Beweise, dass der Covid-19-Impfstoff Kinder tötet

Die Behörden in Großbritannien überlegen derzeit, ob sie die Covid-19-Impfung für Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren empfehlen sollen oder nicht. Die MHRA hat sie bereits als sicher für Kinder eingestuft, und nun liegt es in den Händen des JCVI, der britischen Regierung ihre Empfehlung zu unterbreiten, die unbedingt sicherstellen möchte, dass jeder Mann, jede Frau und jedes Kind die Covid-19-Impfung erhält.

Wie die MHRA den mRNA-Impfstoff von Pfizer als sicher für die Anwendung bei Kindern einstufen konnte, ist ein Rätsel, wenn man bedenkt, dass 86% der Kinder, die an der kurzen zweimonatigen Studie teilnahmen, eine unerwünschte Reaktion auf den Pfizer-Impfstoff zeigten, die von leicht bis schwerwiegend reichte.

Vielleicht wegen Geld? Vor allem, wenn es von einem gewissen Herrn Bill Gates kommt, der der MHRA im Jahr 2017 einen Zuschuss in Höhe von 980’000 £ gewährte. Das gleiche Geld hat auch dazu beigetragen, dass die FDA in den Vereinigten Staaten eine Notfallgenehmigung für die Pfizer-Impfung erteilt hat, die Kindern im Alter von 12 bis 15 Jahren verabreicht werden darf, und leider beginnen wir jetzt, die schwerwiegenden Folgen dieser Entscheidung zu sehen.

Konsequenzen, die sowohl tragisch als auch völlig unnötig sind. Diese neuen „Impfstoffe“ befinden sich noch bis frühestens 2023 in der Erprobung, das heißt, sie sind experimentell. Genau aus diesem Grund haben sie nur eine Notfallzulassung erhalten. Es gibt keinen Notfall, wenn es um Kinder und die angebliche Covid-19-Krankheit geht, kein einziges Kind ist an Covid-19 gestorben, und sie leiden auch nicht an einer schweren Krankheit.

Sicherlich können die britischen Behörden aus den Fehlern der Vereinigten Staaten lernen, die zum Tod zahlreicher Kinder geführt haben?

Eine 16-jährige Frau erhielt den Impfstoff von Pfizer am 19. März 2021. Neun Tage später erlitt dieselbe Frau zu Hause einen Herzstillstand. Am 30. März 2021 ist sie leider verstorben.

Eine 17-jährige Frau begann acht Tage nach der Impfung mit dem Pfizer-Impfstoff an Atemnot und Brustschmerzen zu leiden. Sie erlitt dann einen Herzstillstand und starb leider.

Ein 15-jähriges Mädchen erlitt einen Herzstillstand und landete vier Tage nach der Verabreichung der Moderna mRNA-Impfung auf der Intensivstation. Auch sie ist leider verstorben.

Ein fünf Monate altes Baby, das noch gestillt wurde, entwickelte einen Tag, nachdem seine Mutter die Impfung von Pfizer erhalten hatte, einen Ausschlag. Innerhalb von 24 Stunden war er untröstlich, verweigerte das Essen und entwickelte Fieber. Medizinische Tests ergaben, dass das Baby erhöhte Leberenzyme aufwies. Das Baby wurde ins Krankenhaus eingeliefert, doch sein Zustand verschlechterte sich und es wurde eine thrombotische thrombozytopenische Purpura (TTP) diagnostiziert, eine seltene Blutkrankheit.

Bei TTP bilden sich Blutgerinnsel in kleinen Blutgefäßen im ganzen Körper. Die Gerinnsel können den Fluss von sauerstoffreichem Blut zu den Organen des Körpers, wie dem Gehirn, den Nieren und dem Herzen, einschränken oder blockieren.

Traurigerweise verstarb das Baby nur zwei Tage später.

