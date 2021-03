Dr. Strüning stirbt nach Corona-Impfung – Dr. Peterhans klagt an

Der Südtiroler Arzt Dr. Cornel Strüning – Zahnärztlicher Dienst des Krankenhauses Brixen – ist tot. Er starb am 2. März 2020. Strüning hatte nach seinen beiden Corona-Impfungen massive gesundheitliche Probleme und lag seitdem im Krankenhaus. Sein Freund und Kollege Dr. Dr. Josef Peterhans klagt an. In einem noch vor dem Tod von Strüning veröffentlichten Video nimmt er Stellung zu der tatsächlichen Ursache des Leids seines Kollegen und wie man dies aller Wahrscheinlichkeit nach vertuschen wird. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb hat mit einer offiziellen Stellungnahme reagiert. Die Staatsanwaltschaft untersucht den Tod von Dr. Strüning.

Transkript

Hier das komplette Transkript zu dem