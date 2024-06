Krankenhaus-Insider sagt aus: COVID 19 Zahlen wurden gefälscht

Ein Krankenhausmitarbeiter hat ausgesagt, dass die offiziellen Zahlen der COVID-19-Fälle während der Pandemie gefälscht wurden.

Während der Pandemie verbreiteten die Medien Angst in der Öffentlichkeit, indem sie berichteten, dass die Krankenhäuser wegen der steigenden Zahl von COVID-19-Fällen überlastet seien.

Diese Panikmache diente dazu, Druck auf die Bevölkerung auszuüben, damit sie Abschottungsmaßnahmen, Mundschutz, Impfungen und andere Einschränkungen ihrer Freiheit akzeptierte.

Seitdem häufen sich jedoch Berichte, die darauf hindeuten, dass die Zahl der COVID-19-Fälle gefälscht wurde, um diese Panikmache zu unterstützen.

In Schottland ist eine offizielle Untersuchung im Gange, die erhebliche Korruption bei der offiziellen Darstellung der Pandemie aufgedeckt hat.

Im Rahmen der schottischen Covid-19-Untersuchung sagte ein Zeuge aus, dass das Krankenhaus, in dem er arbeitete, auf dem “Höhepunkt” der Covid-19-Pandemie nur “halb voll” gewesen sei.

Zur gleichen Zeit, als das Vereinigte Königreich vollständig abgeriegelt war, berichtete das Krankenhaus, dass es mit der Anzahl der Covid-Fälle überfordert war.

Laut Aussage von Neil Craig bei der schottischen Covid-Untersuchung gab es im Krankenhaus jedoch keine ungewöhnlichen Vorkommnisse.

Im April 2020 wurden Covid-Patienten in das Krankenhaus eingeliefert, aber es war nicht annähernd so voll wie an einem normalen Tag vor der Pandemie, sagte Craig bei der Anhörung.

Craig, der seit 25 Jahren als Pförtner im Glasgow Royal Infirmary arbeitet, sagte bei der Anhörung, dass er und seine Kollegen entgegen der Medienberichte nicht mit Covid infiziert seien.

Er sagte, die Mitarbeiter hätten es als ihre Pflicht angesehen, trotz der in den Medien verbreiteten Angst vor dem Virus weiter zu arbeiten.

“Sie dachten, dass die Arbeitsbelastung höher sein würde, also waren wir alle da”, sagte er bei der Befragung.

“Und wir konnten so lange bleiben, wie wir wollten, weil wir nicht wussten, ob wir wirklich gebraucht würden.

“Aber es stellte sich heraus, dass sie nicht wirklich gebraucht wurden.”

Er erklärte, dass die Arbeitsbelastung für die Pförtner deutlich zurückgegangen sei.

“Wir hatten nicht die Kapazität [hohe Patientenzahlen] im Krankenhaus”, sagte er.

“Offensichtlich wurden viele Patienten aus dem Krankenhaus entlassen, entweder nach Hause, in Pflegeheime oder an andere Orte [und] sie hatten keine elektiven Operationen geplant.

“Die Arbeitsbelastung war also definitiv nicht so schlimm”.

In seiner schriftlichen Aussage sagte Craig, dass der medizinische Block weniger als halb voll war.

Er wurde gefragt, was er mit “medizinischem Block” meine.

“Ein medizinischer Block wäre wie ein normaler Patient in der Allgemeinmedizin”, erklärte er.

“Wir sind es gewohnt, die meisten Tage voll zu sein.

“Aber dann geht man in die Krankenstationen und sie sind halb leer, halb voll, wie auch immer man es betrachtet”.

Wie er in seiner schriftlichen Stellungnahme anmerkte, gingen die Leute zwar noch zur Arbeit, aber es konnte lange dauern, bis ein Pförtner mit einer Aufgabe betraut wurde.

“Weil die Arbeitsbelastung fast gleich war und weil wir wahrscheinlich die beste Zeit hatten, in der wir im Krankenhaus besetzt waren, weil die Leute es als ihre Pflicht ansahen, zur Arbeit zu gehen und zu arbeiten”, sagte er während der Befragung.

“Und wir hatten viel Freizeit.”

Einmal im April 2020 nahmen die Aufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus zu.

“Allmählich würde die Arbeitsbelastung steigen, aber es wäre immer noch weit von einem normalen Tag [vor Covid] entfernt, weil es keine elektiven Operationen und keine Termine im Krankenhaus gibt”, sagte er.

“Es gibt also nur Menschen, die wirklich ins Krankenhaus müssen und Angst vor Notfällen haben.”

Craig zufolge sind die erschreckenden Zahlen von Covid-Patienten und die Berichte über überfüllte Krankenhäuser falsch.

“Unsere Krankenhäuser waren halbleer….”

Schottische COVID-19-Untersuchung

Impact Hearings

Gesundheits- & Sozialwesen

Craigs Aussage ist nicht der erste Hinweis darauf, dass während der Pandemie Daten gefälscht wurden.

Wie Slay News berichtet, haben mehrere Whistleblower während der schottischen Untersuchung brisante Aussagen gemacht.

Mehrere Zeugen berichteten, dass Krankenhäuser während der Pandemie Patienten euthanasiert und ihren Tod Covid zugeschrieben hätten.

Berichten zufolge wurde den Patienten eine tödliche Kombination von Medikamenten verabreicht, bevor ihr Tod als “COVID-19” registriert wurde, offenbar in dem Versuch, die Zahl der durch das Virus verursachten Todesfälle zu erhöhen.