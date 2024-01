Die Revolution greift um sich: Französische Bauern legen das Land lahm

Am Freitag haben Landwirte in ganz Frankreich mit Blockaden und anderen Aktionen gegen die Regierungspolitik demonstriert. Die Verbindung zwischen Lyon und der spanischen Grenze über die Autobahnen A7 und A9 wurde blockiert. Die Strecke war auf einer Länge von 400 Kilometern praktisch unpassierbar. Es bildeten sich riesige Staus von Lastwagen, die nicht nach Frankreich einreisen konnten.

Auch auf der A1, die Paris mit Nordeuropa verbindet, kam es zu großen Staus.

Am Mittwoch blockierten hunderte französische Landwirte die A35 in Richtung Straßburg und Autobahnen in der Region Drôme. Sie brachten unter anderem Zelte, Toiletten und große Grills mit.

🇫🇷 French farmers and truckers blocked the A7 highway. Just like the German farmers and truckers blocked the A2 two weeks ago.



The revolution is spreading… 🔥pic.twitter.com/wZGee2D09z — Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) January 25, 2024

Die Landwirte lehnen die sehr strengen europäischen Umweltauflagen strikt ab und empfinden den bürokratischen Aufwand als zu hoch. Sie sind verärgert über die hohen Kosten für die Landwirtschaft. Frankreich ist der größte Produzent von Agrarprodukten in der EU.

Sie wollen öfter gegen die Regierung protestieren. Der Vorsitzende des größten Bauernverbandes sagte im französischen Rundfunk, man werde „so lange wie nötig“ demonstrieren.

🇫🇷The French farmers are in distress as a result of Macron’s disastrous policies and crippling climate regulations that are killing their livelihoods.pic.twitter.com/ijmpgNjhL4 — Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) January 26, 2024

„Die Revolution breitet sich aus“, sagt die politische Kommentatorin Eva Vlaardingerbroek. Die Rechtsphilosophin Raisa Blommestijn fügt hinzu: „Nach den niederländischen und deutschen Bauern protestieren nun auch die französischen Bauern massiv gegen die globalistische Zerstörungspolitik. Schön zu sehen, sie verdienen unsere volle Unterstützung!

Auch in Deutschland gehen die Bauernproteste weiter. Am Freitag demonstrierten hunderte Bauern vor den Parteizentralen der drei deutschen Regierungsparteien in Berlin. Die Demonstrationen „zeigen, dass der Berufsstand an einem Strang zieht und der Wendepunkt erreicht ist, an dem das Fass überläuft“, so die aufgebrachten Bauern.

Nach den niederländischen und deutschen Bauern protestieren auch die französischen Bauern massenhaft gegen die globalistische Zerstörungspolitik. Schön zu sehen, sie verdienen unsere volle Unterstützung!