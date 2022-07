Illusionen der Überlegenheit. Was kommt als Nächstes?

Es wird einer langen Katharsis bedürfen, um Europa von seinen Illusionen der Überlegenheit zu befreien – so wie sie vom Nicht-Westen wahrgenommen werden.

Im Januar 2013 hielt Präsident Xi Jinping eine Rede vor den Mitgliedern des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas. Seine Rede vermittelte einen Einblick in unsere Welt, wie sie „ist“, und zweitens hatte Xis Darlegung, auch wenn sie sich in ihrer Analyse stark auf die Ursachen der sowjetischen Implosion konzentrierte, ganz klar eine breitere Bedeutung. Ja, sie ist auch an uns – das westliche Konstrukt – gerichtet.

Immanuel Wallenstein hatte bereits 1991 vor dem „falschen Bewusstsein“ des westlichen Triumphs im Kalten Krieg gewarnt: Denn, so Wallenstein, der Zusammenbruch der Sowjetunion war nicht allein der Untergang des Leninismus. Er war vielmehr der „Anfang vom Ende“ für beide Pole der großen ideologischen Antinomie: Die des ‚Amerikanischen Jahrhunderts, mit Gott auf unserer Seite‘-Konstrukts auf der einen Seite – mit den leninistischen, ebenso universalistischen Eschatologien auf der anderen“.

Da beide aus demselben universalistischen ideologischen Stoff gewebt waren – d. h. jeder definierte (und konstituierte) den „anderen“ -, führte der Verlust des manichäischen Feindes dazu, dass eine Reihe geopolitischer Strukturen aus dem Kalten Krieg ausfransten, da die vorherrschende, einsame Ideologie ohne den mitkonstituierenden „Feind“ (d. h. den Kommunismus) keine zufriedenstellende Erklärung für ihre globale Herrschaft, ihre Ziele und Zwecke hatte.

In seiner Ansprache führte Xi den Zusammenbruch der Sowjetunion auf „ideologischen Nihilismus“ zurück: Die herrschenden Schichten, so Xi, hätten aufgehört, an die Vorteile und den Wert ihres „Systems“ zu glauben, und da sie keine anderen ideologischen Koordinaten hätten, innerhalb derer sie ihr Denken verorten könnten, seien die Eliten in den Nihilismus abgerutscht.

„Warum hat sich die Sowjetunion aufgelöst? Warum ist die Kommunistische Partei der Sowjetunion in sich zusammengebrochen? Ein wichtiger Grund ist, dass auf dem Gebiet der Ideologie ein harter Wettbewerb herrscht [und notwendig ist, hätte Xi hinzufügen können]! Die historische Erfahrung der Sowjetunion, die Geschichte der KPdSU, Lenin und Stalin völlig zu verleugnen, bedeutete, die sowjetische Ideologie ins Chaos zu stürzen und historischen Nihilismus zu betreiben“, sagte Xi.

Klingelt’s da bei Ihnen? So wie die Amerikaner die Geschichte der USA als die Geschichte des weißen Mannes“ ablehnen? Dass sie Amerikas frühere Führer als „Sklavenhalter“ abtun? Dass sie die Gründerväter verunglimpfen und ihre Statuen umstürzen?

„Sobald die Partei die Kontrolle über die Ideologie verliert, so Xi, sobald sie keine zufriedenstellende Erklärung für ihre eigene Herrschaft, ihre Ziele und Zwecke liefern kann, löst sie sich in eine Partei lose verbundener Individuen auf, die nur durch persönliche Ziele der Bereicherung und der Macht verbunden sind“ (wieder Xi). Die Partei wird dann vom „ideologischen Nihilismus“ vereinnahmt.

Dies sei jedoch nicht das schlimmste Ergebnis. Das schlimmste Ergebnis, so Xi, sei, dass das Land von Leuten übernommen worden sei, die keinerlei Ideologie hätten, sondern nur ein zynisches und eigennütziges Herrschaftsstreben.

Genau das ist Wallensteins Argument: Der „verfrühte Triumphalismus“ des Kalten Krieges hat – paradoxerweise – den ideologischen Manichäismus, auf dem die post-aufklärerische Moderne beruhte, so viel schwieriger gemacht. Da eine Form des Universalismus – der Liberalismus – jeden Wettbewerb um die Vorherrschaft ausschaltete, hatte dies paradoxerweise zur Folge, dass sich der geistige Nebel der Ideologie lichtete und die Rückkehr von Partikularität, Verwurzelung und Zivilisation möglich wurde.

