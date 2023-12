Wie viele Geheimnisse verbirgt der Präsident?

Die Geschichte auf einen Blick

Im vergangenen Jahr hat der Unterausschuss des Justizausschusses des Repräsentantenhauses für die Bewaffnung der Bundesregierung mehrere Berichte veröffentlicht, in denen detailliert beschrieben wird, wie die Regierung a) Bürger belästigt und einschüchtert, um unerwünschte Standpunkte zu unterbinden, b) Fehlinformationen und Propaganda einsetzt, um falsche Darstellungen zu verbreiten, und c) geschützte Meinungsäußerungen durch Dritte zensiert

Am 30. November 2023 veranstaltete der Justizausschuss des Repräsentantenhauses eine weitere Anhörung zum Thema „Weaponization of the Federal Government“. Der Investigativjournalist Michael Shellenberger sagte aus und teilte Beweise über die Existenz einer Gruppe namens Cyber Threat Intelligence League (CTIL) mit, die aus militärischen Auftragnehmern besteht, die Amerikaner zensieren und ausgeklügelte psychologische Operationen gegen uns einsetzen

Die CTIL wurde von einer Gruppe ehemaliger israelischer und britischer Geheimdienstagenten gegründet, die anfangs ihre Cybersicherheitsdienste KOSTENLOS für milliardenschwere Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen in den USA anboten

CTIL bietet auch physische Sicherheit und „kognitive“ Sicherheit an, die von US-amerikanischen und britischen militärischen Auftragnehmern angeboten werden

Der Plan der CTIL, die Informationslandschaft zu kontrollieren, umfasst auch den Einsatz von Debanking als finanzielles Druckmittel, den Druck auf Social-Media-Plattformen, ihre Nutzungsbedingungen zu ändern, um Zensur und Deplatforming unter dem Deckmantel von „Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen“ zu erleichtern, und mehr

Das obige Video zeigt die Anhörung des Justizausschusses des Repräsentantenhauses vom 30. November 2023 zum Thema „Weaponization of the Federal Government“.

Im vergangenen Jahr hat der Unterausschuss zur Bewaffnung der Bundesregierung mehrere Berichte veröffentlicht, in denen detailliert beschrieben wird, wie die Regierung a) Bürgerinnen und Bürger belästigt und einschüchtert, um unerwünschte Ansichten zu unterbinden, b) Fehlinformationen und Propaganda einsetzt, um falsche Darstellungen zu verbreiten, und c) geschützte Meinungsäußerungen mit Hilfe Dritter zensiert. Hier ist eine Liste dieser Berichte, die Sie nach Belieben durchsehen können.

Der Unterausschuss reichte außerdem Anfang August 2023 ein Amicus-Schreiben zu Missouri gegen Biden ein.

Abgeordneter Thomas Massie zensiert

Government-funded organizations were flagging official congressional accounts, including mine, to get posts censored on social media. If the government will attempt to censor a member of Congress's communications to his constituents, the government will censor anyone. pic.twitter.com/kvD3s9XlMv — Thomas Massie (@RepThomasMassie) November 30, 2023

Etwa bei der Ein-Stunden-Marke in dem vorgestellten Video befragt der Abgeordnete Thomas Massie Olivia Troye – eine ehemalige Geheimdienstmitarbeiterin im Ministerium für Innere Sicherheit unter Präsident Obama und Beraterin für nationale Sicherheit und Terrorismusbekämpfung von Vizepräsident Mike Pence – über die Verwendung von Drittorganisationen durch die US-Regierung zur Zensur geschützter Rede.

Der entsprechende Ausschnitt ist oben zu sehen. In ihrer Eröffnungsrede beschuldigte Troye den Ausschuss, „einer realitätsfernen Fantasie zu frönen“. „Die Mitglieder dieses Ausschusses und ihre Zeugen erheben große und vage Anschuldigungen über staatliche Zensur“, sagte sie. Sie behauptete auch, die Mitglieder würden „Verschwörungstheorien über staatliche Zensur verbreiten“.

