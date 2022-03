Treffen Sie die ukrainische Asow-Figur, Olena Semenyaka, Europas weiblicher Führer

Wenn dieser Krieg etwas Positives hat, dann, dass alle Europäer die NATO ablehnen und versuchen müssen, Pflugscharen statt Schwerter zu schmieden.

Während der ukrainische Clown-Präsident Zelensky die Schlagzeilen beherrscht, ist Olena Semenyaka in den Hintergrund getreten. Das ist schade, denn Semenyaka verkörpert die Kernprobleme der Ukraine weitaus besser als der korrupte Mr. Bean der Ukraine.

Sie wurde als die „First Lady“ des ukrainischen Nationalismus bezeichnet. Ihr Pseudo-Intellektualismus und ihre internationale Vernetzung mit neofaschistischen Gruppen sowie ihre guruartige Führung der Asow-Bewegung in der Ukraine machen sie zu einer beeindruckenden Macht hinter dem Thron des Kiewer Regimes.

Obwohl Zelenskys russophobe Witze (sic) in Kiews friedlicheren Tagen für Gelächter sorgten, war Semenyaka nie ein Grund zum Lachen. Die 1987 geborene und in der postsowjetischen Ära aufgewachsene Semenyaka war eine begabte Philosophiestudentin, die sich mit allen möglichen panslawistischen suprematistischen Ideen beschäftigte, bis der faschistische Maidan-Putsch von 2014 sie in ihre jetzige Rolle als Hohepriesterin der ukrainischen Nazis brachte.

Semenyaka hat bei den Versuchen der Asow-Bewegung, die Ukraine an die Spitze einer europäischen rassistischen Wiederbelebung zu stellen, mehr als ihren Beitrag geleistet. Als internationale Sekretärin der Asow-Bewegung und Leiterin ihres Verlagsimperiums knüpfte Semenyaka Verbindungen zu Gleichgesinnten in Übersee und zu den verschiedenen Geheimdiensten, die sie betreiben. Darüber hinaus war Semenyaka maßgeblich an der Schaffung einer intellektuellen Basis für den sogenannten Stahlpakt von Kiew im Jahr 2017 beteiligt, bei dem sich weiße Rassisten weltweit hinter den russophoben Pogromen der Asowschen Partei versammeln. Und da Semenyaka sympathisch und vorzeigbar ist, trug sie obendrein entscheidend dazu bei, den heutigen Nazis den samtenen Medienhandschuh zu stricken, der ihre niedere Brutalität verdeckt.

Auch wenn sie begabt ist, ist sie nicht neu. Robert Jackson hatte in seiner Eröffnungsrede bei den Nürnberger Prozessen Hitlers Komplizen, einschließlich verblendeter Spinner wie Semenyaka, vor Augen, da Hitlers Reich ebenso sehr aus der von Intellektuellen wie Semenyaka gepflanzten Saat entsprang wie aus der Kampffähigkeit der SS-Freiwilligen, die unter Heydrichs Adjutant Joachim Peiper dienten. So wie die Wehrmacht ohne die Hilfe zahlloser Semenyakas nicht zu dem scheinbar unaufhaltsamen Moloch zusammengewachsen wäre, zu dem sie 1941 wurde, so wären auch die Asowschen nicht die Kraft hinter dem ukrainischen Thron ohne entscheidende Akteure wie Semenyaka, die die wieder aufkommende nationalistische Ideologie der Ukraine weg von ihren russischen Wurzeln und in die panslawistische, russophobe Sackgasse gelenkt haben, die jetzt durch russische Luftangriffe und russische Bodenvorstöße in das ukrainische Kernland pulverisiert wird.

Semenyaka muss für all das ihren gerechten Anteil an der Schuld übernehmen. In Zusammenarbeit mit dem Warlord Andriy Biletsky verherrlichte sie die acht Jahre andauernden ethnischen Säuberungsaktionen der Asowschen in der Ostukraine und verknüpfte diese verbrecherischen Unternehmungen mit ihren Intermarium- und Reconquista-Pan-Europa-Phantasien, die ein weißes Vormachtreich vorsahen, das sich von Deutschland im Westen bis zur russischen Grenze im Osten und von Lettland im Norden bis Sizilien im Süden erstrecken sollte.

Wie Hitler vor ihr mangelte es Semenyaka nicht an Ehrgeiz, und wie Hitler vor ihr war Semenyaka durch die Asowschen entschlossen, ihre Ambitionen zu verwirklichen, egal wie unrealistisch und letztlich unerreichbar sie in der Praxis waren.