Ein 16-jähriger Mann erhielt den Impfstoff von Pfizer und entwickelte zwei Tage nach der zweiten Dosis Kopfschmerzen und eine Magenverstimmung. Traurigerweise wurde der Junge am nächsten Tag tot im Bett aufgefunden.

Eine fünfzehnjährige Frau erhielt am 6. Juni 2021 ihre zweite Dosis des Pfizer-Impfstoffs. Leider starb sie einen Tag später plötzlich und ohne Grund.

Ein 15-jähriger Mann starb aus ungeklärter Ursache dreiundzwanzig Tage nach der Impfung mit dem Pfizer-Impfstoff.

Ein 15-jähriges Mädchen erhielt ihre 2. Dosis des Moderna-Impfstoffs, erlitt dann einen Herzstillstand und starb tragisch.

Einem einjährigen Baby wurde die Moderna-Spritze verabreicht. Die Impfung verursachte einen Anstieg seiner Körpertemperatur, der zu einem Krampfanfall führte. Das Ergebnis? Der Einjährige ist verstorben.

Ein anderer 15-jähriger Mann hatte den Pfizer mRNA-Impfstoff. Einen Tag später erlitt er Herzversagen und starb leider.

Alle diese unnötigen Todesfälle wurden offiziell im US Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) aufgezeichnet und können hier durch die Suche nach der VAERS-ID eingesehen werden.

Es ist nicht bewiesen, dass die Covid-19-Impfstoffe verhindern, dass sich Menschen mit Covid-19 anstecken, und es ist nicht bewiesen, dass sie verhindern, dass Menschen Covid-19 verbreiten. Das Einzige, was sie angeblich bewirken, ist die Verringerung von schweren Erkrankungen, wenn man sich mit Covid-19 infiziert hat, aber wir können uns nicht einmal dessen sicher sein, da die Rate der angeblichen Todesfälle mit der gleichen Rate gesunken ist wie im letzten Jahr, als es noch keine Wunderimpfstoffe gab – haben die Regierung und ihre Wissenschaftler jemals etwas von Saisonalität gehört?

Selbst die Ergebnisse der Kurzversuche sind diskutabel. Keiner der Versuchsteilnehmer war zu irgendeinem Zeitpunkt dem lebenden Virus ausgesetzt, wie sollten sie auch? Das SARS-CoV-2-Virus wurde nie isoliert, stattdessen haben die Wissenschaftler nur ein Computermodell von dem, was sie glauben, dass das Virus ist. Stattdessen wurden die Teilnehmer beobachtet, nachdem sie ihren alltäglichen Geschäften nachgegangen waren, und dann getestet, ob sie sich mit Covid-19 angesteckt hatten.

Auch die Weltgesundheitsorganisation weist auf ihrer Webseite darauf hin die Kinder nicht dem experimentellen Impfstoff zu verabreichen.

„Es gibt noch nicht genügend Beweise für den Einsatz von Impfstoffen gegen COVID-19 bei Kindern, um Empfehlungen für die Impfung von Kindern gegen COVID-19 auszusprechen. Kinder und Jugendliche neigen im Vergleich zu Erwachsenen zu einem milderen Krankheitsverlauf. Dennoch sollten Kinder weiterhin die empfohlenen Kinderimpfungen erhalten.“

Wenn Matt Hancock seinen Willen durchsetzt und die Impfungen auch Kindern verabreicht werden, dann wird er noch mehr Blut an seinen Händen haben, als er bereits im letzten Jahr angehäuft hat.

Zuerst kam Hancock für die älteren Menschen, und ich habe mich nicht geäußert, weil ich nicht alt war.

Dann kam Hancock für die Behinderten, und ich habe mich nicht geäußert, weil ich nicht behindert war.

Dann kam Hancock für schwangere Frauen, und ich habe mich nicht geäußert, weil ich nicht schwanger war.

Aber dann kam Hancock für meine Kinder, und ich habe mich nicht für die vor ihnen ausgesprochen.