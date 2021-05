Neue Details über die US-Geheimarmee des Pentagon und Was die US-Geheimarmee der „Signaturreduzierung“ alles umfasst

Am 17. Mai hat Newsweek über die Existenz einer geheimen US-Armee des Pentagon mit über 60.000 Soldaten berichtet. Die westlichen „Qualitätsmedien“ haben die Meldung bis heute nicht aufgegriffen, in Russland sind die Medien neugieriger.

Der Anti-Spiegel hat am 18. Mai über die Recherchen des US-Magazins Newsweek berichtet, das die Existenz einer streng geheimen US-Geheimarmee aufgedeckt hat. Dem Bericht von Newsweek wurde nicht widersprochen, man darf ihn also für authentisch halten. Stattdessen wird das Thema in westlichen Themen totgeschwiegen, dabei ist es ein Verstoß gegen ungezählte Gesetze, wenn sich das Pentagon eine Geheimarmee aufbaut, die keinerlei demokratischer Kontrolle der US-Parlamente unterliegt, ja von deren Existenz die US-Parlamente nicht einmal wissen.

Ich habe die Meldung über den Newsweek-Artikel bei der russischen Nachrichtenagentur TASS gefunden und den Artikel von Newsweek nur überflogen, um zu überprüfen, ob die TASS korrekt berichtet hat. Da ich zu dem Zeitpunkt mit einer anderen Recherche beschäftigt war, habe ich mich darauf beschränkt die TASS-Meldung zu übersetzen. Meinen Artikel finden Sie hier, den Artikel von Newsweek finden Sie hier.

Ich empfehle jedem, den Newsweek-Artikel zu lesen, denn die von mir übersetzte Zusammenfassung der TASS war zwar korrekt, aber die Meldung der TASS war nur oberflächlich. Der Newsweek-Artikel ist haarsträubend.

Das russische Fernsehen hat das Thema am Sonntag in der Sendung „Nachrichten der Woche“ aufgenommen und ebenfalls korrekt über den Newsweek-Artikel berichtet. Und die Russen haben dazu eine…..

Was die US-Geheimarmee der „Signaturreduzierung“ alles umfasst