Wiederholung der 70er-Jahre-Strategie des Schach-Großmeisters Brzezinski: Biden scheint die russische Invasion in der Ukraine veranlasst zu haben, um die russische Wirtschaft zu ruinieren und einen Regimewechsel voranzutreiben

Aber wird die Strategie dieses Mal erfolgreich sein?

Jimmy Carters Berater im Nationalen Sicherheitsrat, Zbigniew Brzezinski, prahlte damit, im Dezember 1979 eine sowjetische Invasion in Afghanistan durch die Unterstützung islamischer Fundamentalisten ausgelöst zu haben, mit dem Ziel, „den Sowjets ihr Vietnam zu geben“.

Die Kollateralschäden des Krieges – die Zerstörung Afghanistans und das Wachstum von Al-Qaida – waren für den „großen Schachmeister“ belanglos, der einem Reporter sagte: „Was ist für die Weltgeschichte wichtiger? Die Taliban oder der Zusammenbruch des Sowjetimperiums? Einige aufgewühlte Moslems oder die Befreiung Mitteleuropas und das Ende des Kalten Krieges?“

Brzezinski starb im Mai 2017, aber sein Geist lebt in der Regierung Biden weiter, die anscheinend seinem Plan gefolgt ist und Afghanistan durch die Ukraine ersetzt hat.

Ihre Strategie scheint darin zu bestehen, eine russische Invasion in der Ukraine herbeizuführen, um Russland in einem Sumpf zu versenken und gleichzeitig seine Wirtschaft durch Sanktionen zu lähmen, die die Aussicht auf einen Sturz Wladimir Putins bieten.

Die Aufgabe ist besonders dringlich angesichts a) des wachsenden geopolitischen Bündnisses zwischen Russland und China, das die Ära der unipolaren Macht der USA endgültig zu beenden droht; b) der wachsenden Finanzkrise in den USA und im Westen und der Aussicht auf wirtschaftlichen Niedergang oder Zusammenbruch.

Putin wird von den USA gehasst, seit er begonnen hat, die russische Kontrolle über die russische Wirtschaft zurückzuerlangen, nachdem sein Vorgänger Boris Jelzin ein Jahrzehnt lang Privatisierungen durchgeführt hatte, die zu einer Ausplünderung durch ausländische Kapitalisten und Oligarchen mit Verbindungen zum Westen führten.

Im Februar 2007 hielt Putin in München eine Rede, in der er den Hypermilitarismus der USA, ihre Geringschätzung des Völkerrechts und ihre Haltung „Macht schafft Recht“ anprangerte, die den Rest der Welt in Angst und Schrecken versetzt habe.

Putin, der zuvor in der New York Times als „nüchterner westlicher Führer“ gepriesen wurde, wurde in der Folge zum Staatsfeind Nr. 1 der USA – ein Status, der sich noch verstärkte, als er sich den von den USA unterstützten Truppen in Syrien entgegenstellte und das Land vor dem Schicksal Libyens und des Iraks bewahrte[2].

Der russische Bär wurde ein Mal zu oft gestochen

Die US-Medien erwecken den Eindruck, dass Putin aufgrund seiner eigenen teuflischen Launen in die Ukraine einmarschiert ist, und lassen dabei die gesamte Vorgeschichte aus.

Künftige Historiker werden erkennen, dass die USA den derzeitigen Krieg provoziert haben, indem sie:

(1) sich weigerten, Putins legitimer Forderung nachzukommen, die Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) nicht auf die Ukraine oder noch weiter an die russische Grenze auszudehnen – entgegen dem Versprechen von US-Außenminister James A. Baker aus dem Jahr 1990, dass die NATO nicht „einen Zoll nach Osten“ expandieren würde.

John J. Marsheimer von der University of Chicago merkte an, dass „ich das Gefühl habe, dass Putin … nicht in die Ukraine einmarschiert wäre, wenn die Regierung Biden eine schriftliche Garantie gegeben hätte, die NATO nicht auf die Ukraine zu erweitern“, und sich verpflichtete, die Bewaffnung und Ausbildung des ukrainischen Militärs einzustellen, was Biden ablehnte[3].