Massie wies auf einen Tweet hin, den er am 19. Mai 2021 unter seinem offiziellen Kongresskonto gepostet hatte und in dem er auf eine von Experten begutachtete Studie verwies, die ergab, dass die Wirksamkeit der natürlichen Immunität mit der der COVID-Spritze von Pfizer identisch ist.

„Hier ist eine umfassende Studie, die Reinfektionen und COVID-Komplikationen für 187.549 Menschen mit früherer SARS-CoV2-Infektion verfolgt hat„, schrieb er in seinem Tweet. „Fazit: Die Wirksamkeit der Immunität aufgrund einer früheren Infektion ist die gleiche wie bei dem Impfstoff von Pfizer.„

Dieser Tweet wurde von Twitter zensiert, nachdem das Virality Project des Stanford Internet Observatory ihn als „Fehlinformation“ gekennzeichnet hatte. Wie in früheren Artikeln beschrieben, arbeitet das Virality Project mit CISA zusammen und wird von der US-Regierung finanziert, um Zensurmaßnahmen durchzuführen, die die Regierung nicht legal durchführen kann.

Auf die Frage, ob es ihrer Meinung nach einen Grund gäbe, Masseys Tweet zu kennzeichnen, antwortete Troye: „Das hängt davon ab, ob du ungenaue Informationen verbreitest.“ Aber wer bestimmt die „Genauigkeit“?

Es handelte sich um eine veröffentlichte Studie mit Peer-Review, was bedeutet, dass mehrere Wissenschaftler, die nicht an der Studie beteiligt waren, sie überprüft haben. Ist das Virality Project qualifiziert, die Genauigkeit veröffentlichter Forschung zu beurteilen? Dies ist ein sehr gefährlicher Weg. Wenn wir keine von Experten begutachtete Wissenschaft weitergeben können, die der Inbegriff einer „seriösen Quelle“ ist, was genau dürfen wir dann weitergeben?

„Willst du hier sitzen und behaupten, dass es eine Verschwörungstheorie ist, dass dies passiert ist?“ fragte Massey Troye. „Wir haben die Dokumente … die zeigen, dass dies [die Zensur] stattgefunden hat.“ „Nun, dann muss er [Masseys Tweet] aus einem bestimmten Grund markiert worden sein“, antwortete Troye. „Welchen Grund?“, fragte Massey. „Gibt es jemals einen guten Grund, ein Mitglied des Kongresses zu zensieren? … Ich bringe das vor, um erstens zu zeigen, dass Ihre Aussage falsch ist. Aber Nr. 2, wenn sie das mit dem offiziellen Konto eines Kongressmitglieds machen können, können sie das mit jedem machen.“

Whistleblower enthüllt Geheimplan von Militärunternehmern zur Zensur

Der Enthüllungsjournalist Michael Shellenberger sagte bei dieser Sitzung zum zweiten Mal aus. Vor neun Monaten sagte er aus und teilte dem Unterausschuss Beweise über die Existenz eines „Zensur-Industriekomplexes, eines Netzwerks von Regierungsbehörden, einschließlich des Ministeriums für Innere Sicherheit, staatlichen Auftragnehmern und Big-Tech-Medienplattformen, die sich verschworen haben, um normale Amerikaner und gewählte Beamte gleichermaßen zu zensieren, wenn sie missliebige Ansichten vertreten.“

All das war wild genug, aber es geht noch weiter. Bei der Anhörung am 30. November enthüllte Shellenberger eine Gruppe namens Cyber Threat Intelligence League (CTIL), die aus militärischen Auftragnehmern besteht, die nicht nur die Amerikaner zensieren, sondern auch ausgeklügelte psychologische Operationen gegen uns einsetzen.

