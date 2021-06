Dr. Peter A. McCullough bringt es im Corona-Ausschuss No. 56 auf den Punkt (Video)

„Es geht etwas in unserer Welt vor sich und die meisten unternehmen nichts dagegen. Sehr viele Menschen sind gestorben, ich bin sehr schockiert, was wir allein im Nachgang auf Grundlage den ersten Impfungen gelernt haben. Das die Inhalte mit „p53“ und „brca“ interagieren, das könnte zu Krebs führen! … Die Japaner haben uns gezeigt, das die freien Teilchen sich in den Eierstöcken konzentrieren, dies kann zur Sterilisation führen! …

Wenn sie alle sagen, es handele sich um ein von der Gates-Foundation initiiertes Programm zur Depopulation, sage ich ihnen: Ja, das kann sehr gut stimmen. – Die erste Welle war dafür da, die alten Menschen durch die Atemwegsinfektion zu töten, die zweite richtet sich an die Überlebenden der ersten Welle und zielt zusätzlich auf die jungen Kinder ab, um sie zu sterilisieren. …

Jetzt wollen sie die Kinder! Die Kids, Kids, Kids!!!

Es ist ein extremer Fokus auf die Kinder! Es gibt 800 Fälle von Herzerkrankungen und das ist wirklich bedeutungsvoll! Wir müssen die Eltern aufklären, „sehr hart!“ ….

In der USA wird in einem Staat 12-Jährigen die Corona-Impfungen angeboten, – und das ohne die Zustimmung und Kenntnis ihrer Eltern! Derartiges ist noch nie in unserer Geschichte geschehen!

In Toronto, Kanada laden sie die Kinder zum Eis essen ein, und sie halten deren Eltern zurück, während sie ihre Kinder impfen!

Das vollständig Video…