Zelensky verpasst Trump eine Ohrfeige

In einem ausführlichen Interview mit Fareed Zakaria von CNN, das am Sonntag ausgestrahlt wurde, rügte der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky den ehemaligen Präsidenten Donald Trump dafür, dass er Wladimir Putin kurz vor der Invasion in der Ukraine „gelobt“ habe.

„Ich glaube, er hatte ausreichend Zeit, viel Zeit, um zu verstehen, wer Putin ist“, sagte Zelensky. Über Trump sagte Zelensky weiter: „Ich glaube, er saß in einer so hohen Position, dass es gar nicht möglich ist, nicht zu erkennen, dass [Putin] der Gegner der eigenen Leute in Bezug auf die Werte ist. Er [Trump] hat die ganze Macht, anhand der Geheimdienstinformationen, ein psychologisches Profil zu erstellen.“

Zelensky äußerte ferner, er sei „überrascht“ über Trumps Verhalten im Vorfeld der Invasion und auch „selbst nach dem Beginn, der vollwertigen Invasion“.

„Wahrscheinlich benötigte er das, um seine Innenpolitik voranzutreiben und zu zeigen, dass er bereit ist, sich mit dem russischen Präsidenten zu verständigen“, fügte der ukrainische Präsident hinzu.

Zelensky schien sich auf Trumps allgemein positive Äußerungen über Putin als Strategen zu beziehen, die er bei mehreren Gelegenheiten, darunter erst in diesem Monat, gemacht hat. Trump hatte den russischen Staatschef nur wenige Tage vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar in diesem Zusammenhang als „Genie“ bezeichnet:

Trump hatte während des Radiointerviews im Februar betont, dass Russland niemals eine riesige Truppenstärke entlang der Grenze zur Ukraine aufgebaut hätte, wenn er noch Präsident wäre, und gleichzeitig Joe Biden als schwach und unfähig bezeichnet, die Situation zu erkennen.

„Ich weiß, dass er immer die Ukraine wollte. Ich habe immer mit ihm darüber gesprochen. Ich sagte, du kannst es nicht tun, du wirst es nicht tun. Aber ich konnte sehen, dass er es wollte. Ich habe ihn immer gefragt, wir haben lange darüber gesprochen.“ – Ehemaliger Präsident Donald Trump

“I know that he always wanted #Ukraine. I used to talk to him about it. I said you can't do it, you're not gonna do it. But I could see that he wanted it. I used to ask him, we used to talk about it at length.” – Former President Donald Trump #Putin #Russia pic.twitter.com/CFU5enernp