(2) Unterstützung des Maidan-Putsches und des Krieges der Ukraine gegen die Ostukraine.

Im Februar 2014 unterstützte die Obama-Regierung den Aufstand auf dem Maidan-Platz, der zum Sturz des prorussischen ukrainischen Führers Viktor Janukowitsch führte, nachdem dieser einen Kredit des Internationalen Währungsfonds (IWF) abgelehnt hatte, der mit für die Ukraine nachteiligen Bedingungen verbunden war. Das Regime nach dem Putsch – unter der Führung des Milliardärs Petro Poroschenko, der wegen Hochverrats angeklagt ist – löste einen Konflikt mit Russland aus, als es mit Unterstützung der USA in die Provinzen Donezk und Luhansk einmarschierte, nachdem diese für die Abspaltung gestimmt hatten.

(3) Unterstützung der Ukraine bei der Verletzung der Minsker Waffenstillstandsprotokolle.

Am Montag, dem 21. Februar, meldete Russland, dass es einen ukrainischen Soldaten gefangen genommen und fünf weitere getötet habe, nachdem sie in Rostow, gleich hinter der Grenze zur Ukraine, russisches Hoheitsgebiet betreten hatten. In dieser Woche sollen mehrere hundert amerikanische Söldner in der Ukraine eingetroffen sein.

Der Fotojournalist Patrick Lancaster lieferte fotografische Beweise für den Beschuss einer Schule im Donbass durch die ukrainische Armee, was einen Verstoß gegen die von der Ukraine und Russland unterzeichneten Minsker Friedensvereinbarungen darstellt.

Lancasters Bericht wird durch Karten der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) bestätigt, aus denen hervorgeht, dass die Beschießungen, die gegen die Waffenstillstandsvereinbarungen verstoßen, in der Tat hauptsächlich von der ukrainischen Regierung durchgeführt wurden.

Eine Bewohnerin des Kiewer Bezirks der Stadt Donezk, die Lancaster interviewte, Zoya Tumanova, sagte, dass die Ukrainer ihr Dorf seit 2015 oft beschossen und zur Hälfte niedergebrannt hätten. Sie fragte Lancaster: „Wann wird es enden, wann wird Putin kommen? Wann wird er kommen, um uns zu retten?“

Tumanovas Sichtweise widerspricht der Darstellung der Regierung Biden über die Ursprünge des Krieges, die leider von allen Enden des politischen Spektrums in den USA übernommen wurde[4].

Die Mutter aller Sanktionen – Russlands Wirtschaft lahmlegen

Am Montag kündigte die Regierung Biden eine Ausweitung der Wirtschaftssanktionen an, die darauf abzielen, „russische Zentralbankguthaben, die in den USA gehalten werden, lahmzulegen“ und die sich gegen den Russian Direct Investment Fund richten, einen Staatsfonds, der von einem engen Verbündeten Putins geleitet wird.

Die Regierung Biden kündigte am Montag außerdem an, dass sie zusammen mit zahlreichen anderen Ländern einige russische Banken aus dem SWIFT-System (Worldwide Interbank Financial Telecommunications) ausschließen und sie von Transaktionen ausschließen werde.

Robert Menendez (D-NJ) nannte dies „die Mutter aller Sanktionen“.

Nach der russischen Invasion am vergangenen Donnerstag hatte die Regierung Biden das Einfrieren von Vermögenswerten russischer Regierungsbeamter und Banken sowie Kapitalbeschränkungen für wichtige russische Bergbau-, Transport- und Logistikunternehmen verhängt. Darüber hinaus wurde russischen Militär- und Industrieunternehmen der Kauf kritischer Technologien wie moderner Computerchips untersagt.