Laut Shellenberger wurde die CTIL von einer Gruppe ehemaliger israelischer und britischer Geheimdienstagenten gegründet, die anfangs ihre Cybersicherheitsdienste KOSTENLOS für milliardenschwere Krankenhaus- und Gesundheitsorganisationen in den USA anboten.

CTIL bietet auch physische Sicherheit und „kognitive“ Sicherheit, d. h. Schutz vor Fehlinformationen, und diese Dienste werden von US-amerikanischen und britischen Militärfirmen angeboten. Nach Angaben eines Whistleblowers, der Shellenberger interne CTIL-Dokumente zur Verfügung gestellt hat, ist eine Reihe von CTIL-„Freiwilligen“ derzeit bei der Regierung beschäftigt.

„Der Plan der CTIL, die Informationslandschaft zu kontrollieren, beinhaltet den Einsatz von Debanking als finanzielles Druckmittel, den Druck auf Social-Media-Plattformen, ihre Nutzungsbedingungen zu ändern, um Zensur und Deplatforming unter dem Deckmantel von ‚Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen‘ zu erleichtern, und vieles mehr.“

Sie benutzten auch formelle Briefköpfe der Regierung (FBI, CISA, U.S. Navy und so weiter), wenn sie miteinander kommunizierten. Wie Massey feststellte, „macht es den Leuten schwer zu behaupten, dass es sich nicht um Agenten der Regierung handelte oder dass sie in Abstimmung mit der Regierung handelten …“.

CTIL-Akten zeigen, dass der Zensurplan größer ist als gedacht

Der Plan der CTIL, die Informationslandschaft zu kontrollieren, geht weiter als CISA, das Virality Project und andere Zensurmaßnahmen der Regierung. Der Plan der CTIL umfasst auch den Einsatz von Debanking als finanzielles Druckmittel, um Menschen zum Schweigen zu bringen, und den Druck auf Social-Media-Plattformen, ihre Nutzungsbedingungen zu ändern, um Zensur und Deplatforming unter dem Deckmantel von „Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen“ zu erleichtern – und mehr.

In einem Substack-Artikel vom 4. Dezember 2023 schrieb Shellenbergers Kollege Alex Gutentag über diese neue Sammlung von Dokumenten, die als CTIL-Dateien bezeichnet werden:

„Während der Anhörung des Kongresses zur Bewaffnung der Bundesregierung am vergangenen Donnerstag [30. November 2023] bestanden die demokratischen Mitglieder des Kongresses darauf, dass die Zensurbemühungen von Gruppen wie der Cyber Threat Intelligence League (CTIL), der Election Integrity Partnership (EIP) und dem Virality Project (VP) gutartig seien und keinen Verstoß gegen den ersten Verfassungszusatz darstellten. Es geht nicht um den ersten Verfassungszusatz“, sagte der Abgeordnete Dan Goldman, „es geht um die Nutzungsbedingungen [der sozialen Medienplattformen] … Und sie überlassen es den Social-Media-Unternehmen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Das ist nicht der erste Verfassungszusatz. Das sind die Nutzungsbedingungen. Aber die CTIL-Akten, eine Sammlung von Dokumenten, die ein Whistleblower Public and Racket zur Verfügung gestellt hat, enthüllen, dass US-amerikanische und britische Militärunternehmer fortschrittliche Taktiken entwickelt und eingesetzt haben – einschließlich der Forderung, dass Social-Media-Plattformen ihre Nutzungsbedingungen ändern -, um die öffentliche Meinung über Covid-19 zu formen, und dass das Entfernen von Inhalten nur eine der Strategien war, die vom Zensur-Industriekomplex eingesetzt wurden.“

Angreiferische Fehlinformationen und Beeinflussungstaktiken und -techniken

Wie Gutentag erläutert, hat das CTIL in Zusammenarbeit mit der Agentur für Cybersicherheit und Infrastruktursicherheit (CISA) des US-Heimatschutzministeriums ein Rahmenwerk namens „AMITT“ (Adversarial Misinformation and Influence Tactics and Techniques) eingeführt.

