35-jährige Frau stirbt 11 Tage nach Erhalt des J&J-Impfstoffs an Hirnblutung

childrenshealthdefense.org: Die Familie von Anne VanGeest sagt, dass die 35-Jährige gesund war, bevor sie geimpft wurde, und dass sie an Komplikationen durch den Impfstoff von Johnson & Johnson starb.

Anne VanGeest, 35, verstarb am 19. April im Mercy Health Saint Marys Krankenhaus in Grand Rapids von einer akuten Subarachnoidalhirnblutung, berichtete FOX 17.

„Es ist mit tiefer Traurigkeit, dass wir die Nachricht von Annes Ableben teilen. Anne (Annie), die 35 Jahre alt war, war eine liebende Mutter, Ehefrau, Schwester und Tochter“, sagte die Familie in einer Erklärung, die von Lambert, einer Grand Rapids Public Relations Firma, die ihre Dienste der Familie pro bono zur Verfügung stellt, zur Verfügung gestellt wurde.

VanGeest erhielt die J&J-Spritze am 8. April, fünf Tage bevor die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) den Impfstoff pausierten, um Berichte über potenziell gefährliche Blutgerinnsel bei Frauen, die die Spritze erhalten hatten, zu untersuchen.

VanGeests Familie sagte, dass ihre Kopfschmerzen am 16. April begannen – acht Tage nachdem sie geimpft worden war. Sie starb drei Tage später. Auf ihrem Totenschein ist ein natürlicher Tod vermerkt, und zwar an einer akuten Subarachnoidalblutung, also einer Blutung zwischen dem Gehirn und dem Gewebe um das Gehirn herum.

Die Symptome der seltenen Blutgerinnsel treten typischerweise sechs bis 15 Tage nach der Impfung auf.

„Diese anfänglichen Symptome sind ziemlich vage und unspezifisch“, sagte Dr. Tom Shimabukuro von der CDC COVID-19 Response. „(Es ist) hauptsächlich Kopfschmerzen, aber wichtig ist, dass die Kopfschmerzen für diese sechs oder mehr Tage nach der Impfung begann.“

VanGeest’s Arzt reichte einen Bericht an das CDC’s Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) ein.

In einer E-Mail an die VanGeest-Familie bestätigte die CDC, dass ihr Tod an VAERS gemeldet wurde, sagte aber, dass das System nicht dafür ausgelegt ist, festzustellen, ob ein gemeldetes unerwünschtes Ereignis durch den Impfstoff verursacht wurde.

„Wenn VAERS Berichte über schwere Erkrankungen oder Todesfälle nach einer Impfung erhält, kontaktieren VAERS-Mitarbeiter das Krankenhaus, in dem der Patient behandelt wurde, um die zugehörigen medizinischen Unterlagen zu erhalten, um das unerwünschte Ereignis besser zu verstehen“, sagte die CDC.

Laut der CDC-Website „geht die CDC jeder Meldung eines Todesfalls nach, um zusätzliche Informationen anzufordern und mehr darüber zu erfahren, was passiert ist, und um festzustellen, ob der Tod eine Folge des Impfstoffs war oder in keinem Zusammenhang stand.“

Seit dem 8. März haben wir wiederholt versucht, zu erfahren wie Untersuchungen in gemeldeten Todesfälle durchgeführt werden, haben aber noch eine Antwort zu erhalten.

Am 13. April forderten die CDC und die FDA einen sofortigen Stopp der Verwendung des COVID-Impfstoffs von J&J, der unter der Tochtergesellschaft Janssen vermarktet wird, während sie mindestens sechs Fälle einer seltenen und schweren Erkrankung namens zerebrale Venenthrombose (CVT) untersuchten.

CVT tritt auf, wenn sich ein Blutgerinnsel in den Venen des Gehirns bildet. Das Gerinnsel verhindert, dass das Blut aus dem Gehirn abfließt. Infolgedessen können Blutzellen brechen und Blut in das Hirngewebe austreten, wodurch eine Blutung entsteht.

Am 14. April verschob das CDC’s Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) eine Abstimmung darüber, ob der Impfstopp für den J&J-Impfstoff aufgehoben werden soll und verlängerte ihn effektiv bis zur weiteren Analyse von Daten über Blutgerinnsel bei Menschen, die den Impfstoff erhalten haben.

Am 23. April stimmte das ACIP mit 10 zu 4 Stimmen dafür, die Aufhebung der Pause für den J&J-Impfstoff ohne Einschränkungen oder eine zusätzliche Warnung über das Risiko von Blutgerinnungsstörungen zu empfehlen, nachdem 15 Fälle von seltenen Blutgerinnseln, darunter drei Todesfälle, analysiert worden waren, wie aus einer Folienpräsentation hervorgeht, die während der Sitzung gezeigt wurde.

Die ACIP sagte, dass der Zusammenhang zwischen Blutgerinnseln und dem COVID-Impfstoff von J&J „plausibel“ sei, kam aber zu dem Schluss, dass die Vorteile des Impfstoffs die Risiken überwiegen. Die FDA und CDC stimmten für die Aufhebung der Pause, aber die FDA sagte, sie würde einen Warnhinweis über potenziell ernste Blutgerinnungsstörungen hinzufügen.

Die dänischen Gesundheitsbehörden gaben am Montag bekannt, dass sie den J&J-Impfstoff aus dem Impfstoffprogramm des Landes entfernen würden, nachdem sie zu dem Schluss gekommen waren, dass der Nutzen des Impfstoffs das Risiko von Blutgerinnseln nicht überwiegt.

Am 30. April hatte Children’s Health Defense die VAERS-Daten nach einer Reihe von unerwünschten Ereignissen abgefragt, die mit der Bildung von Blutgerinnungsstörungen und anderen damit verbundenen Erkrankungen in Zusammenhang stehen. VAERS ergab insgesamt 1845 Berichte für alle drei Impfstoffe vom 14. Dezember 2020 bis zum 23. April.

Von den 1845 gemeldeten Fällen wurden 655 Berichte Pfizer zugeschrieben, 577 Berichte Moderna und 608 Berichte J&J. Die US-Gesundheitsbehörden bestätigten jedoch auf der Sitzung am 16. April nur 15 Fälle von Blutgerinnseln, die mit dem J&J-Impfstoff in Verbindung gebracht wurden.

Eine Abfrage in VAERS nach subarachnoidalen Hirnblutungen ergab 31 Fälle, von denen acht mit dem COVID-Impfstoff von J&J in Verbindung gebracht wurden.