Dieser Prozess ist seit Jahrzehnten im Gange, hat die Politik in der ganzen Welt neu gestaltet und Traditionen, Völker und verschiedene Lebensformen wiederbelebt. Nur in Amerika, im angloamerikanischen Raum und bei den europäischen Russophobikern hat sich die herrschende Klasse weiterhin gegen diese Veränderungen gewehrt und erhebliche Ressourcen eingesetzt, um (inzwischen völlig zynisch) auf der Durchsetzung der liberalen „Ordnung“ zu bestehen.

Dies ist also der Kern der Xi-Putin-Revolution: Den Nebel und die Scheuklappen der Ideologie zu lüften, um eine Rückkehr zu einem Konzert zivilisatorischer, autonomer Staaten zu ermöglichen.

So ist die „Rettung der Ukraine“ zum neuesten „Tugendsignal“ in der Verfolgung des amerikanischen Jahrhunderts aufgetaucht; sie trägt jetzt ein „woke“-Gesicht, das die USA als internationale „Moralpolizei“ darstellen soll, die „woke“-Doktrinen durchsetzt, und nicht als konventionelle Großmacht. (Daher besteht das Symbol für die Unterstützung der Ukraine aus der Transgender-Flagge, auf der das Wort „Frieden“ prangt).

Der Krieg in der Ukraine ist ungewollt zum Symbol für einen größeren Kampf geworden. Die Ukraine ist ein Symbol für zwei miteinander verflochtene Weltanschauungen. Und auf der buchstäblichen Ebene steht sie als Dreh- und Angelpunkt für Schritte und Gegenschritte im strategischen MacKinder Great Game, das gerade ausgearbeitet wird.

Die Bedeutung des Ukraine-Krieges reicht jedoch weit zurück – bis ins 5. Jahrhundert -, als die fränkischen „Barbaren“, die später vom alttestamentarischen Ethos einer göttlichen Auserwählung durchdrungen waren und denen es bestimmt war, die Welt durch die Vernichtung derer, die sich dem göttlichen Willen widersetzten, zu „erlösen“, über Westeuropa herfielen. Dies führte zum Ende des alten Roms (410) und schließlich zur Gründung des Karolingischen Reiches (Reich).

Vergessen Sie Napoleon als die Wurzel der europäischen Russophobie. Die karolingischen Ideologen führten zur Konsolidierung ihrer Macht zynischerweise einen brutalen Kulturkrieg gegen die Zivilisation, die sich von China und Tibet im Norden bis nach Mesopotamien und Ägypten im Süden erstreckte und auch im Mittelmeerraum ihre Wurzeln hatte.

Das moderne Europa, d. h. der „Westen“, ist ein Produkt der fränkischen Zivilisation und wurde inmitten der Ruinen und des Blutes der früheren Zivilisation errichtet. Die Franken brauchten Jahrhunderte, um die (orthodoxen) römischen Zivilisationen Südeuropas vollständig auszurotten und sich selbst als die „neuen Römer“ zu ersetzen. Letztere lehnen sich also an das jüdische Christentum an, während sich die Orthodoxie an frühere Impulse anlehnt.

Obwohl die traditionelle russische Orthodoxie noch dabei ist, sich neu zu konstituieren, ist sie stark genug, um alle Versuche, Russland der neofranzösischen Welt zu unterwerfen, zunichte zu machen. Wenn man den Ukraine-Krieg im Kontext des doppelten Zusammenspiels von intrinsischem Traditionalismus und extrinsischer, buchstäblicher Ideologie begreift, versteht man sowohl, was Putin meint, wenn er sich auf den Nazismus bezieht, als auch, warum Russland die Geschichte als ein Kontinuum der Feindseligkeit gegenüber der russischen Zivilisation sieht – ein Kontinuum, das sich vom Großen Schisma (1054) über die beiden Weltkriege bis zur heutigen Spaltung um die Ukraine erstreckt.

Doch zurück zur Gegenwart, zur Geopolitik und zu dem, was als nächstes kommt.