Der Vorgänger dieses Programms war das DISARM-Framework, das 2017 von der DISARM Foundation ins Leben gerufen wurde und als „Open-Source, Community-geführtes … Master-Framework für die Bekämpfung von Desinformation durch den Austausch von Daten und Analysen und die Koordinierung wirksamer Maßnahmen“ beschrieben wird.

Nach Angaben der DISARM Foundation wurde AMITT mit finanzieller Unterstützung der Craig Newmark Philanthropies im Jahr 2019 ins Leben gerufen. Der AMITT-Rahmen umfasst eine Vielzahl von „offensiven Maßnahmen“, darunter:

Beeinflussung der Regierungspolitik

Diskreditierung alternativer Medien

Einsatz von Bots und Sockenpuppen zur Manipulation und Steuerung der öffentlichen Diskussion

Schutz vor Desinformation

Gegennachrichten

Zu den spezifischeren AMITT-Strategien gehören unter anderem:

Schaffung einer Politik, die soziale Medien dazu zwingt, Fehlinformationen und Desinformation zu kontrollieren

Schaffung eines „starken Dialogs“ zwischen der Bundesregierung und dem privaten Sektor zur Verbesserung der Berichterstattung

Marginalisierung und Diskreditierung von „Extremisten“

Benennung und Beschämung von „Einflussnehmern“, die unzulässige Informationen verbreiten

Simulation von Fehlinformations- und Desinformationskampagnen sowie von Reaktionen darauf im Vorfeld

Straftäter aus dem Verkehr ziehen und ihnen den Zugang zu Finanzdienstleistungen verwehren

„Impfung“ der Bevölkerung gegen „Fehlinformationen“ durch „Medienkompetenztraining“.

Eine vollwertige militärisch geführte Beeinflussungsoperation

Gutentag fährt fort:

„Weit davon entfernt, die Öffentlichkeit einfach nur vor Unwahrheiten zu schützen, haben sowohl staatliche als auch gemeinnützige Akteure innerhalb des Zensur-Industriekomplexes das genaue Drehbuch von CTIL befolgt und eine vollwertige Beeinflussungsoperation gegen die Amerikaner durchgeführt. Diese Beeinflussungsaktion hat enge Verbindungen zu Sicherheits- und Geheimdiensten, wie zahlreiche Beispiele der Zusammenarbeit zeigen. In einem Fall dieser Zusammenarbeit koordinierten angeblich unabhängige „Desinformationsforscher“ wie Renée DiResta16 eine Übung zur Wahl 2020 mit Militärbeamten. Ein Großteil des zensurindustriellen Komplexes wird durch Verteidigungs- und Geheimdienstgelder unterstützt. So erhält beispielsweise Graphika, das sowohl an EIP als auch an VP beteiligt war, Zuschüsse vom Verteidigungsministerium, von DARPA und von der Marine. Dem Pentagon nahestehende Einrichtungen sind stark an der „Anti-Desinformationsarbeit“ beteiligt. Mitre, ein wichtiger Auftragnehmer des Verteidigungsministeriums, erhielt Finanzmittel, um gegen „Desinformationen“ über Wahlen und COVID vorzugehen. Die US-Regierung bezahlte Mitre, eine Organisation, die sich aus ehemaligen Geheimdienst- und Militärangehörigen zusammensetzt, um zu überwachen und zu berichten, was Amerikaner online über das Virus sagten, und um Botschaften zu entwickeln, die das Vertrauen in den Impfstoff stärken. Diese von der Regierung unterstützte militärische Forschungsgruppe war, wie die Öffentlichkeit herausfand, im EIP- und VP-Meldesystem für Fehlinformationen sowie in den E-Mails mit Wahldesinformationsberichten an die CISA präsent … Warum verwenden Behörden, die eigentlich ausländische Bedrohungen bekämpfen sollen, psychologische Werkzeuge auf militärischem Niveau, um Einflussoperationen gegen die einheimische Bevölkerung durchzuführen?“