Hochrangige Beamte der Biden-Administration wiesen darauf hin, dass der Wert des russischen Rubels infolge der Sanktionen über das Wochenende bereits um mehr als 30 Prozent gesunken sei und dass die russische Zentralbank ihren Zinssatz mehr als verdoppelt habe, um die Folgen abzumildern.

Sie sagten auch voraus, dass die Inflation bald in die Höhe schnellen und die Wirtschaftstätigkeit schrumpfen würde, da Russlands Währung an Wert verliert und das Land von seinen Währungsreserven abgeschnitten ist.

George Lopez, Sanktionsexperte an der Keough School of Global Affairs in Notre Dame, erklärte, dass „jeder in der Wirtschaft und im Bankensektor weiß, dass wir Neuland betreten – eine koordinierte Abschaltung der Wirtschaft eines Landes, wobei der stärkste Pfeil im Herzen des Bankensektors steckt“.

Russland überfordern und aus dem Gleichgewicht bringen

Der Zweck der Sanktionen wurde in einem Bericht der Rand Corporation, der führenden Denkfabrik des Pentagons, mit dem Titel „Overextending and Unbalancing Russia“ (Überforderung und Ungleichgewicht Russlands) aus dem Jahr 2019 deutlich gemacht, in dem bewertet wurde, wie die Förderung von Protesten im Inland, die Bereitstellung tödlicher Hilfe für die Ukraine und die Untergrabung des russischen Images im Ausland das Land schwächen und destabilisieren könnten.

Die Forscher des Projekts unter der Leitung von James F. Dobbins, dem ehemaligen US-Botschafter bei der Europäischen Union (1991-1993), der auf der Bonner Konferenz 2001 Hamid Karzai als Marionettenführer in Afghanistan einsetzte, kamen zu dem Ergebnis, dass „wirtschaftliche Kosten verursachende Maßnahmen“ wie Sanktionen eine besonders hohe Erfolgswahrscheinlichkeit hätten und „Russlands Wirtschaft schwächen“ würden, insbesondere wenn sie mit anderen Ländern vorangetrieben würden.

Ein Regimewechsel könnte erreicht werden, wenn die russische Bevölkerung Putin die Schuld für ihre Not gibt und sich gegen ihn auflehnt.

Bestrafung statt Diplomatie

Ende Januar warnten zwei hochrangige Beamte der Biden-Administration Präsident Putin, dass harte Sanktionen im Falle einer Invasion in der Ukraine „mit der Zeit zu einer Verkümmerung der russischen Produktionskapazitäten führen würden. Sie würden Russland die Möglichkeit nehmen, seine Wirtschaft zu diversifizieren“.

Das Ziel, Russland zu bestrafen, anstatt den Konflikt abzuwenden, wurde am 26. Februar deutlich, als der ukrainische Präsident Wolodymr Zelenski die Verhandlungen über den neutralen Status mit Russland abbrach und die Ukraine, möglicherweise auf Druck der USA, weiter kämpfen ließ. (Das Außenministerium lehnte ein Treffen zwischen Putin und Zelensky zur Erörterung eines Waffenstillstands ab).

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholtz wurde zu dieser Zeit unter Druck gesetzt, um a) die Inbetriebnahme der Nordstream-2-Pipeline zu verhindern und b) Kiew 500 Stinger-Flugabwehrraketen zu schicken, was einen Verstoß gegen die frühere Zusage Deutschlands darstellte, keine tödliche Militärhilfe zu leisten.

Auch die USA begannen mit der Lieferung von Stingers – der wichtigsten Waffe, die den afghanischen Mudschaheddin im Kampf gegen die Sowjets in den 1980er Jahren zur Verfügung gestellt wurde – während das Weiße Haus den Kongress um die Genehmigung eines Hilfspakets für die Ukraine in Höhe von 6,4 Milliarden Dollar bat.

