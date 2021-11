Die Ungeimpften: Eine unbequeme Kontrollgruppe in einem düsteren sozialen Experiment

Damals, als die Experten noch nicht wussten, ob die neuen Impfstoffe überhaupt „wirksam sind, um symptomatische COVID-19-Infektionen zu verhindern“, drängten die Regierung, die Medien, die Unternehmen und die Intelligenz des öffentlichen Gesundheitswesens den Amerikanern das Zeug unerbittlich auf, während sie verkündeten, dass sie zu 90 Prozent wirksam seien, und Dr. Anthony Fauci ging offen davon aus, dass wir „wirklich 75 bis 85 Prozent der Bevölkerung impfen lassen müssen, um eine Herdenimmunität zu erreichen.“

All diese Informationen sind in einem einzigen Artikel vom Dezember 2020 zu finden. Heute haben wir den von Dr. Fauci einst angenommenen „Sweet Spot“ für Impfquoten (zumindest bei Erwachsenen) erreicht, dank einer Propagandakampagne, die es versäumt hat, mögliche Risiken zu veröffentlichen, während sie Vorteile anpries, die nachweislich nicht zu erreichen sind.

Es gab nie einen Beweis dafür, dass die Impfstoffe wirksam vor COVID-Infektionen schützen. Doch heute wissen wir, was damals nicht bekannt war, selbst als man darauf drängte, dass vier von fünf Amerikanern geimpft werden sollten, nämlich dass die Impfstoffe überhaupt nicht wirksam sind, um symptomatische COVID-19-Infektionen zu verhindern.

Das ist richtig. Ob man sich impfen lässt oder nicht, man kann immer noch symptomatische Infektionen bekommen und das Risiko einer Ansteckung für andere darstellen.

Wie wahrscheinlich es ist, dass Sie ins Krankenhaus müssen und/oder an einer Infektion sterben, hängt immer noch stark von Ihrem Alter und Ihren gesundheitlichen Voraussetzungen ab. Wenn Sie älter oder ungesund sind, ist die Wahrscheinlichkeit, an einer COVID-Infektion zu sterben, größer, selbst wenn Sie geimpft sind. Wenn Sie jünger und gesund sind, ist es äußerst unwahrscheinlich, dass Sie ins Krankenhaus eingeliefert werden oder sterben, egal ob Sie geimpft sind oder nicht.

Dies sind alles unbestreitbare Tatsachen. Und so schließt sich der Kreis zu dem Punkt, an dem wir begonnen haben, als Dr. David Katz uns allen am 20. März 2020 in der New York Times sagte (bevor klar wurde, dass die Medien sich verschworen hatten, um alle Meinungen oder Beweise zu verbergen, die dem Status quo der öffentlichen Gesundheit widersprachen), dass das Beste, was wir tun können, darin besteht, ältere Menschen und diejenigen, die für eine Infektion anfällig sind, vor einer Infektion zu schützen, während der Rest von uns sein Leben weiterlebt, indem er auf natürliche Weise eine Herdenimmunität erlangt – d.h., junge und gesunde Menschen, die durch eine COVID-Infektion nicht annähernd so stark geschädigt werden wie die gefährdeten Bevölkerungsgruppen, ihr Leben leben und Immunität erwerben zu lassen.

In Schweden hat das funktioniert. Aktuelle Beobachtungen deuten darauf hin, dass es auch in Florida funktioniert hat. Dennoch sind die Regierung, die Medien, die Unternehmen und die Vertreter des öffentlichen Gesundheitswesens nicht daran interessiert, die Öffentlichkeit ehrlich über Risiken und Nutzen zu informieren oder den Einzelnen informierte Entscheidungen treffen zu lassen. Nein, sie sind daran interessiert, die Macht der Bundesregierung zu nutzen, um zu verlangen, dass jeder Fünfte, der sich noch nicht impfen lassen hat, geimpft wird, um die Pandemie zu beenden.

Nehmen wir uns einen Moment Zeit, um zwei ganz einfache Fakten zu bewerten.

Erstens: Die große Mehrheit derjenigen, die noch nicht geimpft sind, sind junge und gesunde Menschen, die sehr oft von vornherein nur ein geringes Risiko gehabt hätten, durch COVID Schaden zu nehmen.

Zweitens sind vier von fünf amerikanischen Erwachsenen „vollständig geimpft“, so dass die Geschichte über COVID-Ausbrüche, die nur von dem einen von fünf Ungeimpften ausgehen, selbst für die Leichtgläubigsten unter Faucis Schar immer unglaubwürdiger wird.

Es besteht eine eindeutige Gefahr darin, dass die Regierung das Fortbestehen dieses einen von fünf ungehorsamen Menschen zulässt, die sich der staatlich genehmigten Anleitung widersetzt haben. Sie sind der Beweis für die Fehlbarkeit der staatlichen Gesundheitsintelligenz.

Stellen Sie sich, wenn Sie wollen, ein hypothetisches Szenario in nicht allzu ferner Zukunft vor. Es ist Januar 2022. Die Krankenhäuser sind überlastet, obwohl die Durchimpfungsrate bei Erwachsenen bei etwa 80 Prozent liegt. Aber seltsamerweise sind es vor allem die Geimpften, die ins Krankenhaus eingeliefert werden, und nicht die jungen und gesunden Ungeimpften, die sich aufgrund ihrer logischen Einschätzung des persönlichen Risikos gegen einen neuen Impfstoff entschieden haben, der in aller Eile auf den Markt gebracht wurde und den die Regierung nur allzu gern in ihre Körper zwingen wollte.

Stellen Sie sich vor, wir könnten leicht feststellen, dass ein großer Teil der Ungeimpften überhaupt nicht ins Krankenhaus eingeliefert wird und dass die meisten der ins Krankenhaus eingelieferten Personen in Wirklichkeit ältere und ungesündere Geimpfte sind, die ohnehin ein höheres Risiko für COVID hatten.

Was würde das bedeuten? Würde es bedeuten, dass die Impfung die Menschen nicht so sicher macht, wie es ihnen von der Regierung, den Medien, den Unternehmen oder der öffentlichen Gesundheitsintelligenz versprochen wurde?

Zumindest würde es das bedeuten. Und im Moment sollten wir nicht so dumm sein, uns vorzustellen, dass es sich bei dem, was hier geschieht, um etwas anderes handelt als um Schadensbegrenzung durch unsere politischen Peiniger, die verzweifelt versuchen, die Beweise für ihre Lügen vor dem amerikanischen Volk zu verbergen. Wenn die Regierung Biden um jeden Preis erreichen kann, dass sich 95 % der Amerikaner impfen lassen, selbst um den Preis eines Erlasses der Exekutive, der jedem Grundprinzip widerspricht, das die Verfassung schützen soll, dann ist es ihnen das wert.

Die „Ungeimpften“ sind nun das Ziel der Regierung, weil sie eine unkontrollierte Minderheit darstellen, die für die Missstände in der Gesellschaft verantwortlich gemacht werden kann. Vor allem aber gibt es jetzt einen verzweifelten Druck, dieses letzte Fünftel der amerikanischen Erwachsenen zu impfen. Die Ungeimpften sind eine unbequeme Kontrollgruppe, die man gegen die Variable der geimpften Bevölkerung stellen kann – zumal jede ehrliche Bewertung dieses sozialen Experiments, das wir im vergangenen Jahr durchgeführt haben, die einst von der Regierung aufgestellte Hypothese über die Wirksamkeit der Impfstoffe eindeutig untergraben würde.