Der Putin‑Trump‑Gipfel: Ein Triumph für Putin, ein Desaster für die Neocons

Larry C. Johnson

Wenn Sie die amerikanischen Nachrichten‑Kanäle verfolgen [ich habe dieses Wort kursiv gesetzt, um den Sarkasmus zu unterstreichen], war die Vorbereitung der Pressekonferenz das Äquivalent einer Jungfrau, die auf ihre erste sexuelle Erfahrung wartet. Mann, was für eine Enttäuschung, als Putin und Trump nach Stunden fieberhafter Erwartung endlich sprachen. Ich entschied mich, Fox News zu sehen, und wurde nicht enttäuscht von dem Schaum, der Wut und den Unwahrheiten, die von einer Reihe von Schwachköpfen, darunter General Jack Keane und Trey Gowdy, geäußert wurden. Bevor Trump und Putin vor die versammelte Presse traten, beschimpften die Kommentatoren Putin wiederholt als Monster, Mörder, bösen Autoritaristen und Babymörder. Und ihre Beleidigungen wurden von vielen der so genannten Journalisten und Moderatoren aufgegriffen. Es war erbärmlich.

Jeder, der in der Fox News‑Berichterstattung zu Wort kam, wiederholte auch die Propaganda, dass Putin sich in einer verzweifelten Lage befinde, dass die russische Wirtschaft kurz vor dem Zusammenbruch stehe und dass das russische Militär nicht in der Lage sei, die mutigen Ukrainer zu besiegen. Meine Frau dachte, ich hätte einen Schlaganfall, weil ich angesichts dieser Dummheit den Fernseher anbrüllte.

Als Putin an das Mikrofon trat und zu sprechen begann, brach die Welt der Neokonservativen zusammen. Statt eines gezügelten Putins, der Trump um Erleichterung anflehte, sprach der russische Präsident ruhig und konzentrierte sich zunächst auf die historische Bedeutung Alaskas als Luftbrücke, die Russland während des Zweiten Weltkriegs mit lebenswichtigen Gütern versorgte. Während seiner Ausführungen lobte Putin Trump als zuverlässigen Verhandlungspartner und für die Aufnahme eines Dialogs, der eine Normalisierung der Beziehungen in Aussicht stellt. Putin wich nicht von einer einzigen Position ab, die er zuvor in Bezug auf Russlands Forderungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine dargelegt hatte. Er wiederholte, dass der Kern des Problems die Wurzelursachen sind, d. h. die NATO‑Erweiterung nach Osten.

Trump hat den silbernen Stachel durch das Herz der neokonservativen Vampire getrieben, die sich darauf gefreut haben zu hören, dass Trump Putin gezwungen hat, einen Waffenstillstand zu akzeptieren, weil Putin, zumindest in ihrer wahnhaften Welt, verzweifelt auf einen Deal aus war. Fehlanzeige. Trump lobte Putin und sagte, ihre Gespräche seien produktiv gewesen, auch wenn einige Fragen ungelöst blieben.

Hier eine Auswahl der enttäuschten Reaktionen der Propagandisten in den Printmedien:

Aug. 15, 2025, 7:12 p.m. ET — David E. Sanger (Berichterstattung von der Joint Base Elmendorf‑Richardson)

Nach dreistündigen Gesprächen teilten Präsident Trump und der russische Präsident Wladimir Putin Reportern mit, dass sie in nicht näher bezeichneten Fragen Fortschritte erzielt hätten, aber sie nannten keine Einzelheiten, beantworteten keine Fragen und kündigten vor allem keinen Waffenstillstand an.

Aug. 15, 2025, 7:11 p.m. ET — Katie Rogers (Reisen mit Präsident Trump)

Beide Männer sprachen von einer Vereinbarung, ohne sie näher zu erläutern. Trump ignorierte lautstarke Fragen zu dem, was gerade passiert ist und was die Vereinbarung war. Diejenigen von uns, die mit ihm reisten, wurden gerade zur Air Force One hinausgeschoben. Es war ein langer Weg bis dorthin. Trump hat alle Register des roten Teppichs gezogen und wird mit leeren Händen nach Hause gehen.

Aug. 15, 2025, 7:10 p.m. ET — Maggie Haberman (Reporter des Weißen Hauses)

Putin hat aus dem Treffen einige Vorteile mitgenommen. Er hat einen Besuch in den Vereinigten Staaten bekommen – auf einer Militärbasis, nicht weniger – und Bilder einer herzlichen Begrüßung von Trump, zusammen mit einem weiteren Aufschub der sekundären Sanktionen gegen Russland.

Aug. 15, 2025, 7:07 p.m. ET — Erica L. Green (Reporter des Weißen Hauses)

Auch wenn nicht klar ist, ob und welche Vereinbarungen getroffen wurden, zeigt Putin, dass er immer noch nicht von seiner Position abrückt, dass Trump, egal was er sagt, seine eigenen Ziele in diesem Krieg verfolgt. Er sagte, dass Trump, der die wirtschaftlichen Vorteile einer Beendigung der Invasion für Russland betont hat, zwar am Wohlstand Amerikas interessiert sei, aber auch verstehe, dass „Russland seine eigenen nationalen Interessen hat. Dazu gehört auch die Beschlagnahme von Land in der Ukraine.“

Aug. 15, 2025, 7:03 p.m. ET — Anatoli Kurmanaev

Wenn Putin von der Notwendigkeit spricht, die „Grundursachen“ des Krieges in der Ukraine zu beseitigen, verwendet er seine übliche Kurzschrift für eine Liste von Forderungen, die von der Ukraine und Europa kategorisch abgelehnt wurden. Dies deutet darauf hin, dass er seine harte Position beibehält.

15. August 2025, 20:09 Uhr ET — Constant Méheut (Berichterstattung aus Kiew, Ukraine)

Wir warten nun darauf, von Zelensky und anderen europäischen Staats‑ und Regierungschefs zu hören, die Trump anrufen wollte, um sie über sein Treffen mit Putin zu informieren. Doch der ergebnislose Verlauf des Treffens deutet für einige in der Ukraine darauf hin, dass ein Friedensabkommen höchst unwahrscheinlich bleibt. „Es scheint, dass Putin sich mehr Zeit verschafft hat“, schrieb Oleksiy Honcharenko, ein ukrainischer Gesetzgeber, in den sozialen Medien. „Es wurde weder ein Waffenstillstand noch irgendeine Art von Deeskalation vereinbart.“

Es ist einfach urkomisch, der Presse dabei zuzusehen, wie sie sich windet und dreht. Die traurige Tatsache ist, dass das westliche Establishment so sehr von einem intensiven Hass auf Putin und Russland infiziert ist, dass es nicht in der Lage ist, Putin wirklich zuzuhören, was er sagt. Kelly Anne Conway hat sich zum Beispiel blamiert, als sie Präsident Putin lächerlich machte, weil er die Bedeutung des orthodoxen Christentums als Teil der russischen Kultur erwähnte.

Das nächste Treffen, wenn es denn eines gibt, wird in Moskau stattfinden… wahrscheinlich Ende September oder Anfang Oktober. Ich rechne damit, dass die meisten europäischen Staats- und Regierungschefs sowie Zelensky und seine Mitarbeiter am Wochenende in den Nachrichten aufheulen werden. Das ist nichts weiter als eine durch Ohnmacht geschürte Frustration.