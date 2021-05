Whistleblowers: Facebook unterdrückt „Fakten“ die Menschen von der Impfung abhalten könnten

Wie zwei Insider von Project Veritas mitgeteilt haben unternimmt Facebook aggressive Schritte um Inhalte, einschließlich Faktenmaterial, das Covid-19-Impfstoffe kritisiert, aus dem Weg zu räumen.

Die konservative Media Watchdog-Organisation veröffentlichte ein angebliches internes Facebook-Memo zum Thema „Vaccine Hesitancy Comment Demotion“. Die Richtlinie zielt darauf ab, „die Exposition der Benutzer gegenüber Impfstoffzögern drastisch zu reduzieren“, heißt es in dem Dokument.

Ein weiteres Dokument, das Project Veritas zugespielt wurde, beschreibt, wie man „nicht verletzende Inhalte“, die Fragen zur Impfung aufwerfen, kennzeichnen und kategorisieren kann, „und damit zur Impfstoff-Zögerlichkeit oder -Verweigerung beiträgt.“

Kommentare können „herabgestuft“ werden, wenn sie als direkt oder indirekt gekennzeichnet sind und Menschen davon abhalten, sich impfen zu lassen. Es spielt keine Rolle, ob der Inhalt sachlich korrekt ist, berichtete Project Veritas unter Berufung auf die durchgesickerten Dokumente.

