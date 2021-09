Bis zu 48.000 Zivilisten durch US-Drohnen und Luftangriffe im „Krieg gegen den Terror“ getötet

Von Paul Antonopoulos: Er ist unabhängiger geopolitischer Analyst

Seit Beginn des so genannten „Krieges gegen den Terror“ im Jahr 2001 nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001, bei denen fast 3.000 Amerikaner getötet wurden, sind mindestens 22.000 und bis zu 48.000 Zivilisten durch US-Drohnen- und Luftangriffe getötet worden. Das US-Militär gibt zu, seit 2001 fast 100.000 Angriffe durchgeführt zu haben, was bedeutet, dass nach den von der Überwachungsgruppe Airwars gesammelten Daten bis zur Hälfte der Drohnen- und Luftangriffe zum Tod eines Zivilisten geführt haben könnten.

Obwohl es der republikanische Präsident George W. Bush war, der die amerikanischen Invasionen in Afghanistan und im Irak leitete, hat das US-Militär unter seinem Nachfolger, dem Demokraten Barack Obama, den Einsatz von Drohnen- und Luftangriffen rapide erhöht. Obama begrüßte das US-Drohnenprogramm und führte in seinem ersten Jahr als Präsident mehr Angriffe durch als Bush in seiner gesamten Amtszeit. Obamas Drohnenangriffe richteten sich nicht nur gegen den Irak und Afghanistan, sondern auch gegen Pakistan, Somalia, Jemen und andere terroristische Brennpunkte.

Vor und nach seinem Amtsantritt im Weißen Haus war der frühere Präsident Donald Trump ein lautstarker Kritiker der endlosen US-Kriege im Nahen Osten, also der Politik von Bush und Obama. Obwohl Trump das Erbe dessen antrat, was die Medien als „Drohnenkrieg“ bezeichneten, wurde unter seiner Präsidentschaft die Rechenschaftspflicht abgeschafft, da er eine neue Regelung durchsetzte, wonach der Leiter der CIA nicht mehr verpflichtet war, jährliche Zusammenfassungen der US-Drohnenangriffe zu veröffentlichen und zu bewerten, wie viele Menschen dabei starben.

Tatsächlich haben die Drohnenangriffe unter Trump sogar zugenommen. Obama hat Bushs Rekord bei den Drohnenangriffen gebrochen, aber Trump hat seinen Vorgänger leicht übertroffen. Wie die BBC berichtet, gab es nach Angaben der britischen Denkfabrik Bureau of Investigative Journalism in den ersten beiden Jahren der Trump-Präsidentschaft 2.243 Drohnenangriffe. Im Vergleich dazu waren es in Obamas achtjähriger Amtszeit 1.878. Dies zeigt, dass Drohnenangriffe von Washington bevorzugt werden und mit jedem neuen Präsidenten – ob Republikaner oder Demokrat – zunehmen.

Von den 91.340 Angriffen, die die USA seit 2001 durchgeführt haben, wurde jedoch nur ein kleiner Teil von Drohnen ausgeführt, die Mehrheit kam von tödlicheren Kampfjets. Airwars hat errechnet, dass „bei US-Aktionen wahrscheinlich mindestens 22.679 Zivilisten getötet wurden, wobei diese Zahl möglicherweise sogar 48.308 beträgt“.

Seit Beginn des so genannten Krieges gegen den Terror war das tödlichste Jahr für zivile Opfer von US-Luftangriffen das Jahr 2003, als die USA in den Irak einmarschierten und den langjährigen Machthaber Saddam Hussein absetzten. In diesem Jahr wurden 5.529 Zivilisten durch US-Luftangriffe getötet. Das nächsttödlichste Jahr für Zivilisten war 2017, der Höhepunkt der Bombenkampagne der US-geführten Koalition gegen den Islamischen Staat in Syrien und im Irak – 4.931 Zivilisten wurden getötet.

Es ist bemerkenswert, dass die Luftangriffe der USA gegen den Islamischen Staat bis zum Beginn der russischen Intervention in Syrien im September 2015 unbedeutend waren. Die einzige Ausnahme, bei der die USA vor der russischen Intervention ernsthaft versuchten, den Islamischen Staat zu bekämpfen, war während der Belagerung von Kobane.

Die USA begannen, ihre Luftangriffe gegen die Terrororganisation erheblich zu verstärken, nachdem sie als ineffektiv entlarvt worden waren, da es nur wenige Wochen dauerte, bis Russland den Ölhandel des Islamischen Staates mit der Türkei zerstörte, indem es Konvois und Öleinrichtungen ins Visier nahm. Die Zunahme der Luftangriffe nach der Blamage durch Russland führte jedoch nur zum nächsttödlichsten Jahr für Zivilisten, die mit US-Luftangriffen konfrontiert waren. Im Jahr 2017 wurden bis zu 19.623 Zivilisten durch die Bombenkampagne der US-geführten Koalition gegen den Islamischen Staat im Irak und in Syrien getötet.

Am beunruhigendsten ist jedoch, dass das Pentagon selbst nicht weiß, wie viele Zivilisten seit Beginn des sogenannten Kriegs gegen den Terror getötet wurden. In einer E-Mail-Antwort an Airwars vom Zentralkommando des Pentagon (Centcom) heißt es: „Die von Ihnen angefragten Informationen sind in unserem Büro nicht unmittelbar verfügbar, da sie sich auf mehrere Operationen/Kampagnen innerhalb einer Zeitspanne von 18 bis 20 Jahren beziehen.“ Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass die fast 100.000 Luftangriffe der USA seit 2001 zu Tragödien in der ganzen Welt geführt haben, bei denen 48.308 Zivilisten getötet und unzählige Schäden an der Infrastruktur verursacht wurden.

Der derzeitige US-Präsident Joe Biden hat versprochen, die „ewigen Kriege“ zu beenden, was sich im raschen Abzug der Truppen aus Afghanistan widerspiegelt. Biden hat auch die Abhängigkeit der USA von Luftangriffen verringert, während eine Überprüfung der Drohnenpolitik im Gange ist. Doch trotz dieser Rückzüge und Überprüfungen können Zehntausende von toten unschuldigen Zivilisten nach zwei Jahrzehnten wahlloser amerikanischer Angriffe nicht zurückgebracht werden.