Wurde Israel überlistet?

Die Reaktivierung des JCPOA hat einige unerwartete Befürworter angezogen – hochrangige israelische Sicherheitsbeamte, die den Iran zurück in den JCPOA ziehen wollen.

Ein hochrangiger russischer Beamter sagte am vergangenen Wochenende etwas, das die Zeiten, in denen wir heute leben, auf den Punkt bringt. Es mag wie eine beiläufige Bemerkung erscheinen, aber dahinter liegt etwas Tiefgründiges. Er sagte, dass das JCPOA (für sehr viele, und nicht nur für den Iran) zum Hauptsymbol dafür geworden sei, wie die regelbasierte globale Ordnung genau dazu benutzt wird, die Souveränität und Autonomie eines Volkes auszuquetschen – und es in seinen siamesischen Zwilling, die regelbasierte Währungsordnung, zu gullivern.

Auf den ersten Blick mag eine solche Bemerkung etwas übertrieben, ja sogar feindselig erscheinen – denn sicherlich ist die Absicht, die Weiterverbreitung von Atomwaffen durch die USA zu verhindern, ein lobenswertes Ziel?

Vordergründig mag das das Ziel sein (und eines, das von Russland geteilt wird). Aber es ist auch wahr, dass die Methodik des JCPOA in ein bestimmtes Muster passt: Einseitig eine bestimmte Vision mitsamt ihren Werten zum Universellen erklären und dann die „Spielregeln“ für dieses Universelle festlegen. Diese Regeln werden nicht notwendigerweise mit dem Völkerrecht übereinstimmen, aber in Übereinstimmung mit Carl Schmitts berüchtigtem Satz „Souverän ist derjenige, der die Ausnahme (vom Gesetz) beschließt“, und da die Universalität sich selbst als einen deutlichen Schnitt über rückständige, nationalistische Zivilisationen versteht, beansprucht sie allein in diesem Maße eine Ausnahmestellung. Und die regelbasierte „Ordnung“ muss nach dieser Rechnung das „Recht“ ersetzen und verdrängen.

Im Fall des Irans sollten die übergestülpten „universellen“ Verkehrsregeln Irans NPT-Rechte verdrängen: den revolutionären Impuls im Iran zurückdrängen, seine Reste von Radikalität durch die Plackerei der Einhaltung langweiliger JCPOA-Regeln austrocknen und schließlich auch Irans Assimilation in die globale monetäre Governance erzwingen.

Ok, nichts Neues – Standardverfahren des Westens. Doch diese Kommentare darüber, wie der JCPOA zur Ikone dafür geworden ist, wie man die Souveränität aus dem Blut einer Nation auslaugt, sprechen für eine größere Verschiebung, die sowohl Russland als auch den Iran betrifft. Sie sprechen zu einer Konversation in weiten Teilen der Welt, die innerhalb des DC Beltway Diskurses fast unvorstellbar ist.

Noch vor fünf Jahren glaubten viele in Russland, dass der Staat zumindest einen „Fühler“ in das lebendige Wasser der westlichen „Can do“-Dynamik tauchen sollte. Dies war notwendig (selbst auf Kosten der russischen Souveränität), weil westliche Technologie, Finanzen und Know-how zur Verfügung standen. Dann kam Putins Rede 2007 auf der Münchner Sicherheitskonferenz – ein entscheidender Wendepunkt. Russland wird vom Westen angegriffen. Wir nehmen die Herausforderung an und werden sie meistern“.

Russlands Einsicht 2007 war, dass das Wasser des westlichen Quellbrunnens der Dynamik zu stagnieren begann. Im letzten Monat in Davos deutete Putin an, dass das Wasser des Brunnens nicht nur stagniert, sondern jetzt auch verseucht ist. Das westliche Projekt sei durch die Manipulation des gesamten Systems zu Gunsten der 0,1 % verdummt.

Die EU als Ganzes ist aus demselben „universalistischen Regelwerk“ geschnitten wie das US-Vorläuferprojekt (auch wenn es in diesem Fall als europäisches Allgemeingut vermarktet wird). Aber die europäischen Gewässer stagnieren in ähnlicher Weise. Die russische Führung hat verstanden, dass Groß-Europa niemals „sein“ wird. Noch wichtiger ist, dass Russland festgestellt hat, dass es die kulturelle „Energie“ aus seinen eigenen Ressourcen aufbringen kann, um die russische Nation zu erneuern und zu entwickeln.

Viele Iraner sind zu einer ähnlichen Schlussfolgerung über den Iran gekommen. Wenn einst die meisten – vielleicht 80 % – der Iraner einen Fühler in den Brunnen westlicher technischer Dynamik hätten tauchen wollen, wollen das heute nur wenige. Die Gefahr für die eigene Gesellschaft durch einen zu engen Kontakt mit stehendem Wasser ist offensichtlich. Wie Russland sind sie darauf fokussiert, die innere Energie aus ihren eigenen Ressourcen zu finden und die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen. Und sie entdecken, dass diese Ressourcen in Asien genauso vorhanden sein können, wie sie es einst in Europa waren.

