Zeigt die Zeitlinie das Covid eine vorsätzliche Freisetzung war?

Fauci muss wirklich erklären, was vor sich geht, aber die Biden-Administration wird NIEMALS Fauci infrage stellen noch wird sie ihn feuern. Er ist ihr Schlüssel, um vorzugeben, dass sie sich um die Menschen kümmern. Der neue Coronavirus-Ausbruch begann in Wuhan, China, im Dezember 2019. Interessanterweise hat Moderna zusammen mit dem National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) am 12. Dezember 2019 mRNA-Coronavirus-Impfstoffkandidaten an die University of North Carolina in Chapel Hill geschickt. Ich hatte Informationen, dass Schwab seinen Freunden erzählte, dass ein Virus im Januar 2020 kommen würde.

Es gab KEINEN Grund, dass ein Impfstoff am 12. Dezember schon in der Entwicklung war, da die WHO Zeit brauchte bis zum 31. Dezember, um bekannt zu geben, dass es tatsächlich eine mysteriöse Lungenentzündung gab, an der Dutzende in China erkrankten. Die WHO würde sich NIEMALS um eine Handvoll Menschen kümmern. Im September 2020 gab es Menschen, die sich in China mit der Beulenpest angesteckt hatten. Bei einem 3-jährigen Jungen wurde sie diagnostiziert, aber die WHO hat keine Warnung vor dem Schwarzen Tod herausgegeben. Das taten sie nur bei einer Handvoll von Berichten über diese mysteriöse Lungenentzündung.

Es tut mir leid, aber die Informationen, die ich VOR dem Crash im März 2020 hatte, waren vor der Behauptung der Regierungen, dass dies 25% der Bevölkerung töten würde. Dieser Zeitplan passt nicht, dass Moderna seinen Impfstoff am 12. Dezember 2019 testet.