Erstens, das Große Spiel. Die Befreiung der ukrainischen Schwarzmeerküste, einschließlich Mariupol und Cherson, war ein großer strategischer Erfolg, da, wie MK Bhadrakumar scharfsinnig erklärt, die Sicherung der Straße von Kertsch den Seetransit vom Schwarzen Meer bis nach Moskau und St. Petersburg gewährleistet und die strategische Seeroute zwischen dem Kaspischen Meer (über den Wolga-Don-Kanal), dem Schwarzen Meer und dem Mittelmeer sichert.

Im Großen und Ganzen verbindet die Wolga nicht nur das Kaspische Meer mit der Ostsee, sondern auch die nördliche Seeroute (Arktis) (über die Wolga-Baltic Waterway). Es genügt zu sagen, dass Russland die Kontrolle über ein integriertes System von Wasserstraßen erlangt hat, das das Schwarze Meer mit dem Kaspischen Meer und von dort aus mit der Ostsee verbindet und auch an die Nördliche Seeroute angeschlossen ist (eine 4800 km lange Schifffahrtsstraße, die den Atlantik mit dem Pazifik verbindet und an den russischen Küsten Sibiriens und des Fernen Ostens vorbeiführt).

Die unerbittliche strategische Logik hinter diesen Schritten besteht darin, dass Odessa auf der strategischen Agenda Russlands stehen muss, da es der Knotenpunkt ist, der das Wasserstraßensystem der Donau öffnet, das Russland mit Mitteleuropa verbindet. Die Entfernung zwischen Odessa und dem Donaudelta beträgt etwa 200 km.

Als Nächstes steht der Gipfel in Teheran auf dem Programm – das große Spiel Moskaus. Nachdem der frühere Kaspische Gipfel (29. Juni) das Kaspische Meer gegen das Eindringen von NATO-Schiffen gesichert hatte, wurde auf dem Teheraner Gipfel (19. Juli) der Weg für einen umfassenden Ausbau des Nord-Süd-Korridors geebnet, der den Hafen von St. Petersburg im Norden über den iranischen Hafen Bandar Abbas am Golf mit Mumbai verbindet.

Wenn Moskaus „Great Game“-Spiel sich zu sehr auf die Wasserstraßenverbindungen zu konzentrieren scheint, dann übersehen wir die zweite Hälfte der Geschichte. Die zweite Hälfte ist eine Strategie für ein Korridor- und Pipelinenetz, das den Iran, West- und Zentralasien, Indien und China durchquert. Darum ging es bei den großen Verträgen, die in Teheran unterzeichnet wurden (40 Mrd. $ mit Gazprom und 30 Mrd. $ mit der Türkei): Russische Energie versorgt China, die Erschließung des iranischen South-Pars-Feldes wird Indien mit preiswerter Energie versorgen, und die Türkei wird zu einem wichtigen Energietransitland.

Natürlich sind die USA damit beschäftigt, dieses „Great Game“ zu behindern, indem der CIA-Chef nach Kasachstan reist und die EU versucht, Aserbaidschan zu umwerben.

Was noch? Seit einiger Zeit ist Moskau dabei, eine Sicherheitsarchitektur für Westasien zu schaffen. Die BRICS und die SCO gewinnen an potenziellem Gewicht; Lawrows Team hat sich intensiv mit der Golfregion beschäftigt; und der Teheraner Gipfel hat dieses umfassende Projekt einen großen Schritt vorangebracht.

Bald, so scheint es, können wir damit rechnen, dass Moskau seine „Enten aufgereiht“ hat, um Tel Aviv einen Vorschlag zu unterbreiten: Nehmen wir an, Moskau schlägt ein „Minsker Abkommen“ für den Nahen Osten vor und erklärt Israel, dass dieses Abkommen der einzige Weg ist, einen Mehrfrontenkrieg mit dem Iran zu vermeiden. Wird es funktionieren? Kann Israel den Übergang schaffen? Das ist problematisch. Netanjahu hat Israel auf einen rechtsextremen ideologischen Kurs gebracht. Israel steht jetzt auf der falschen Seite des Nahost-Paradigmas.

Parallel zum iranisch-israelischen Konflikt könnte auch ein syrisches „Minsk“ ins Blickfeld rücken – wenn Moskau seine Aufmerksamkeit auf die Ukraine richtet. Auch Russland ist dabei, die Entwicklung hin zu einem neuen rohstoffbasierten Handelssystem für den Nicht-Westen behutsam auszuweiten.

