Zahlte Pfizer dem NFL-Star 20 Millionen Dollar, um Covid und die Grippe-Doppelimpfung zu bewerben?

Die Geschichte auf einen Blick

Pfizer zahlte dem Star der Kansas City Chiefs, Travis Kelce, angeblich 20 Millionen Dollar, um für „zwei Impfungen auf einmal“ zu werben – eine doppelte Impfung mit COVID-19 und eine Grippeimpfung

Die Werbung wurde während eines „Sunday Night Football“-Spiels ausgestrahlt und zeigt Kelce bei zwei Aktivitäten gleichzeitig, wie dem Grillen von Hamburgern und dem Rasenmähen, bevor er zwei Super Bowl-Ringe aufblitzen lässt und sagt: „Zwei Dinge auf einmal“

Ein lächelnder Kelce ist dann mit zwei Pflastern am Arm zu sehen, ein blaues für die COVID-19-Impfung von Pfizer und ein weiteres für die Grippeimpfung

Auf Instagram spielt Kelce weiterhin die Rolle des Pfizer-Sprechers, verwendet den Hashtag #PfizerPartner und wirbt für „die aktualisierte COVID-19-Impfung dieser Saison“

Neben Kelce hat sich Pfizer auch mit anderen Prominenten zusammengetan, um für COVID-Impfungen und andere Behandlungen wie das COVID-Medikament Paxlovid zu werben. Dazu gehören die Sänger Pink, John Legend und Questlove, der Schauspieler Jean Smart, die Starköchin Martha Stewart und der olympische Goldmedaillengewinner im Schwimmen Michael Phelps

Da sich kaum ein Amerikaner für die aktualisierte COVID-19-Impfung registrieren lässt, setzt Pfizer alle Hebel in Bewegung, um die Akzeptanz zu erhöhen. Der Pharmariese hat Berichten zufolge dem Star der Kansas City Chiefs, Travis Kelce, 20 Millionen Dollar gezahlt, um für „zwei Impfungen auf einen Streich“ zu werben – eine Doppelimpfung mit COVID-19 und eine Grippeimpfung.

Der Werbespot wurde während eines „Sunday Night Football“-Spiels ausgestrahlt und zeigt Kelce bei zwei Aktivitäten gleichzeitig, wie dem Grillen von Hamburgern und dem Rasenmähen, bevor er zwei Super Bowl-Ringe aufblitzen lässt und sagt: „Zwei Dinge auf einmal“. Ein lächelnder Kelce ist dann mit zwei Pflastern auf dem Arm zu sehen, einem blauen für die COVID-19-Impfung von Pfizer und einem weiteren für die Grippeimpfung.

Pfizer versucht, mit Hilfe von Prominenten die fehlgeschlagene Impfung COVID-19 zu retten

Pfizer hofft zweifellos, von Kelces plötzlichem Popularitätsanstieg profitieren zu können, nachdem er mit Popstar Taylor Swift gesehen wurde. Kelce verdient Berichten zufolge bereits 5 Millionen Dollar pro Jahr mit Werbespots, unter anderem für McDonald’s, Papa John’s, Walgreens, Nike und Tide. Aber die 20 Millionen Dollar von Pfizer lassen das wie Peanuts aussehen. Auf Instagram spielte Kelce weiterhin die Rolle des Pfizer-Sprechers und schrieb:

„Bei meinem Zeitplan ist es wichtig, Zeit zu sparen. Die CDC sagt, dass man die aktuelle COVID-19-Impfung in dieser Saison zusammen mit der Grippeimpfung bekommen kann, wenn beide Impfungen fällig sind. Deshalb habe ich zwei Impfungen auf einmal bekommen! Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, ob das für Sie in Frage kommt. Sie können auch die Website vaccines.gov der CDC besuchen, um mehr zu erfahren und einen Termin zu vereinbaren.“

Die Instagram-Ankündigung enthielt den Hashtag #PfizerPartner und besagt, dass es sich um eine bezahlte Werbung für Pfizer handelt. Fierce Pharma berichtete:

„Pfizer und der konkurrierende Hersteller des mRNA-COVID-Impfstoffs Moderna mussten in diesem Jahr einen Rückgang der COVID-Auffrischungsimpfungen hinnehmen … Das in New York ansässige Pharmaunternehmen versucht, die Auffrischungsimpfungen wiederzubeleben. Es setzt eindeutig auf die Starpower von Kelce und die Bequemlichkeit, bei ein und demselben Arztbesuch sowohl eine COVID-Auffrischungsimpfung als auch eine jährliche Grippeimpfung erhalten zu können, um mehr Menschen anzulocken.“

Pfizer ist es nicht fremd, für Prominente zu werben. Neben Kelce hat das Unternehmen auch mit mehreren anderen namhaften Künstlern und Sportlern zusammengearbeitet, um für COVID-Impfungen und andere Behandlungen wie das COVID-Medikament Paxlovid zu werben. Dazu gehören die Sänger Pink und Questlove, der Schauspieler Jean Smart und der olympische Goldmedaillengewinner im Schwimmen, Michael Phelps.

Funktionieren Prominenten-Werbungen?

Zumindest eine Nachrichtenquelle deutet darauf hin, dass der Versuch von Pfizer, Kelces Fans dazu zu bringen, sich wie Lemminge für eine COVID-19-Spritze anzustellen, vergeblich sein könnte. Unter Berufung auf eine in der Zeitschrift Frontiers in Behavioral Neuroscience veröffentlichte Studie, die nahelegt, dass es nicht einfach ist, Änderungen im Gesundheitsverhalten zu motivieren, berichtete STAT:

„Das Ergebnis der kostspieligen Werbung: Der Prominente verstärkte das Verhalten derjenigen, die es ohnehin schon taten, verfestigte diejenigen, die dagegen waren, noch mehr und wurde von denjenigen ignoriert, auf die sich der Werbespot in erster Linie bezog. In der Tat trug die Werbung nicht dazu bei, den Gewinn von Pfizer zu steigern. Der Pharmakonzern verlor im dritten Quartal mehr als 2 Milliarden Dollar aufgrund des schwachen Absatzes seiner Covid-Produkte.“

Andere wiederum sind der Meinung, dass die Werbung von Prominenten den Umsatz steigert und den Bekanntheitsgrad der Marke erhöht – warum sollten die Unternehmen sie sonst weiterhin einsetzen? Die Werbung von Prominenten für verschreibungspflichtige Medikamente ist nur in den USA und Neuseeland legal, aber in diesen beiden Ländern wird sie als vielversprechendes Marketinginstrument angesehen. Das auf Dividendenprognosen spezialisierte Unternehmen Woodseer verwies auf den Erfolg von Novo Nordisk bei der Anwerbung von Prominenten für die Vermarktung seiner Produkte:

„Die Prominentenwerbung für das Top-Diabetesmedikament von Novo Nordisk zeigt, wie Prominente zum finanziellen Wohlergehen von Pharmaunternehmen beitragen, aber auch den Beginn einer neuen Ära des pharmazeutischen Endorsements signalisieren, deren Regeln erst noch festgelegt werden müssen. Das rasante Umsatz- und Ertragswachstum, das durch die Beteiligung von Prominenten am Marketing von Novo Nordisk in den letzten zwei Jahren angekurbelt wurde, fällt mit dem zwischenzeitlichen Dividendenwachstum des Unternehmens zusammen, das seit 2021 um 42 % gestiegen ist.“

Auch die „Schlankheitspillen“ Ozempic und Wegovy von Novo Nordisk wurden von Prominenten gefördert. Woodseer stellt fest: „Das derzeitige florierende und prognostizierte stabile Wachstum von Ozempic und Wegovy wurde vor allem durch zwei Ereignisse beeinflusst: die Akkreditierung aufgrund vertrauenswürdiger klinischer Studien weltweit und eine erhöhte Nachfrage aufgrund erfolgreicher Prominentenwerbung“.

