Giorgia Meloni macht sich gerade unbeliebt: „Das kann man sich nicht ausdenken, ein Tag an der Macht und dann dieser Tweet“.

Giorgia Meloni, die Gewinnerin der italienischen Präsidentschaftswahlen, hat dem ukrainischen Präsidenten Zelenski zugesichert, dass die neue italienische Regierung sein Land voll unterstützen wird.

„Sie wissen, dass Sie auf unsere loyale Unterstützung für die Freiheit des ukrainischen Volkes zählen können. Bleiben Sie stark und bleiben Sie standhaft in Ihrem Glauben“, schrieb Meloni auf Twitter an Zelenski, der ihr zuvor zu ihrem Sieg gratuliert hatte.

Dear @ZelenskyyUa, you know that you can count on our loyal support for the cause of freedom of Ukrainian people. Stay strong and keep your faith steadfast! 🇮🇹🇺🇦