Dies ist das „andere“ Gespräch. Abgesehen von den lauten Erzählungen, die aus dem geschlossenen Kreislauf des Beltways über den Iran kommen, ist diese alternative Diskussion – und Putins sorgfältige Ausarbeitung dieser Diskussion – „da draußen“ und wird in weiten Teilen der Welt diskutiert. Aber sie wird in Washington nicht gehört. Biden malte in seiner Münchner Präsentation Russland als eine Art Voodoo-Figur, die Beschwörungsformeln ausspricht, die den USA schaden. Damit sollte impliziert werden, dass jede Person, die Amerika in ähnlicher Weise kritisiert, ein russischer Agent sein muss – ein Verräter. Russland ist zur Voodoo-Puppe geworden, die hochgehalten wird, um die amerikanische Öffentlichkeit zu erschrecken und den öffentlichen Diskurs zu disziplinieren.

Wie kommt es, dass die Reaktivierung des JCPOA unerwartete Befürworter gefunden hat – aktuelle und ehemalige hochrangige israelische Sicherheitsbeamte, die den Iran zurück in den JCPOA ziehen wollen, da der Iran, wie Russland, an der Schwelle zu einer möglichen Abkopplung von Europa steht?

Was ist hier los? Eine Rebellion gegen Netanyahus ewige Maximaldruck-Linie? Noch interessanter ist, dass eine Reihe dieser hochrangigen israelischen Sicherheitsbeamten für eine „Vanille“-Rückkehr zum JCPOA plädieren (d.h. kein „Spielen auf dem gesamten Feld“) – wie Ben Caspit erklärt, „ist ein Team besonders hochrangiger [israelischer] Experten zu dem Schluss gekommen, dass das Abkommen mit dem Iran im Gegensatz zur Position der meisten hochrangigen Mitglieder der Netanjahu-Gantz-Regierung weder Teherans Raketenprogramm noch seine regionalen Aktivitäten umfassen sollte“ [Hervorhebung hinzugefügt].

Ist dies das ultimative Paradoxon? Genau in dem Moment, in dem die iranische Skepsis zu überwiegen droht, soll die israelische Skepsis schwinden? Vielleicht gehen sie aneinander vorbei, ohne sich zu treffen, und nichts wird sich ergeben.

Diese ehemaligen hochrangigen israelischen Beamten deuten nun an, dass das JCPOA doch nicht so schlecht war: „Als das [JCPOA]-Abkommen ankam“, erklärt nun der ehemalige israelische Nordkommandant Generalmajor (res.) Yair Golan, „hielten wir eine Diskussion mit allen Beamten ab und sagten uns, dass es eine erstaunliche Errungenschaft wäre, wenn der Iran sich daran halten würde“.

Oder, vielleicht geht es um das „dunkle Geheimnis“, das niemand öffentlich diskutieren will – nämlich, dass Israel überlistet wurde. Während die ganze Welt von der „großen Sache“ (der Aussicht auf Atomwaffen) besessen war, und ob Trumps maximaler Druck die Einhaltung des JCPOA bewirken würde oder nicht, hat sich der Iran vorbereitet – nicht auf die große Sache – sondern auf viele, viele „kleine Sachen“.

Israel ist jetzt von Tausenden von erdnahen, intelligenten Marschflugkörpern und schwarmfähigen Angriffsdrohnen umgeben. Die Atomwaffe war immer ein Ablenkungsmanöver (der Nahe Osten ist zu klein und dicht, als dass Atomwaffen irgendeinen Sinn machen würden). Der Rand des Krieges, auf dessen Grenzen Netanjahu so gerne tanzt, ist einfach ein zu großes Risiko – möglicherweise – für diese ehemaligen israelischen Sicherheitsbeamten, um weiter darüber nachzudenken.

Sie wissen (im Gegensatz zu Blinken, wie es scheint), dass der Iran seine Raketen niemals auf einen Verhandlungstisch legen wird. Vielleicht sind diese israelischen Sicherheitsverantwortlichen Realisten – und sehen eine Rückkehr der „Vanille“ als den einzigen Weg an. Damit haben sie wahrscheinlich recht.

Aber warum befürworten sie eine iranische Rückkehr zum JCPOA? Nun, die vollständige Rückkehr des Irans und Amerikas zum JCPOA könnte zur Entstehung einer Sicherheitsarchitektur am Golf führen, die den Iran einschließt (aber nicht Israel – offensichtlich). Und dass diese Architektur dazu beitragen könnte, dass Irans smarte Raketenabschreckung weiter in den Hintergrund rückt.

Könnte dies ein Weg für Israel sein, um mit dem Iran zu deeskalieren – um von Netanyahus gefährlicher Kriegslist zurückzutreten? Möglicherweise.

Aber würden die doktrinären U.S.-Falken jemals zustimmen? Sie sehnen sich immer noch danach, dass der revolutionäre Iran irgendwie seine Quittung bekommt. Und werden die Iraner jemals wieder Washington vertrauen? (Wahrscheinlich nicht.)