Das riesige Sekretariat von Semenyaka setzte sich mit Leib und Seele für diese Projekte ein. Semenyaka hat nicht nur zahlreiche Publikationen veröffentlicht und die Veröffentlichung anderer rassistischer Traktate ermöglicht, sondern auch Allianzen mit deutschen Neonazis, der französischen Neuen Rechten (Nouvelle Droite), serbischen Satanisten, CasaPound Italia, der estnischen Konservativen Volkspartei (EKRE) und den Bewegungen des Blauen Erwachens (Sinine Äratus) geschmiedet, die lettische Bewegung Nationale Allianz, die polnischen jungen Traditionalisten, die Alternative für Schweden, die finnischen Neuheiden, die finnischen Identitären Suomen Sisu, die portugiesischen Identitären Escudo Idetitario, verschiedene andere europäische Identitäre und amerikanische White Supremacists, von denen viele kürzlich im Kampf für die Asowschen in der Ukraine getötet wurden.

Da es Semenyaka aufgrund ihrer philosophischen Fähigkeiten gelang, die verschiedenen rechtsextremen Ideologen Westeuropas mit dem ukrainischen nationalistischen Narrativ von Stepan Bandera und ähnlichen mit den Nazis kollaborierenden ukrainischen Pogromisten zu verbinden, konnte die Asow-Ideologie nach Westen in die Europäische Union einsickern.

Die Philosophie ist jedoch ein schlechter Schutzschild gegen russische Geschütze. Semenyakas Träume von einem baltisch-schwarz-adriatischen Raum, einem arischen Luziferismus auf der Grundlage von Black Metal und einem faschistischen Feminismus beruhen wie die ukrainische Nationalhymne selbst auf der falschen Prämisse, dass Russophobie ein solider Grundstein ist. Das ist sie nicht. Sie ist, wie die Asowschen schmerzlich feststellen, Treibsand.

Russophobie ist, wie alle derartigen fremdenfeindlichen Äußerungen, nur ein Vorspiel zum Krieg und zu nichts anderem. Wahre ukrainische Patrioten müssen sich für die Ukraine einsetzen, indem sie wirtschaftliche und soziale Beziehungen zu allen ihren Nachbarn knüpfen, und nicht, indem sie sinnlose Pogrome anzetteln, die irgendwann auf die Täter zurückfallen müssen. Es geht nicht darum, interpretierte Geschichten zu beschönigen, zu verdrehen oder zu verwerfen, sondern darum, zu erklären, dass ein wahrer ukrainischer Patriot derjenige ist, der zwei Grashalme wachsen lässt, wo vorher nur einer wuchs.

Auch ohne diesen Krieg befand sich die Ukraine in einer schlimmen wirtschaftlichen Lage, und die Träume von der Rückeroberung des Intermariums unter den unwahrscheinlichen Bannern des arischen Luziferismus und der zweifelhaften Black-Metal-Musikikonen von Semenyaka wären nicht die bevorzugten Giftkelche des einfachen Ukrainers gewesen. Das Projekt war zum endgültigen Scheitern verurteilt. Es kann logischerweise kein neues Heiliges Römisches Reich ohne die sozio-industriellen Mittel zur Förderung seiner Ideologie und die militärischen Mittel zu seiner europaweiten Verbreitung geben. Die Asowschen haben keine Chance, beides von ihren verwundbaren Stützpunkten in den ukrainischen Wäldern und belagerten städtischen Vorposten auszutun. Sie werden verarscht, und zwar nicht nur von Billigphilosophen wie Semenyaka und ihren nietzscheanischen und wagnerschen Fantasien.

Auch wenn der ukrainische Krieg wie der Zweite Weltkrieg mit der Niederlage der europäischen Nazis enden wird, kann der dauerhafte Frieden, den alle wahren ukrainischen und anderen Patrioten anstreben, nur in der Ablehnung aller esoterischen Überzeugungen gefunden werden, die zumindest in dieser Welt nicht zu einem arischen Walhalla führen, sondern nur in den unergründlichen Abgrund, den all jene Zivilisten nur zu gut kennen, die am geschäftlichen Ende der endlosen Kriege der NATO gestanden haben.

Wenn dieser schreckliche Krieg irgendetwas Positives haben soll, dann, dass alle Europäer, sowohl innerhalb als auch außerhalb von Semenyakas Intermarium, die Bomben und Kugeln der NATO ablehnen und versuchen müssen, mit den Worten des Propheten Jesaja Pflugscharen statt Schwerter zu schmieden; und wenn sie schon dabei sind, Semenyakas Philosophiebücher gegen Dostojewski und Tolstoi und ihre Black-Metal-Sammlung gegen Tschaikowsky einzutauschen. Das ist zwar nicht so nihilistisch wie Semenyakas nietzscheanischer Kreuzzug, aber unendlich viel lohnender und produktiver. Und es könnte, nur vielleicht, Europa lebenswert machen.