Warum drängt die Biden-Administration die Ukraine, Russland anzugreifen?

Ron Paul

Am 24. März unterzeichnete der ukrainische Präsident Vladimir Zelensky, was im Wesentlichen eine Kriegserklärung an Russland war. In dem Dokument mit dem Titel Präsidialdekret Nr. 117/2021 erklärte der von den Vereinigten Staaten von Amerika unterstützte ukrainische Führer, dass es die offizielle Politik der Ukraine sei, die Krim von Russland zurückzuholen.

Die Erklärung, dass die Ukraine die Krim von Russland zurückholen würde, folgte auch der, und wurde vielleicht von Präsident Bidens aufrührerischer und dummer Aussage angestiftet, dass „die Krim zur Ukraine gehört.“

US-Außenminister Antony Blinken, der ein Hauptarchitekt des von den USA unterstützten Putsches gegen die Ukraine im Jahr 2014 war, heizte die Ukrainer weiter an und versprach volle US-Unterstützung für die „territoriale Integrität“ der Ukraine. Viele Amerikaner fragen sich, warum sie nicht einmal halb so besorgt über die territoriale Integrität der Vereinigten Staaten sind!

Um nicht zu kurz zu kommen, rief Anfang dieses Monats US-Verteidigungsminister Lloyd Austin – der zuvor im Vorstand des Raketenherstellers Raytheon saß – seinen Amtskollegen in der Ukraine an und versprach „unerschütterliche Unterstützung der USA für die Souveränität der Ukraine.“ Da die USA die Krim als ukrainisches Territorium betrachten, ist dies ein klares grünes Licht für Kiew, militärisch einzugreifen.

Washington schickt auch Waffen. Rund 300 Tonnen neuer Waffen sind in den vergangenen Wochen eingetroffen und weitere sind auf dem Weg.

Wie zu erwarten war, hat Moskau auf Zelenskys Dekret und auf die zunehmend kriegerische Rhetorik in Kiew und Washington reagiert, indem es Truppen und andere militärische Mittel näher an die Grenze zur Ukraine verlegt hat. Zweifelt irgendjemand daran, dass, wenn die USA in der gleichen Situation wären – zum Beispiel, wenn China eine feindliche und aggressive Regierung in Mexiko installieren würde – das Pentagon Truppen in ähnlicher Weise verlegen würde?

Aber laut dem Medienzweig des militärisch-industriellen US-Kongress-Medienkomplexes sind die russischen Truppenbewegungen keine Reaktion auf klare Bedrohungen durch einen Nachbarn, sondern nur weitere „russische Aggression“.

Die aus den Angeln gehobenen US-„Experten“, die hinter dem Putsch von 2014 gegen den gewählten ukrainischen Präsidenten stehen, sind wieder an der Macht und sie sind entschlossen, die Sache zu Ende zu bringen – selbst wenn das den Dritten Weltkrieg bedeutet! Die ausdrückliche US-Unterstützung der militärischen Ambitionen der Ukraine in der Region ist ein Blankoscheck für Kiew.

Aber es ist ein Scheck, den Kiew klugerweise nicht einlösen sollte. Damals, 1956, pumpte die US-Regierung endlose Propaganda nach Ungarn und versprach militärische Unterstützung für einen Aufstand gegen die sowjetischen Besatzer. Als die Ungarn den Lügen Washingtons Glauben schenkten und sich erhoben, sahen sie sich ganz allein der sowjetischen Vergeltung ausgesetzt.

Trotz der grausamen US-Propaganda war zumindest Eisenhower weise genug, um zu erkennen, dass niemand von einem Atomkrieg wegen Budapest profitieren würde.

Was geht es uns an, ob die Krim Teil der Ukraine oder Teil Russlands ist? Warum geht es uns etwas an, wenn die russischsprachige Bevölkerung der Ostukraine es vorzieht, mit Russland verbündet zu sein?

Warum sind unbewiesene Behauptungen einer russischen Einmischung in unsere Wahlen ein Verstoß gegen die „regelbasierte internationale Ordnung“, ein tatsächlicher, von den USA unterstützter Putsch gegen eine gewählte ukrainische Regierung aber nicht?

Wir sehen, wie die Außenpolitik von Raytheon und den anderen US-Militärkontraktoren gemacht wird, durch Einblicke in die Regierungstätigkeit wie bei Austin und anderen. Schwachköpfige US-Außenpolitik „Experten“ glauben ihre eigene Propaganda über Russland und stehen knapp davor, uns darüber in den Krieg zu führen.

Es scheint, als ob die Amerikaner schlafwandelnd durch dieses gefährliche Minenfeld gehen. Hoffen wir, dass sie bald aufwachen, bevor wir alle in die Luft fliegen.