Ursprüngliche Sanktionen beruhen auf Betrug

Als die Sanktionen erstmals 2012 im Rahmen des Magnitsky-Gesetzes verhängt wurden, bezeichnete Wladimir Putin sie als „Provokation“, die „die Zukunft der amerikanisch-russischen Beziehungen untergraben“ solle. Außerdem bezeichnete er sie als „kurzsichtig und gefährlich“ und als „offene Einmischung in unsere inneren Angelegenheiten“.

Das Magnitsky-Gesetz wurde nach Sergej Magnitsky benannt, der in einem russischen Gefängnis starb, nachdem er angeblich versucht hatte, einen Steuerbetrug in Höhe von 230 Millionen Dollar aufzudecken, der auf die Firma des amerikanischen Hedgefonds-Investors William F. Browder in Russland abzielte.

Der Enkel des ehemaligen Vorsitzenden der Kommunistischen Partei, Earl Browder, wurde vor einem russischen Gericht verurteilt, weil er 552 Millionen Rubel (16 Millionen Dollar) an Steuern nicht gezahlt und illegal Aktien des russischen Erdgasunternehmens Gazprom aufgekauft hatte; dafür wurde er in Abwesenheit zu neun Jahren Gefängnis verurteilt.

Er unterstützte den Senator der Demokratischen Partei von Maryland, Ben Cardin, den ursprünglichen Initiator des Magnitsky-Gesetzes, finanziell über die Firma Ziff Brothers, die den Kandidaten der Demokratischen Partei bei der Wahl 2016 mehr als 1 Million Dollar zur Verfügung stellte (Browder tätigte für Ziff Aktiengeschäfte in Moskau und versuchte damit, Aktien von Gazprom zu kaufen).

Dass die Sanktionspolitik auf Betrug beruhte, zeigte sich daran, dass Magnitsky sich auf das Offshoring von Geldern spezialisiert hatte und ein Verdächtiger in dem 230-Millionen-Dollar-Steuerbetrug war, den Browder möglicherweise selbst initiiert hatte.[5]

Wird Putin den Weg der Sowjets gehen?

Trotz aller hochtrabenden Reden – sagte Biden, er wolle Putin zu einem „Paria“ machen und der russischen Wirtschaft durch Sanktionen „schwere Kosten auferlegen“ – kann Russland derzeit immer noch Erdgas an Europa verkaufen, da die Energiezahlungen von den Wirtschaftssanktionen ausgenommen sind.

Weltweite Ölpreise von 100 Dollar pro Barrel sorgen weiterhin für hohe Einnahmen.

Die Regierung Putin hat geplant, den Schlag der Sanktionen durch den Aufbau einer „Festungswirtschaft“ abzufedern, die in der Lage ist, lebenswichtige Güter im eigenen Land zu produzieren, und die eine riesige Devisenreserve angehäuft hat, auf die Putin noch immer zu einem großen Teil zugreifen kann.

Der militärische Vorteil Russlands in der Ukraine ist im Vergleich zu Afghanistan in den 1980er Jahren beträchtlich. Russland hat eine gemeinsame Grenze mit der Ukraine, verfügt über einen großen Militärstützpunkt auf der Krim und kann auf die Unterstützung lokaler Verbündeter und von mindestens 15 000 separatistischen Kämpfern in Donezk zählen.

In nur fünf Tagen haben russische Truppen einen Staudamm zerstört, der die Wasserversorgung der Krim blockiert, und eine Landbrücke zwischen der Krim und dem Donbass errichtet, das Gebiet um Tschernobyl unter ihre Kontrolle gebracht, den größten Teil der Stadt Cherson an der Mündung des Dnjepr im Südosten erobert und begonnen, in die Hauptstadt Kiew vorzustoßen.

Der Krieg kann sich jedoch noch in einen Sumpf verwandeln, wenn die ukrainischen nationalistischen Kräfte weiter aufbegehren.

Sollte sich jedoch die Vorhersage des Pentagons über einen russischen Sieg bewahrheiten, dann haben die Russen den Geist von Zbigniew Brzezinski besiegt und die teuflischen Pläne seiner Erben vereitelt.