Antidemokratische Ideologie ist der Motor der Zensur

Wie Gutentag feststellt, scheinen diese Bemühungen zum Teil von der Notwendigkeit getrieben zu sein, vermeintliche Bedrohungen zu erzeugen, um die Existenz der Anti-Terror-Bürokratie zu rechtfertigen“. Aber es sind auch eindeutig ideologische Faktoren im Spiel. Er schreibt:

„Sowohl [die Strafverfolgungsbehörden als auch die Geheimdienste] behandeln die Amerikaner jetzt im Wesentlichen als feindliche Bevölkerung, mit enormer Unterstützung durch die Demokratische Partei und die etablierten Medien. Das Ergebnis ist ein groß angelegter Informationskrieg gegen die US-Bürger, bei dem ausgeklügelte Taktiken eingesetzt werden, um Propagandanarrative über Trump, COVID und die Wahl 2020 im Namen der Bekämpfung von „Desinformation“ zu entwickeln. Wir decken jetzt eindeutige Beweise dafür auf, dass militärische Auftragnehmer an der Spitze dieser Bemühungen zu stehen scheinen … Was einst als „Verschwörungstheorie“ galt, dass Militär und Geheimdienste die öffentliche Meinung durch anorganische Eingriffe manipulierten, hat sich nun bestätigt. Unsere Untersuchung des Zensur-Industriekomplexes hat einen weitreichenden Plan zur Untergrabung des demokratischen Prozesses und zur Durchführung von Aktivitäten aufgedeckt, die auf militärischen Techniken beruhen und dem Versuch der Gedanken- oder Gedankenkontrolle gleichkommen.“

Der Plan zur Wiedereinführung der Zensur auf Twitter

Here is the head of the Stanford Internet Observatory, Alex Stamos, taunting that Elon Musk "bought himself into a hellish existence" the week Musk acquired Twitter.



He goes on, 14 times, to name Tesla as a vulnerability governments could exploit to force Musk to censor speech pic.twitter.com/f3WuJkWjfr — Mike Benz (@MikeBenzCyber) December 4, 2023

In dem kurzen Clip oben ist Alex Stamos zu sehen, der Leiter des Stanford Internet Observatory, das über sein Virality Project den Zensurapparat der Regierung betreibt.

Darin verspottet er Elon Musk und sagt, er habe sich „in eine höllische Existenz eingekauft“, indem er die Moderation von Twitter zu seiner persönlichen Verantwortung gemacht habe. Damit setze Musk sein Vermögen, das zum größten Teil in Tesla investiert ist, sowie alle anderen Tesla-Aktionäre „in Gefahr“.

Der Grund? Vier Worte: Der Digital Services Act. Dieses Gesetz der Europäischen Union, das am 25. August 2023 in Kraft getreten ist, verpflichtet Online-Unternehmen dazu, ihre Plattformen aktiv auf „illegale“ Inhalte zu überwachen, oder sie müssen mit hohen Geldstrafen rechnen – bis zu 6 % ihrer weltweiten Einnahmen. Die wiederholte Weigerung, die Vorschriften einzuhalten oder Aufforderungen zum Handeln zu erfüllen, kann zur vollständigen Sperrung der Plattform innerhalb der EU führen.

Stamos scheint darauf hinzuweisen, dass Musk, wenn er darauf besteht, X als Plattform für freie Meinungsäußerung beizubehalten, riskiert, alles zu verlieren, und diese Art der finanziellen Erpressung ist genau das, was der CTIL-Plan vorsieht.

