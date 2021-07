Zusammenbruch der Argumentation für Impfstoff-Apartheid

Eine Zwei-Klassen-Gesellschaft zu schaffen, in der Freiheiten und Möglichkeiten davon abhängen, ob man einen neuartigen (und nicht vollständig getesteten oder zugelassenen) Impfstoff erhalten hat oder nicht, und diese Tatsache Fremden gegenüber offenlegen zu müssen, war vom Standpunkt der bürgerlichen Freiheiten aus nie ein vernünftiger Ansatz. Aber je mehr Beweise dafür vorliegen, dass die Impfstoffe eine Infektion oder Übertragung nicht verhindern, desto mehr fällt auch das medizinische Argument gegen diese neue medizinische Apartheid auseinander.

Die Covid-Impfstoffe waren ursprünglich dazu gedacht, die Schwachen vor schwerer Krankheit und Tod zu schützen, wonach das Leben wieder zur Normalität zurückkehren konnte. Irgendwann tauchte jedoch eine neue Idee auf: dass alle (auch Kinder) geimpft werden sollten, nicht um sich selbst zu schützen (ihr Risiko war gering), sondern um den Schutz der Schwachen zu erhöhen. Ebenso tauchte die Idee auf, dass die vollständig Geimpften Freiheiten haben sollten, die die Ungeimpften nicht haben, weil sie das Virus nicht mehr übertragen können.

Es wird immer deutlicher, dass diese Vorstellung falsch ist und die Impfstoffe eine Infektion oder Übertragung, insbesondere von neuen Varianten, nicht sinnvoll verhindern. Gestern berichtete Lockdown Sceptics über die neuen Daten aus Israel, die zeigen, dass die Wirksamkeit des Pfizer-Impfstoffs gegen eine Infektion während der aktuellen Covid-Welle auf 64% gesunken ist, gegenüber 94% im Vormonat. (Die Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen hielt sich deutlich besser.) Public Health England hat bereits berichtet, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs von AstraZeneca auf 60% gegen die Delta-Variante gesunken ist. Selbst diese neuen, niedrigeren Zahlen könnten zu hoch angesetzt sein, da Israel berichtet, dass 55% der neuen Fälle bei vollständig geimpften Menschen auftreten, und da 60% des Landes vollständig geimpft sind, deutet dies darauf hin, dass die Impfstoffe nur sehr wenig zur Verhinderung der Infektion beitragen.

Auch in hochgeimpften Ländern wie Bahrain, den Seychellen, den Malediven und Chile kam es zu größeren Ausbrüchen.

Um diesen Punkt zu unterstreichen, hat „Swiss Doctor“ einen Fall hervorgehoben, in dem „ein geimpfter Israeli die indische Variante in London einfing, eine andere geimpfte Person in Israel ansteckte, die wiederum eine andere geimpfte Person ansteckte, die wiederum etwa 80 Studenten auf einer Highschool-Party ansteckte“.

Für manche ist die Vorstellung, dass die Impfstoffe eine Infektion oder Übertragung nicht verhindern, keine Überraschung. Wie Peter Doshi im Oktober im BMJ schrieb, waren die Studien nicht darauf ausgelegt, dies festzustellen. Außerdem produzieren die Impfstoffe keine Schleimhaut-IgA-Antikörper, die nachweislich eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung der Infektion in den frühen Stadien spielen.

Es ist an der Zeit, dass die Regierungen die Vorstellung aufgeben, dass eine Impfung einen sinnvollen Schutz vor einer Infektion oder Übertragung bietet, und damit auch jede Idee, Menschen zu impfen, um andere zu schützen, oder den Geimpften Privilegien zu gewähren, auch für internationale Reisen, als ob sie das Virus nicht mehr verbreiten würden.

Die Regierung sollte klarstellen, dass die Impfung ausschließlich dem persönlichen Schutz dient und daher auch eine persönliche Entscheidung in Bezug auf das persönliche Risiko ist. Es gibt keine soziale Verpflichtung, sich impfen zu lassen, um andere zu schützen, keinen Nutzen, Kinder zu impfen, und keine Rechtfertigung, die Freiheiten und Möglichkeiten der Ungeimpften einzuschränken oder ihnen zusätzliche Kosten wie Quarantäne aufzuerlegen.

Einige werden argumentieren, dass dieses „Versagen“ der Impfstoffe bedeutet, dass wir die Beschränkungen in irgendeiner Form fortsetzen müssen, möglicherweise auf unbestimmte Zeit. Am alarmierendsten ist, dass die SAGE dies tatsächlich zu glauben scheint. In einem Protokoll vom April, das diese Woche veröffentlicht wurde, stellen die wissenschaftlichen Berater fest: „Fortlaufende Basismaßnahmen und anhaltende langfristige Verhaltensänderungen werden erforderlich sein, um ein Wiederaufleben der Infektionen zu kontrollieren.“

Die Regierung hat bereits eingeräumt, dass lokale Sperren (oder Ebenen) mit neuen Varianten, die sich Impfstoffen entziehen, zurückkehren könnten und dass sie aus diesem Grund Notfallbefugnisse beibehalten hat.

Aber dies ist die falsche Schlussfolgerung. Die richtige Schlussfolgerung ist, dass wir durch die Impfung der Gefährdeten getan haben, was wir können, um sie zu schützen. Indem wir der gesamten Gesellschaft seit über einem Jahr Beschränkungen auferlegt haben, sind wir in der Tat über das hinausgegangen, was man den Menschen vernünftigerweise auferlegen kann, in der Hoffnung, einigen Menschen zusätzlichen Schutz zu bieten. Jetzt, wo sie geimpft sind, müssen wir zur Normalität zurückkehren und den Ausnahmezustand beenden, alle Beschränkungen sowohl im Gesetz als auch in den Richtlinien beenden, alle Beschränkungen für internationale Reisen aufheben und alle Drohungen mit der Wiedereinführung von Beschränkungen auf nationaler oder lokaler Ebene aufgeben. Jetzt, da klar ist, dass Impfstoffe eine Infektion oder Übertragung nicht sinnvoll verhindern, müssen wir alle Andeutungen über besondere Privilegien für die Geimpften beenden, und jede Verpflichtung, sich zum Schutz anderer impfen zu lassen.

Auch wenn die Impfstoffe unvollkommen sind, müssen wir akzeptieren, dass wir die Grenze dessen erreicht haben, was vernünftigerweise getan werden kann, um die Menschen zu schützen – obwohl wir sicherlich mehr Anstrengungen unternehmen sollten, um wirksame Behandlungsmöglichkeiten zu finden und zu genehmigen, insbesondere billige, wiederverwendete Medikamente wie Ivermectin und Fluvoxamin, so wie wir es von Anfang an hätten tun sollen. Wir können Auffrischungsimpfungen für neue Varianten entwickeln, aber wie bei den Grippeimpfstoffen werden diese wahrscheinlich nur eine begrenzte Wirksamkeit haben, und es ist nicht vernünftig, die Beschränkungen fortzusetzen, während wir darauf warten, dass diese kommen.

Es ist an der Zeit zu akzeptieren, dass wir alles getan haben, was wir vernünftigerweise tun können und mehr, um die Schwachen zu schützen und wieder als freies Volk zu leben.