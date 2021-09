Trucker in Australien schlagen die Regierung – wir können das auch

Die australische Regierung behauptet, dass Lastwagenfahrer eine Gefahr darstellen, weil sie das Virus im ganzen Land verbreiten. Sie befahl den Truckern, sich impfen zu lassen oder ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Sie weigerten sich, zur Arbeit zu erscheinen, und andere blockierten die Straßen. Die westliche Kultur der Freiheit fällt in die letzte Bastion der einst freien Welt und stürzt in eine neue Art von dunklem Zeitalter. Den Politikern wird von der Elite versprochen, dass sie die Besten der Besten sein werden und sich immer über die „Großen Ungewaschenen“ erheben werden. Die Elite über ihnen denkt, dass sie sich einfach durch alles durchmogeln und uns wie eine Bienenkönigin in Arbeitsbienen verwandeln kann, um ihren Bienenstock der Macht zu unterstützen.

Aber die Macht liegt immer bei den „Großen Ungewaschenen“, denn im Laufe der Geschichte wurden die Köpfe der Eliten auf den Straßen aufgespießt. Die wahre Macht, die Welt zu verändern, liegt immer in unseren Händen. Denn wenn wir uns einfach weigern zu arbeiten, legen wir ihren Bienenstock lahm. Was wäre, wenn jeder aufstehen und sich weigern würde, seine Steuern oder Hypotheken zu zahlen? Sicher, sie können eine kleine Gruppe belangen. Aber sie können nicht alle belangen.

Was die Trucker der Welt gezeigt haben, ist, dass selbst die politische Elite ohne Lebensmitteltransporte verhungern wird. Die Macht liegt also IMMER bei den großen Ungewaschenen. Diese Leute denken IMMER, dass sie die NATION sind und berauschen sich an ihrer eigenen Macht, ohne zu wissen, dass sie NICHTS sind ohne WIR, DAS VOLK.