Ein weiteres Überwachungsprogramm aufgedeckt

Das Magazin Wired berichtete kürzlich über durchgesickerte Dokumente, die die Existenz eines „geheimen Regierungsprogramms“ belegen, das den Strafverfolgungsbehörden den Zugriff auf Billionen von Telefondaten von Amerikanern ohne richterliche Anordnung ermöglicht.

In einem Schreiben an das Justizministerium stellte US-Senator Ron Wyden kürzlich die Rechtmäßigkeit des Programms in Frage, das seit mehr als einem Jahrzehnt läuft. Nach Angaben von Wired:

„… ein Überwachungsprogramm, das jetzt als Data Analytical Services (DAS) bekannt ist, hat es den Strafverfolgungsbehörden auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene seit mehr als einem Jahrzehnt ermöglicht, die Details der Anrufe von Amerikanern zu durchforsten und die Telefonaufzeichnungen unzähliger Menschen zu analysieren, die keiner Straftat verdächtigt werden, einschließlich der Opfer. Mit Hilfe einer Technik, die als Kettenanalyse bekannt ist, zielt das Programm nicht nur auf diejenigen ab, die in direktem Telefonkontakt mit einem kriminellen Verdächtigen stehen, sondern auch auf jeden, mit dem diese Personen in Kontakt standen.“

DAS war ursprünglich ein Programm namens Hemisphere, das vom Weißen Haus in Zusammenarbeit mit AT&T durchgeführt wurde. Im Jahr 2013 wurde es in DAS umbenannt. Es erfasst Telefongespräche, die über die AT&T-Infrastruktur im Auftrag von US-Strafverfolgungsbehörden geführt werden, darunter die örtliche Polizei, die Sheriffs, der US-Zoll und Postinspektoren.

DAS wird im Rahmen eines Programms zur Bekämpfung des Drogenhandels namens HIDTA verwaltet, was für „high-intensity drug trafficking area“ steht. Durchgesickerte Akten des Northern California Regional Intelligence Center (NCRIC) zeigen jedoch, dass das System auch in Fällen eingesetzt wird, die nichts mit Drogenhandel zu tun haben. Nach Angaben von Wired enthalten die DAS-Daten keine Gesprächsaufzeichnungen.

Die Daten enthalten jedoch identifizierende Informationen wie die Namen des Anrufers und des Empfängers, ihre Telefonnummern, das Datum und die Uhrzeit der Anrufe, die mindestens 10 Jahre oder mehr in die Vergangenheit zurückreichen. Zusammen können diese Daten verwendet werden, um den genauen Standort von Personen zu bestimmen, „eine Praxis, die 2018 ohne Durchsuchungsbefehl als verfassungswidrig eingestuft wurde“, schreibt Wired.

Wyden zufolge „ist das Ausmaß der Daten, die den Strafverfolgungsbehörden im Rahmen des Hemisphere Project zur Verfügung stehen und routinemäßig durchsucht werden, atemberaubend.“ Darüber hinaus unterliegt es nicht der Aufsicht des Kongresses, und da es vom Weißen Haus aus geleitet wird, ist es von den Regeln zur Datenschutzfolgenabschätzung und von Anfragen nach dem Freedom of Information Act (FOIA) befreit.

Der Schutz durch den Electronic Communications Privacy Act wird ebenfalls umgangen, da die Erfassung der Anrufe durch AT&T über ein Telekommunikations-Backbone“ erfolgt.

Anfang November 2023 brachten Wyden und andere Abgeordnete des Repräsentantenhauses und des Senats den Government Surveillance Reform Act of 2023 ein, mit dem die Schlupflöcher, die DAS derzeit ausnutzt, geschlossen werden sollen.

Sollte das Gesetz verabschiedet werden, wäre das DAS-Programm ausdrücklich illegal und müsste wahrscheinlich eingestellt werden. Ich fordere Sie daher auf, Ihre Abgeordneten zu kontaktieren und sie zu bitten, diese Gesetzgebung zu unterstützen.

Artikel als PDF

Quellen: