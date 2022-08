Diese beiden Zivilisationen haben im Laufe der Geschichte immer eine führende Rolle in ihren Teilen der Welt gespielt, und sie übernehmen wieder einmal den Mantel der Führung, wenn jeder ihre Führung am meisten braucht. Der chaotische Übergang zur Multipolarität hat bei vielen in ganz Afro-Eurasien zu großer Verwirrung geführt. Daher ist es wichtig, dass Russland und Äthiopien allen Beteiligten Klarheit verschaffen und ihnen zeigen, wie sie diese unvorhersehbaren Prozesse am effektivsten bewältigen können.

Die letzte Etappe der Afrikareise des russischen Außenministers Lawrow führte ihn in die äthiopische Hauptstadt Addis Abeba, die die Afrikanische Union (AU) beherbergt und von vielen als die geistige Hauptstadt des Kontinents angesehen wird. Das liegt daran, dass Äthiopien die historische Wiege des Antiimperialismus und des Panafrikanismus ist und sein Volk im Laufe der Geschichte stets die nationalen Befreiungskämpfe seines Gegenübers unterstützt hat. Dieser Zivilisationsstaat ist eine aufstrebende Großmacht in der sich herausbildenden multipolaren Weltordnung und zeichnet sich dadurch aus, dass er seit den beiden imperialen Perioden im späten 19. Jahrhundert ein enger Partner Russlands ist.

Die russisch-äthiopischen Beziehungen sind das perfekte Modell für eine multipolare Partnerschaft und sollten im gesamten Globalen Süden nachgeahmt werden. Sie behandeln sich gegenseitig als Gleichberechtigte und haben sich in ihren schwierigsten Zeiten immer gegenseitig geholfen. Moskau schützt Äthiopien im UN-Sicherheitsrat vor westlichen Intrigen, die darauf abzielen, die hart erarbeitete nationale Souveränität des Landes im Laufe des von der TPLF geführten hybriden Terrorkrieges zu verletzen, mit dem das Land für seine prinzipielle Neutralität im Neuen Kalten Krieg bestraft werden soll, während Addis seine gemeinsame multipolare Weltsicht mit Russland in ganz Afrika verbreitet.

Präsident Putins revolutionäres Manifest von letzter Woche predigt die Notwendigkeit, den globalen systemischen Übergang zur Multipolarität zu beschleunigen. Zu diesem Zweck erklärte Lawrow einige Tage später, dass sein Land Afrika bei der Vollendung seiner Entkolonialisierungsprozesse helfen werde, was ergo eines der Ziele seiner Reise sei. Der Höhepunkt seiner Vier-Länder-Reise war zweifellos die Pressekonferenz in der äthiopischen Hauptstadt, die nicht zufällig stattfand, da Äthiopien Russlands engster Partner in Afrika ist und Moskau den Einfluss schätzt, den Addis auf dem gesamten Kontinent ausübt, sowohl an und für sich als auch aufgrund der Tatsache, dass es Gastgeber der AU ist.

Der Außenminister erläuterte ausführlich die multipolare Weltsicht seines Landes und erklärte die westlichen Ursprünge des Ukraine-Konflikts, der seitdem den globalen Systemwechsel in beispielloser Weise beschleunigt hat. Unerschrockene Leser können seine Ausführungen hier in voller Länge nachlesen, was man tun sollte, um ein tieferes Verständnis der russischen Großstrategie in dieser spannenden Zeit der Weltgeschichte zu erlangen. Afrika ist für die Pläne des Kremls, die internationalen Beziehungen zu revolutionieren, indem er sie gleichberechtigter, fairer und gerechter gestaltet, von entscheidender Bedeutung.

Einmal mehr sind die russisch-äthiopischen Beziehungen das Vorbild für die Verwirklichung dieses Ziels. Die beiden arbeiten auf allen Ebenen umfassend zusammen, und ihre Außenminister versprachen bei ihrem Treffen in Addis, noch mehr zu tun. Der russische Botschafter versprach zuvor, den Wiederaufbau seines Gastgebers zu unterstützen, was ein Beispiel dafür sein wird, wie andere Großmächte wie China und Indien den Wiederaufbau der vom Krieg zerrütteten Regionen ihrer anderen afrikanischen Partner unterstützen können. Dies wird in Zukunft umso wichtiger sein, als Afrika zu einem wichtigen Schlachtfeld im neuen Kalten Krieg werden dürfte.

Insbesondere in Westafrika wird sich einiges tun, da dieser Teil des Kontinents aufgrund der Verwendung des neoimperialen Franc, der ihm von seinem ehemaligen französischen Kolonialherrn vor Jahrzehnten aufgezwungen wurde, am stärksten unter westlichem Einfluss steht. Die malische Junta wurde unerwartet zu einem afrikanischen Pionier, indem sie einer patriotischen Politik zur Stärkung ihrer nationalen Souveränität den Vorrang gab, aber genau aus diesem Grund wird sie jetzt von französisch unterstützten Stellvertretern bestraft, die mit Al-Qaida in Verbindung stehen und die Russland erst Anfang dieser Woche den Krieg erklärt haben.

Dank seiner jahrhundertelangen Erfahrung in der umfassenden Pflege strategischer Beziehungen zu Äthiopien kann Russland Mali und andere Länder bei ihren Bemühungen um eine vollständige Entkolonialisierung unterstützen. Was Äthiopien betrifft, so wird seine visionäre Führung den anderen Ländern des Kontinents weiterhin einen eindeutig afrikanischen Weg aufzeigen, damit sie sich ihren Platz in der entstehenden multipolaren Weltordnung erarbeiten können. Insgesamt wird die russisch-äthiopische strategische Partnerschaft dazu beitragen, die Souveränität der afrikanischen Staaten zu stärken, jeder auf seine Weise, und zwar mit Blick auf die Förderung der Multipolarität.

Diese Zivilisationsstaaten haben im Laufe der Geschichte immer eine führende Rolle in ihren Teilen der Welt gespielt, und sie übernehmen erneut die Führungsrolle, wenn jeder ihre Führung am meisten braucht. Der chaotische Übergang zur Multipolarität hat in ganz Afro-Eurasien für viel Verwirrung gesorgt. Daher ist es wichtig, dass Russland und Äthiopien allen Beteiligten Klarheit verschaffen und ihnen zeigen, wie sie diese unvorhersehbaren Prozesse am effektivsten bewältigen können. Diese Rolle verleiht ihnen einen noch nie dagewesenen globalen Einfluss, der zur Unterstützung der internationalen Gemeinschaft genutzt wird.

Deshalb ist es nicht umsonst und auch nicht übertrieben, ihre Beziehungen als das perfekte Modell einer multipolaren Partnerschaft zu bezeichnen. Russland und Äthiopien haben die Führung übernommen, indem sie gemeinsam dem Rest der Welt und insbesondere den afrikanischen Nationen zeigen, wie sie ihre Entkolonialisierungsprozesse abschließen und sich so im Verlauf des globalen Systemwechsels zur Multipolarität vollständig befreien können. Ihr inoffizielles Mission Statement zu diesem Zweck wurde während Lawrows Reise nach Addis deutlich angedeutet und sollte allen Grund zur Freude für die kommende Zukunft geben.