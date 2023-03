In Australien steigt die Kurve der Übersterblichkeit steil an

Am 24. Februar gab die australische Statistikbehörde ABS bekannt, dass die Übersterblichkeitsrate im vergangenen Jahr 15,1 Prozent betrug. Ist eine Übersterblichkeitsrate von 15,1 Prozent in Australien ungewöhnlich? Ja, sehr ungewöhnlich. Außergewöhnlich sogar.

Die höchste Übersterblichkeitsrate wurde im Jahr 1964 gemessen. In jenem Jahr starben 4,4 % mehr Menschen als im historischen Durchschnitt. Dieser „Rekord“ ist also Geschichte. In den vergangenen 66 Jahren ist die Sterblichkeitsrate in Australien leicht zurückgegangen.

Nach Angaben des Statistikamtes können sechs Prozent der 15,1 Prozent durch Covid erklärt werden. Damit bleiben immer noch viele ungeklärte Todesfälle übrig.

Trotzdem starben im Jahr 2022 viel mehr Australier als sonst: jede Woche ein voller Airbus. Warum sind all diese Menschen gestorben? Wenn sie bei einem Flugzeugabsturz gestorben wären, würde niemand mehr fliegen.

Aber nur wenige Menschen sind sich bewusst, dass es viel mehr Todesfälle als normal gibt. Deswegen fährt Reignite Democracy Australia mit einem Bus durch das Land, der die Tabelle der überzähligen Todesfälle zeigt. „Warum sterben so viele von uns?“, heißt es dort.

Im Jahr 2020 machte jeder „Covidtote“ Schlagzeilen. In diesem Jahr wurden 906 Covidtote offiziell registriert. Im Jahr 2022 lag die Übersterblichkeit bei 22.886.

Die Medien berichten, dass die Sterblichkeit in Australien auf den höchsten Stand seit 80 Jahren gestiegen ist.