Neben Kelce hat Pfizer auch andere prominente Persönlichkeiten für seine COVID-19-Impfungen gewinnen können. In einer Werbekampagne mit dem Titel „Got Yours?“ sind die Sänger John Legend und Charlie Puth, die Fußballspielerin Megan Rapinoe und die Starköchin Martha Stewart zu sehen, die alle das blaue Pflaster tragen und damit angeben, dass sie die COVID-19-Impfung von Pfizer erhalten haben. Aber es wird wahrscheinlich weit mehr als Prominente brauchen, um die düsteren Aussichten für COVID-19-Impfungen zu ändern, da der Markt schnell austrocknet. Nach Angaben von Fierce Pharma:

„Pfizer gab während seiner Finanzergebnisse für das dritte Quartal bekannt, dass das Unternehmen 5,6 Mrd. USD für die Abschreibung von Vorräten im Zusammenhang mit dem Coronavirus sowie andere Kosten und 4,2 Mrd. USD für die geplante Rückgabe von 7,9 Mio. Paxlovid-Dosen durch die US-Regierung verbucht hat. Infolge des schwindenden Umsatzes seines COVID-Geschäfts und dieser Abschreibungen will Pfizer bis Ende 2024 drastische Kürzungen in Höhe von 3,5 Mrd. USD bei den jährlichen Kosten vornehmen, davon voraussichtlich 1 Mrd. USD in diesem Jahr.“

Big Pharma gibt riesige Summen für die Vermarktung ihrer Medikamente aus

Die Vermarktung von verschreibungspflichtigen Medikamenten, Gesundheitsdienstleistungen, Labortests und sogar das Bewusstsein für Krankheiten ist in den USA ein großes Geschäft, und die Ausgaben sind seit 1997 stetig gestiegen. In jenem Jahr beliefen sich die Ausgaben für medizinisches Marketing auf 17,7 Milliarden Dollar, die 2016 auf 29,9 Milliarden Dollar anstiegen.

Die Ausgaben für Direct-to-Consumer (DTC) stiegen am schnellsten, von 11,9 % der Gesamtausgaben auf 32 %. Auf die DTC-Werbung für verschreibungspflichtige Medikamente entfielen 2016 allein 6 Mrd. USD, die sich auf 4,6 Mio. Werbespots beliefen, darunter 663.000 Fernsehwerbespots, vor allem für hochpreisige Biologika und Krebsimmuntherapien.

Kampagnen zur Sensibilisierung für Krankheiten sind Marketingkampagnen von Pharmaunternehmen, die auf Krankheiten abzielen, die von ihren Medikamenten behandelt werden. Die Zahl solcher Kampagnen stieg von 44 im Jahr 1997 auf 401 im Jahr 2016, und die Ausgaben stiegen im gleichen Zeitraum von 177 Millionen Dollar auf 430 Millionen Dollar.

Die DTC-Werbung für Gesundheitsdienstleistungen stieg ebenfalls von 542 Millionen auf 2,9 Milliarden Dollar, wobei die Ausgaben für Krankenhäuser, zahnmedizinische Zentren, Krebszentren, Kliniken für psychische Erkrankungen und Suchtkrankheiten sowie für medizinische Dienstleistungen wie häusliche Krankenpflege besonders stark zunahmen.

Abgesehen von der DTC-Werbung vermarktet Big Pharma nach wie vor direkt an Angehörige der Gesundheitsberufe – ein Bereich, auf den laut einer JAMA-Studie über medizinisches Marketing in den USA die meisten Ausgaben entfallen.

Auch hier gilt, dass nur die USA und Neuseeland DTC-Werbung für verschreibungspflichtige Medikamente zulassen. Und eine im JAMA Network veröffentlichte beunruhigende Studie ergab, dass Arzneimittelhersteller mehr Geld ausgeben, um für Medikamente mit geringerem klinischen Nutzen zu werben als für solche mit höherem klinischem Zusatznutzen.

In der Zwischenzeit bewerten Gesundheitsbehörden in Frankreich und Kanada verschreibungspflichtige Medikamente, um den Verbrauchern zu helfen, zu verstehen, wie ein Medikament im Vergleich zu den auf dem Markt befindlichen Alternativen abschneidet. In den USA wird dies nicht gemacht, aber als die Forscher französische und kanadische Daten verwendeten, stellten sie fest, dass 92 der 135 meistverkauften verschreibungspflichtigen Medikamente in den USA den Patienten einen geringen Zusatznutzen bieten.

