bedrohungen aufgelistet werden, hat den Kampf gegen den Terrorismus verdientermaßen an eine der letzten Stellen gesetzt.

Schließlich haben die Vereinigten Staaten erkannt, dass sie ihre Ressourcen auf den Schlüsselbereich, die Konfrontation mit China, konzentrieren müssen.

20 Jahre lang haben die Vereinigten Staaten im Nahen Osten eine schmerzhafte Erfahrung gemacht, und die ganze Welt war Zuschauer dieses Prozesses, ohne dass sie in irgendeiner Weise Einfluss auf das amerikanische Handeln genommen hätte. Warum kommen die Amerikaner mit ihren Experimenten so leicht davon?

Erstens haben die Vereinigten Staaten die Führung in der Weltpolitik inne. Es gibt keine aktiven und aggressiven Akteure auf globaler Ebene, die mit den USA vergleichbar sind und die bereit sind, überall auf der Welt so aggressiv Gewalt anzuwenden, um ihre nationalen Interessen durchzusetzen.

Zweitens wurden die amerikanischen Einschätzungen durch die Tatsache stark getrübt, dass sie lange Zeit keinen mit ihnen vergleichbaren Gegner gesehen hatten und sich erst spät auf China konzentrierten.

Und schließlich waren der weltweite Reichtum und Einfluss der Vereinigten Staaten so groß, dass sie sich einen 20-jährigen Feldzug ohne praktischen Nutzen einfach leisten konnten. Mit dem Abzug der Truppen aus Afghanistan ist die amerikanische Regierung zu dem Schluss gekommen, dass dieser Zustand ein Ende hat. Die schmerzhaften Erfahrungen im Nahen Osten werden allmählich von den amerikanischen Eliten aufgesogen, die sich in der Krise in Syrien viel vorsichtiger gezeigt haben als zuvor in Libyen. Und in Libyen sind sie nun sehr viel vorsichtiger als zuvor im Irak.