Reuters berichtete am Montag (18. Juli), dass Russland von einigen indischen Importeuren Zahlungen in VAE-Dirhams für seinen Ölhandel verlangt. Aus einer Rechnung, auf die Reuters Zugriff hatte, geht hervor, dass diese Zahlungen an die Gazprombank über ihre Korrespondenzbank in Dubai, die Mashreq Bank, erfolgen sollen. Auf dem Gipfeltreffen in Teheran wurden die Beziehungen zwischen dem Iran und Russland vertieft und ein gemeinsames Finanzclearing-System vereinbart.

Es ist zu erwarten, dass sich dies fortsetzen wird: Das Tempo beschleunigt sich. Der Gold- und Rohstoffhandel sowie einige Finanzdienstleistungen wie Schiffs- und Frachtversicherungen werden möglicherweise von Europa in die Region verlagert (und kehren nie wieder zurück) – und vielleicht wird in Zukunft ein Ural-Benchmark-Terminhandel eingerichtet. Ziel ist es, die Rohstoffmärkte durch die Manipulation der Papierrohstoffmärkte und den Handel mit Optionen aus der westlichen Umklammerung zu befreien.

Was Europa betrifft, so veranlasst Moskaus „Gas-Vergeltungsmaßnahme“ für die verhängten Sanktionen die EU dazu, sich selbst zu schaden, indem sie gegenüber den russischen Gaslieferungen das gleiche wirtschaftliche Konzept anwendet wie Deutschland gegenüber seinen billigen Kohlevorkommen. Dies geschah, nachdem Frankreich 1923 das Ruhrgebiet beschlagnahmt hatte (als Strafe für ausbleibende Reparationszahlungen). Das im Westen des Landes gelegene Ruhrgebiet war Deutschlands industrielles Kernland und beherbergte den größten Teil der Kohle- und Stahlproduktion. Deutschland (das mit hohen Reparationszahlungen konfrontiert war) war entschlossen, sowohl seine industrielle Basis zu subventionieren als auch seine zerstörten Waffennachschublinien zu finanzieren, um wieder aufzurüsten – doch angesichts einer gekaperten billigen Energieversorgung begann die Weimarer Regierung, Geld zu drucken. Was Deutschland „bekam“, war eine Hyperinflation und unterbrochene Versorgungsleitungen, was die Inflation noch verstärkte. Brüssel scheint bereit zu sein, das gleiche Spielbuch zu spielen.

Das Außergewöhnliche daran ist, dass Europa diese Lücke in einem Überschwang der Begeisterung für die „Rettung der Ukraine“ selbst auf sich genommen hat. Der öffentliche Protest in Europa hat begonnen und wird sich wahrscheinlich noch verstärken. In Anbetracht des gewaltigen Pendels, das Europa vom Festhalten an einem gewissen Anschein strategischer Autonomie ausschlug – nur um sich dem Einfluss Washingtons und der NATO zu überlassen – wird das Pendel wahrscheinlich zurückschwingen, wenn die Rezession und die Preissteigerungen sich bemerkbar machen.

Der europäische tiefe Staat wird sich bemühen, die Linie zu halten, aber in Europa wird sich eine Bruchlinie auftun zwischen jenen Staaten, die es nicht wagen, „Uncle Sam“ loszulassen (wie Polen), und jenen, die entschlossen sind, sich von ihm zu entfernen und sich mit Russland einzulassen. Diese Spannungen können die EU durchaus zerbrechen lassen.

Es wird einer langen Katharsis bedürfen, um Europa von seinen – vom Nicht-Westen wahrgenommenen – Überlegenheits-Illusionen zu befreien, zumal sein Anspruch auf eine Abstammung vom alten Rom oder (noch weniger) vom alten Griechenland mehr Propaganda als Wahrheit ist. Die heutige „EU-Zivilisation“ und ihre Werte haben in keiner Weise mit der vorsokratischen Welt zu tun. Das moderne Europa – der Westen – ist eher das Produkt der fränkischen und karolingischen Zivilisation.

Nichtsdestotrotz könnte Moskau dem europäischen Rumpf letztlich auch ein „Minsker Abkommen“ anbieten. Das ist aber wahrscheinlich noch in weiter Ferne.