Nur 7,1 % der Erwachsenen haben die aktualisierte COVID-19-Spritze erhalten

Pfizer versucht wahrscheinlich verzweifelt, den Absatz seiner kränkelnden COVID-19-Impfung anzukurbeln. Etwa vier Wochen nach der Einführung der aktualisierten COVID-19-Impfung im September 2023 veröffentlichten die US-Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (Centers for Disease Control and Prevention, NCIRD) Daten aus ihren nationalen Impfstudien (National Immunization Surveys, NIS). Bei den NIS handelt es sich um telefonische Erhebungen, die vom NCIRD durchgeführt werden, um die Durchimpfung zu überwachen.

Die Daten, die einem CDC-Beratungsgremium vorgelegt wurden, zeigten, dass nur 7,1 % der Erwachsenen und 2,1 % der Kinder am 14. Oktober die aktualisierte COVID-19-Impfung erhalten hatten, wie die CDC-Impfstoffberaterin Dr. Camille Kotton von der Harvard Medical School es ausdrückte, eine „miserable“ Inanspruchnahme. Der Umfrage zufolge gaben 24,6 % der Erwachsenen an, dass sie sich „auf jeden Fall“ impfen lassen werden – was im Widerspruch zu den tatsächlichen Zahlen steht -, während 37,6 % angaben, dass sie sich „wahrscheinlich oder auf jeden Fall“ nicht impfen lassen werden.

Außerdem gaben 37,7 % der Eltern an, dass sie ihr Kind „wahrscheinlich oder auf jeden Fall nicht impfen lassen werden“, während 33,8 % sagten, dass sie ihr Kind „auf jeden Fall“ impfen lassen werden. In den Medien wurde die geringe Inanspruchnahme teilweise auf die Verlagerung auf den kommerziellen Markt zurückgeführt. Das COVID-19-Impfprogramm der CDC wurde zum 3. Oktober 2023 eingestellt.

Während Prominente, die für die Impfung werben, nun reichlich Sendezeit erhalten, werden diejenigen, die unter den Nebenwirkungen der Impfung gelitten haben, weiterhin zum Schweigen gebracht. Es ist immer wichtig, die Quelle der Informationen und die potenziell 20 Millionen Dollar schweren Motive dahinter zu prüfen, um zu entscheiden, ob sie stichhaltig sind – und selbst zu denken, bevor man sich für einen medizinischen Eingriff entscheidet.

Zumindest ist es möglich, dass die Verwendung von Kelce durch Pfizer nach hinten losgehen könnte, da sie einen Dialog mit dem Quarterback der New York Jets, Aaron Rodgers, ausgelöst hat, der keine COVID-19-Spritze erhalten hat und offen darüber gesprochen hat. Rodgers machte sich über Kelce lustig und bezeichnete ihn als „Mr. Pfizer“.

Es stimmt zwar, dass Rodgers für die Jets spielt, die Woody Johnson gehören, dem bekannten Pharmaunternehmen Johnson & Johnson, aber er hat sich bereit erklärt, mit Kelce ein offenes Gespräch über die Impfung zu führen. Und eine offene Debatte ist letztlich das, was nötig ist, um Veränderungen in der Branche herbeizuführen. Im Gespräch mit der „Pat McAfee Show“ sagte Rodgers:

„Ich habe einen winzig kleinen Witz über einen Mann gemacht, der für ein möglicherweise … korruptes Unternehmen wirbt, und alle verlieren irgendwie den Verstand. Mr. Pfizer sagte, er glaube nicht, dass er mit mir in einen Vax-Krieg ziehen würde. Das ist kein Krieg, Homie. Das ist nur ein Gespräch. Aber wenn Sie eine Art Duell, eine Debatte haben wollen, laden Sie mich zum Podcast ein, kommen Sie in die Show, lassen Sie uns ein Gespräch führen … Ich werde meinen Mann RFK Jr. mitnehmen, unabhängig, und er kann, Sie wissen schon, Tony Fauci oder irgendeinen anderen Pharmakraten mitbringen und wir können ein Gespräch darüber führen.“

